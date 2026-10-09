Φορτούνης για το ντέρμπι: «Θα παίξουμε για να κερδίσουμε»

Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού, Κώστας Φορτούνης, μίλησε στα κανάλια της MAGENTA TV για το επερχόμενο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και τον Ιμανόλ.

Ο Φορτούνης στις δηλώσεις του στο MAGENTA TV πριν το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός είπε:

Για το διάστημα της διακοπής: Είχαμε μια μεγάλη διακοπή και αυτό μας βοήθησε γιατί ο καινούργιος προπονητής μας έδειξε κάποια πράγματα που θέλει να δουλέψει. Είχαμε χρόνο να δουλέψουμε και κάναμε πολύ καλές προπονήσεις. Τώρα έρχεται ένα παιχνίδι που πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι.

Για το που κρίνονται αυτά τα παιχνίδια: Είναι ντέρμπι και τα ντέρμπι πάνω από όλα τα κερδίζουν οι μονομαχίες, το ποιος θα κάνει τα λιγότερα λάθη και πολλές φορές κρίνονται στις λεπτομέρειες. Εμείς από την πλευρά μας, το μόνο σίγουρο είναι πως θα τα δώσουμε όλα γιατί ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι για τον σύλλογο, για τους οπαδούς μας και για μας τους ίδιους. Παίζουμε στο γήπεδο μας. Ο κόσμος σίγουρα θα μας βοηθήσει και να περιμένουν από εμάς πως θα τα δώσουμε όλα.

Για την κρισιμότητα του συγκεκριμένου ντέρμπι: Ο Παναθηναϊκός είναι αυτή τη στιγμή πρώτος αλλά έχουν υπάρξει κι άλλες φορές που βρεθήκαμε πίσω και το γυρίσαμε. Εμείς θα παίξουμε το παιχνίδι για να το κερδίσουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας. Πάντα αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Πόσω μάλλον τώρα που έχουμε απέναντι μας μια καλή ομάδα.

Για τα στοιχεία που θέλει να περάσει στην ομάδα ο νέος προπονητής: Τα στοιχεία που θέλει να περάσει είναι διαφορετικά. Θέλει να παίζουμε από πίσω, να είμαστε οργανωμένοι, να έχουμε τη μπάλα στα πόδια πάνω από όλα. Να μην κάνουμε εύκολα λάθη και να έχουμε υπομονή στο παιχνίδι κυκλοφορώντας τη μπάλα. Αυτά είναι τα βασικά του στοιχεία, αυτά δουλεύουμε στις προπονήσεις και αυτά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και στα παιχνίδια.