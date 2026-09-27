Λίγες μέρες μετά την αντικατάσταση του Αλέκου Βοσνιάδη από τον Κώστα Γεωργιάδη ο Πανσερραϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού Β' με 4-1.

Με την εντός έδρας νίκη του Πανσερραϊκού επί του Ολυμπιακού Β' ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της Κυριακής (27/9) για την 4η αγωνιστική της Super League 2. Oι Σερραίοι λίγες μέρες μετά την αντικατάσταση του Αλέκου Βοσνιάδη από τον Κώστα Γεωργιάδη υπέταξαν τους Πειραιώτες με 4-1 και έφτασαν τους 6 βαθμούς, ενώ άφησαν τους φιλοξενούμενους στους 4 πόντους.

Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός 4-1

Ο Πανσερραϊκός επέστρεψε στις νίκες μετά την ήττα στο ντέρμπι με την Athens Kallithea, καθώς επικράτησε του Ολυμπιακού με 4-1. Πρωταγωνιστές ο Τεϊσέιρα γκολ και ασίστ, όπως και ο δις σκόρερ Πασάς.

Οι δυο ομάδες «συνδέθηκαν» με τα αντίπαλα δίχτυα πριν συμπληρωθεί το πρώτο 10λεπτο. Στο 3ο λεπτό ο Τσέλιος γύρισε την μπάλα και ο Τεϊσέιρα από κοντά άνοιξε το σκορ. Ο Ολυμπιακός Β' ισοφάρισε άμεσα, μόλις στο 6', όταν ο Ζουγλής σέντρταρε έπειτα από ατομική προσπάθεια και ο Μπιλάλ έκανε το 1-1 με σουτ στην κίνηση.

Στο 28' ο Πλις έπιασε σουτ στην κίνηση αλλά ο Τσέλιος απομάκρυνε με το κεφάλι πάνω από τη γραμμή, ενώ στο 38' ο βραχύσωμος επιθετικός των γηπεδούχων έχασε ευκαιρία για να δώσει εκ νεόυ το προβάδισμα στην ομάδα του, όταν με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.

Τα Λιοντάρια πήραν εκ νέου κεφάλι στο σκορ, όταν ο Τεϊσέιρα εκτέλεσε φάουλ και ο Πασάς έκανε το 2-1 με το κεφάλι. Ο έμπειρος επιθετικός σκόραρε εκ νέου με κεφαλιά στο 53', ύστερα από γύρισμα του Παντελάκη.

Στο 75' έπειτα από βαθιά μπαλιά του Τιναλίνι ο Αδάμ έφυγε στην πλάτη της άμυνας και με εύστοχο πλασέ δαμόρφωσε το τελικό 4-1.

Πανσερραϊκός (Γεωργιάδης): Τιναλίνι, Τάχατος (64′ Κίτσιου), Παντελάκης, Ηλιάδης (83′ Καρασαλίδης), Αρμουγκόμ, Οικονόμου (71′ Ρουμιάντσεβ), Μορέιρα, Μωυσίδης (64′ Αδάμ), Τσέλιος, Τεϊσέιρα (71′ Μπαρμπόζα), Πάσας.

Ολυμπιακός Β' (Ρούμπιο): Γεωργακόπουλος, Μπιλάλ (76′ Αγγελάκης), Γκοτζαμανίδης, Φίλης, Ζούγλης, Καρκατσάλης (58′ Βενέτης), Πλις (28′ Σάντης), Λεγκίσι (68′ Κολοκοτρώνης), Αβραμούλης (46′ Τανούλης), Τουφάκης, Ρολάκης.

Ελλάς Σύρου - Πύργος 0-0

H Eλλάς Σύρου συνεχίζει αήττητη καθώς έμεινε στην ισοπαλία δίχως σκορ (0-0) με τον Πύργο στην Ερμούπολη. Οι γηπεδούχοι έπιαζαν από το 43' με αριθμητικό μειονέκτημα, καθώς ο Φαϊζάλ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για σκληρό φάουλ στον Εραμούσπε.

Oι Νησιώτες έφτασαν τους 8 πόντους και παραμένουν ψηλά στη βαθμολογία, ενώ η ομάδα της Ηλείας ζευγάρωσε τους βαθμούς της.

Ελλάς Σύρου (Στάικος): Καραργύρης, Κωστόπουλος, Διαμαντής, Βλάχος, Ζαφείρης, Κρέτσι (79′ Πρεβεζιάνος), Μπάμπης, Τακεσιάν (87′ Αντίνο), Οτσοβέτζι (67′ Νίνο), Φαϊζάλ, Μπουλλάρι (87′ Γεμιστός).

ΠΑΣ Πύργος (Κουτρομάνος): Τσεκούρας, Πρίφτη (65′ Λαζαρή), Δημητρίου, Εραμούσπε, Σκεντεράι, Τσορνομάζ, Μούσια, Χαντί (65′ Καρδάρης), Κόκκορης (74′ Μαυριάς), Σαρδέλης, Δούτσιος.

Super League 2 - 4η αγωνιστική

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

Απόλλων Καλαμαριάς - Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0

ΑΕΛ - ΠΑΟΚ Β' 1-0

Νίκη Βόλου - Νέστος Χρυσούπολης 2-0

Πανιώνιος - Ζάκυνθος 1-0

Ελλάς Σύρου - Πύργος 0-0

Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός 4-1

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου

16:00 Athens Kallithea - Αστέρας AKTOR Β' (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

16:00 Μαρκό - Πανθρακικός

Βαθμολογία

ΑΕΛ 10 Πανιώνιος 10 Μαρκό 9 * Ελλάς Σύρου 8 Πανθρακικός 7 * Athens Kallithea 6 * Πανσερραϊκός 6 Απόλλων Καλαμαριάς 4 Ολυμπιακός Β' 4 Νέστος Χρυσούπολης 4 ΠΑΟΚ Β' 4 Νίκη Βόλου 3 Αστέρας Β' AKTOR 3 * Αναγέννησης Καρδίτσας 2 ΠΑΣ Πύργος 2 Ζάκυνθος 1

*Ματς λιγότερο