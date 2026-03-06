Ζέλσον: «Θέλουμε να νικήσουμε αλλά όχι για 'εκδίκηση'»

Ο Πορτογάλος και διεθνής μεσοεπιθετικός μίλησε στην COSMOTE TV πριν το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ.

Ο Ζέλσον Μαρτίνς μιλώντας πριν το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ είπε στην COSMOTE TV για:

Για το ματς με τον ΠΑΟΚ: Νομίζω πως είναι ένα πολύ ισορροπημένο πρωτάθλημα πως θα κριθεί στις λεπτομέρειες μέχρι το τέλος. Πιστεύω πως θα είναι πολύ ενδιαφέροντα τα παιχνίδια στα playoffs και θα φτάσουμε μέχρι τις τελευταίες αγωνιστικές για να κριθεί ο τίτλος.

Τώρα αντιμετωπίζουμε τον ΠΑΟΚ και πιστεύω θα είναι ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Έχουμε παίξει ήδη δυο φορές μαζί τους, τους γνωρίζουμε καλά και ξέρουμε πως παίζουν. Το ίδιο όμως ισχύει και για αυτούς. Νομίζω θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρουν παιχνίδι. Παίζουμε στην έδρα μας και θέλουμε να μπούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να κερδίσουμε.

Για το αν υπάρχει ατμόσφαιρα 'εκδίκησης' στα αποδυτήρια μετά τις δύο σερί ήττες από τον ΠΑΟΚ: Φυσικά και ναι, όμως δεν το βλέπουμε σαν 'εκδίκηση'. Θέλουμε να νικήσουμε για να είμαστε πιο ψηλά και να μπούμε με πλεονέκτημα στα playoffs.



Για την καλή παράδοση που έχει κόντρα στον ΠΑΟΚ: Ναι ισχύει αυτό, ωστόσο σε όλα τα παιχνίδια προσπαθώ να είμαι καλός και συγκεντρωμένος. Πάντα προσπαθώ να δίνω το 100% και αυτή τη φορά με την υποστήριξη και των οπαδών μας ελπίζω να καταφέρω ξανά να βοηθήσω την ομάδα.