Ο Ντέμης Νικολαΐδης μίλησε για τις επίμαχες φάσεις στο ματς Παναθηναϊκός - Άρης. Τι είπε για το γκολ του Τετέι και τη φάση του Αλφαρέλα με τον Λαφόν.

Ο Ντέμης Νικολαΐδης στην καθιερωμένη εκπομπή του Monday FC στη Nova μίλησε για τη διαιτησία του Μπόγκναρ στο ματς Παναθηναϊκός - Άρης και στην αντίδραση του VAR, όπου βρισκόταν η Καταλίν Κούλτσαρ.

Ο παλαίμαχος διεθνής άσος αναφέρθηκε κυρίως στο 2-1 του Άρη, στο 3-1 του Τετέι και στη φάση που οι Θεσσαλονικείς ζήτησαν πέναλτι σε μονομαχία του Λαφόν με τον Αλφαρέλα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντέμης Νικολαΐδης: «Μία χαρά ματς βλέπαμε μέχρι που έκατσαν μαζεμένες οι φάσεις. Ο διαιτητής είχε συνέπεια και το VAR ασυνέπεια. Τον καλή σε μία απλή επαφή στον Κοντούρη και δεν τον κάλεσε στον Τετέι. Ή, στο πέναλτι που ζήτησε ο Άρης. Αφού τον καλεί για φάουλ στο πρόσωπο του Κοντούρη, αλλά δεν τον καλεί σε άλλη φάση.

Αλλά μπορεί να σκέφτηκε ότι τον φώναξα εδώ και δεν με άκουσε. Μπορεί να πήγε το VAR με τα νερά του διαιτητή. Δύσκολες φάσεις. Δεν θα έδινα φάουλ στον Κοντούρη. Στην αρχή μου φάνηκε φάουλ του Τετέι. Μετά... Την είδα πολλές φορές, πέφτει στον τερματοφύλακα γιατί υπάρχει και ώθηση από τον στόπερ του Άρη. Δεν πάει μόνος του. Είναι στο χέρι του διαιτητή.

Στη φάση του Αλφαρέλα είδα τον παίκτη να λυγίζει τα γόνατα πριν πέσει και να προσπαθεί να κερδίσει το πέναλτι από τον Λαφόν. Αυτή είναι η γνώμη μου. Πολλοί μπορούν να διαφωνούν. Δεν είδα έναν διαιτητή που να πήγε να παίξει υπέρ κάποιας ομάδας. Αν ήμουν φίλος του Άρη θα είχα περισσότερη ένσταση για το γκολ του Τετέι, παρά για το πέναλτι».

Για την ΑΕΚ ο Ντέμης σχολίασε: «Η ΑΕΚ δεν είχε ηρεμία. Υπήρχαν πολλά νεύρα μέσα στο παιχνίδι. Ο Βόλος δεν έπαιξε. Προηγήθηκε από ένα λάθος κι από το χέρι του Πήλιου. Το θετικό για την ΑΕΚ είναι ότι δεν το παράτησε και πήρε τον βαθμό. Δεν έχασε και είναι σημαντικό. Έχει να χάσει από τον Οκτώβριο.

Θα πρέπει να είναι ήρεμη. Δεν υπάρχει συνέπεια στα σφυρίγματα. Κάποιες διαμαρτυρίες για παράδειγμα περνάνε στο ντούκου, κάποιες είναι κόκκινη. Κάποια σπρωξίματα δίνονται, κάποια όχι κι εκεί είναι το πρόβλημα».