Απόλυτη επιβεβαίωση του Gazzetta. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τη Μπέτις στις 12 Μαρτίου στο ΟΑΚΑ.

Η ανατροπή έγινε, όπως σας είχε ενημερώσει το Gazzetta σε ρεπορτάζ την περασμένη Παρασκευή. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τη Μπέτις στο ΟΑΚΑ στις 12 Μαρτίου και ώρα 19:45 στο ΟΑΚΑ.

Μετά τις επαφές που προέκυψαν την Παρασκευή ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΟΑΚΑ, είχαμε τονίσει ότι δεν αποκλείεται η ανατροπή στο θέμα με την έδρα του Τριφυλλιού στο παιχνίδι με την Μπέτις, αφού υπήρχε το σενάριο το ματς να γίνει στη Λεωφόρο.

Την ώρα που η Λεωφόρος έμοιαζε και ήταν το απόλυτο φαβορί για να φιλοξενήσει το Παναθηναϊκός-Μπέτις, οι επαφές της Παρασκευής ανάμεσα στο Τριφύλλι και την διοίκηση του ΟΑΚΑ, άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο, να χρησιμοποιήσει η ΠΑΕ το στάδιο της Καλογρέζας στο πρώτο παιχνίδι με τους Ισπανούς για την φάση των 16 του Europa League.