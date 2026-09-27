Ρεπό έχουν στον Ολυμπιακό και την Δευτέρα (28/9), αλλά οι Γκουστάβο Σα και Λίον Μπέιλι θ απάνε κανονικά στο προπονητικό κέντρο με... θέα τον Παναθηναϊκό.

Μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει προγραμματισμένο ρεπό αύριο Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές να έχουν την ευκαιρία να πάρουν ανάσες, όμως για δύο παίκτες η ημέρα θα είναι διαφορετική. Ο Γκουστάβο Σα και ο Λίον Μπέιλι θα βρεθούν κανονικά στον Ρέντη, προκειμένου να συνεχίσουν τη δουλειά τους και να κάνουν ένα ακόμη βήμα προς την επιστροφή τους στην αγωνιστική δράση.

Ο στόχος είναι συγκεκριμένος και για τους δύο: να καταφέρουν να είναι διαθέσιμοι στο μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στις 11 Οκτωβρίου και, εφόσον κριθούν έτοιμοι από το ιατρικό και το τεχνικό επιτελείο, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν υπάρχει περιθώριο για χαλάρωση. Οι δύο ποδοσφαιριστές θα ακολουθήσουν εξατομικευμένα προγράμματα, διαφορετικά από εκείνα των συμπαικτών τους, ώστε να συνεχίσουν να ανεβάζουν σταδιακά την ένταση.

Ο Σα θέλει να αφήσει πίσω τη θλάση

Στην περίπτωση του Γκουστάβο Σα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ο Πορτογάλος μέσος προέρχεται από θλάση στη γάμπα και η επιστροφή του πρέπει να γίνει βήμα-βήμα. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να προλάβει το ντέρμπι, αλλά να μπορέσει να επιστρέψει χωρίς να υπάρξει κίνδυνος υποτροπής.



Γι' αυτό και το αυριανό πρόγραμμα στον Ρέντη έχει τη δική του σημασία. Ο Σα θα δουλέψει πάνω στα στοιχεία που χρειάζεται, με την ένταση να αυξάνεται ανάλογα με την ανταπόκριση του οργανισμού του. Κι εννοείται ότι δύσκολα θα τον δούμε να μπαίνει σε φουλ ρυθμούς την εβδομάδα που μας έρχεται.

Η μεγάλη προσπάθεια του Μπέιλι

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η προσπάθεια που καταβάλλει ο Λίον Μπέιλι. Ο Τζαμαϊκανός θέλει να αφήσει πίσω του το διάστημα που τον κράτησε εκτός και να επιστρέψει σε αγωνιστική κατάσταση που θα του επιτρέψει να βοηθήσει την ομάδα.



Στον Ολυμπιακό γνωρίζουν ότι δεν είναι εύκολο να επανέλθει άμεσα στο 100%, γι' αυτό και η διαχείρισή του γίνεται με μεγάλη προσοχή. Ο ίδιος, πάντως, δουλεύει καθημερινά με στόχο να φτάσει σε ένα επίπεδο που θα του επιτρέψει, εφόσον χρειαστεί, να αγωνιστεί ακόμη και για περίπου μισή ώρα απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Το γεγονός ότι τόσο ο Σα όσο και ο Μπέιλι θα πάνε στον Ρέντη την ημέρα που η υπόλοιπη ομάδα θα έχει ρεπό δείχνει από μόνο του πόσο πολύ θέλουν να είναι παρόντες στο ντέρμπι. Δείχνει ότι θα κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να δώσουν στον Αλγκουαθίλ δύο ακόμη διαθέσιμες λύσεις.

Οι επόμενες προπονήσεις θα είναι καθοριστικές. Εκεί θα φανεί η αγωνιστική τους κατάσταση, η αντίδρασή τους στην επιβάρυνση και, τελικά σε τι βαθμό ετοιμότητας θα βρίσκονται ενόψει Παναθηναϊκού.