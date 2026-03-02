Στα ματς Βόλος - ΑΕΚ και Παναθηναϊκός - Άρης υπήρξαν φάσεις που ο καθένας τις έκρινε με χρωματιστά γυαλιά και διαφορετικά μηνύματα από Μπενίτεθ, Νίκολιτς.

Μετά το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, όπου έγινε πολλή συζήτηση για τη διαιτησία φτάσαμε στην 23η αγωνιστική για να συζητάμε ξανά σε μεγάλο βαθμό για τους διαιτητές, αντί για τους πραγματικούς πρωταγωνιστές, τους παίκτες και τους προπονητές.

Σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, βέβαια, υπήρχαν ματς που όλες οι ομάδες φώναζαν. Όπως για παράδειγμα, φωνάζει τώρα ο Άρης, έτσι είχε παράπονα και ο Παναθηναϊκός με τον ίδιο αντίπαλο στον πρώτο γύρο. Όλοι κατά διαστήματα έχουν παράπονα. Αυτό είναι ένα αναπόσπαστο μέρος του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού.

Το πρόβλημα είναι πως αντιμετωπίζονται από οπαδούς, προπονητές, ΜΜΕ και διαιτητές οι φάσεις. Την Κυριακή σε Πανθεσσαλικό και Λεωφόρο υπήρξαν τέσσερις φάσεις, που αν έφερνε κανείς δέκα τοπ διαιτητές της UEFA να τις δουν και να βγάλουν ετυμηγορία, δεν μπορούμε ν' αποκλείσουμε οι μισοί να είχαν διαφορετική άποψη από τους άλλους μισούς. «Μα δεν υπάρχουν κανονισμοί;», θ' αναρωτηθεί κάποιος. Κι εκεί μπαίνει η φράση «είναι στην κρίση του διαιτητή».

Το μεγάλο πρόβλημα είναι το εξής στη διαιτησία. Χωρίς να θέλουμε να γίνουμε ρομαντικοί και να τα δούμε όλα αγγελικά πλασμένα. Μία φάση κρίνεται με οπαδικά γυαλιά και δεν στεκόμαστε μόνο σε όσους είναι στις εξέδρες ή στο πληκτρολόγιο.

Το ίδιο ισχύει για τους προπονητές και το κακό είναι ότι το κάνουν και οι δημοσιογράφοι. Με φράσεις που μόνο τοξικότητα και φανατισμό προκαλούν. Δεν αναφέρομαι στο ότι υποκινούν κάποιοι τη βία, γιατί ό,τι κι αν γράψει ο Γιώργος, ο Νίκος, ο Γιάννης, πρέπει να έχει πραγματικό πρόβλημα ο άλλος για να στραφεί στη βία, λες και δεν έχει προσωπικότητα και κρίση. Σε κάθε περίπτωση, οφείλουν και τα ΜΜΕ να αναλύουν χωρίς γυαλιά και ν' αποφεύγουν φράσεις που είναι επικίνδυνες και γραφικές.

Στον Βόλο υπήρχε η φάση του Μπουζούκη. Βρίσκει στο χέρι του και μετά τσουλάει με τη μπάλα εκτός, προσπαθώντας στο τέλος ο μέσος του Βόλου να το φέρει και πίσω από την πλάτη του. Πέναλτι λένε οι οπαδοί της ΑΕΚ, χέρι στήριξης λένε όσοι δεν είναι οπαδοί της. Όσοι είναι φίλαθλοι; Μισοί θα πουν πέναλτι, μισοί όχι. Μπορεί το ποσοστό να είναι μεγαλύτερο για το αν είναι ή όχι. Απλά πάμε με τη λογική.

Στα social media φίλοι της ΑΕΚ για να επιχειρηματολογήσουν έβαλαν μία φάση από αγώνα του Champions League. Εκεί ο Ιταλός Μάσα, που είχε προκαλέσει συζήτηση με τις αποφάσεις του σε ντέρμπι Ολυμπιακός - ΑΕΚ, στο ματς της Νιούκαστλ κόντρα στην Κάραμπαγκ την περασμένη εβδομάδα, έδωσε πέναλτι υπέρ των Αζέρων. Για χέρι στήριξης...

Το VAR δεν τον φώναξε ν' αλλάξει την απόφαση. Αν το χέρι του Μπουζούκη, το έκανε ο Βίντα, οι οπαδοί της ΑΕΚ, οι 9 στους 10, οι 8 στους 10, αν προτιμάτε, φαντάζομαι θα έλεγαν χέρι στήριξης και των άλλων ομάδων θα έλεγαν πέναλτι. Επειδή δόθηκε εκείνο στο Νιούκαστλ σημαίνει ότι ήταν σωστή η απόφαση; Άλλος στη θέση του Μάσα μπορεί να μην το έδινε. Ή στο VAR να τον φώναζαν να το δει.

Στο ματς ΑΕΛ Novibet - ΠΑΟΚ χέρι στήριξης την περασμένη αγωνιστική, στο 69' του ματς, όπως φαίνεται στο βίντεο δεν δόθηκε. Υπήρχαν φίλοι του Δικεφάλου που έλεγαν πέναλτι. Άλλοι ότι δεν είναι. Αν δινόταν οι οπαδοί της ΑΕΚ θα έλεγαν ότι δεν είναι...

Στο χέρι του Πήλιου θα ζητούσαν πέναλτι, τώρα ο Νίκολιτς είπε ότι δεν είχε κανέναν γύρω του... Στην ίδια φάση φίλοι της ΑΕΚ έλεγαν ότι υπάρχει φάουλ στον Βίντα. Προσωπικά δεν βλέπω φάουλ, όπως και στο 2-2 που παίρνει την κεφαλιά ο Βάργκα. Τι να κάνει ο Ούγγρος; Με τη φόρα που είχε έπεσε στον αντίπαλο, αλλά πρώτα έπαιξε καθαρά τη μπάλα. Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ είπαν φάουλ... Κι εκεί σκέφτεσαι, αν λέει ένας οπαδός της ΑΕΚ για χέρι στον Μπουζούκη που σέρνει τη μπάλα μαζί του μετά το χέρι στήριξης, τότε μπορεί και ο αντίπαλος να πει φάουλ το 2-2... Στην κουβέντα για τη διαιτησία ποτέ δεν θα βγει άκρη.

Απλά να επισημάνουμε ότι στην Ένωση διαμαρτυρήθηκαν για γκολ που ακυρώθηκαν ως φάουλ, που έμοιαζαν με του Βίντα ή ήταν πιο πολύ φάουλ απ' αυτό που ζητάει ακόμα και ο Κροάτης. Ο ίδιος ο Βίντα αν του ακύρωναν γκολ για τέτοια επαφή θα έτρεχε να διαμαρτυρηθεί. Αυτή είναι η αλήθεια κι όποιος θέλει τη δέχεται.

Φυσικά έχει ακυρωθεί γκολ της ΑΕΚ για σπρώξιμο, αλλά σε άλλες ομάδες μπορεί ανάλογο γκολ να μέτρησε. Αυτό είναι που δημιουργεί τη σύγχυση και μαζί την καχυποψία. Απλά πρέπει πρώτα οι παίκτες και οι προπονητές να στέλνουν τα σωστά μηνύματα, μαζί βέβαια με τους διαιτητές κι από κοντά και οι δημοσιογράφοι. Μήπως υπάρξει λίγη ποδοσφαιρική παιδεία.

Για να μην σταθούμε μόνο στο Βόλος - ΑΕΚ. Στο Παναθηναϊκός - Άρης αν ακυρωνόταν το 2-1 για την επαφή στον Κοντούρη, υπάρχουν Παναθηναϊκοί που θα φώναζαν. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Επαφή υπάρχει, αλλά είναι στην κρίση του διαιτητή. Στο VAR η Καταλίν είδε φάουλ, ο Μπόγκναρ δεν είδε. Στο γκολ του Τετέι, αν ήταν ο Ράτσιτς με τον Λαφόν, πολλοί οπαδοί του τριφυλλιού θα ζητούσαν φάουλ. Όπως θα ζητούσαν πέναλτι στη φάση του Αλφαρέλα, αν ήταν υπέρ της ομάδας τους. Για τη συγκεκριμένη φάση να πούμε το εξής. Με γυμνό μάτι λες πέναλτι. Όταν το ξαναδείς μπορείς να συμφωνήσεις με κριτικό διαιτησίας, ο οποίος είπε ότι τσιμπάει τη μπάλα ο παίκτης του Άρη και λυγίζει το πόδι να πέσει, χωρίς να τον έχει βρει ο Λαφόν.

Τη δέχομαι προσωπικά την άποψη. Ο παίκτης του Άρη όντως πέφτει πριν τον βρει ο Λαφόν. Μετά υπάρχει επαφή και δεν γίνεται και να μην υπάρξει. Άλλο η επαφή, όμως, άλλο η ανατροπή. Διαφέρουν πολύ οι λέξεις. Το πιο σοβαρό πρόβλημα για τις φάσεις του Τετέι και του Αλφαρέλα είναι αυτό που τονίσαμε στην αρχή. Δεν έχουν δοθεί πέναλτι σαν αυτό που ζητάει ο Άρης; Εκατοντάδες. Ναι, εκατοντάδες.

Αν δει κανείς προσεκτικά πέναλτι που εμπλέκεται ο τερματοφύλακας, πολλές φορές ο επιτιθέμενος πάει στον γκολκίπερ κι όχι το ανάποδο. Κι όμως οι διαιτητές τα δίνουν. Η Καταλίν Κούλτσαρ φώναξε τον Μπόγκναρ για τη φάση με τον Κοντούρη, αλλά όχι για τον Τετέι και τον Αλφαρέλα. Δεν αποκλείω να το έκανε, γιατί την πρώτη φορά δεν συμφώνησε μαζί της...

Άλλος διαιτητής μπορεί να έλεγε στον Μπόγκναρ έλα να το δεις κι άλλος να έκανε ό,τι και η Καταλίν. Επειδή πλέον παρακολουθούν όλοι εκατοντάδες ματς τον χρόνο απ' όλο τον κόσμο, θα δουν τις ίδιες φάσεις να δίνονται πέναλτι κι αλλού να μην δίνονται. Αυτό επαναλαμβάνουμε προκαλεί σύγχυση κι ευκαιρία για τους τοξικούς να αναλάβουν δράση.

Ένα ακόμα πρόβλημα που διακρίνει κανείς από την τελευταία αγωνιστική είναι το εξής. Ο Μάρκο Νίκολιτς αποβλήθηκε για διαμαρτυρία, τη στιγμή που υπάρχει ένα ολόκληρο ημίχρονο μπροστά. Πρώτος θα έπρεπε να δώσει το παράδειγμα. Δεν είναι ο μοναδικός προπονητές βέβαια που αντιδρά έτσι. Στη συνέντευξη Τύπου ο Σέρβος μιλούσε πιο πολύ για τη διαιτησία.

Ο Ράφα Μπενίτεθ που έχει δουλέψει σε μεγάλες ομάδες κι έχει σίγουρα ευνοηθεί και αδικηθεί, στη συνέντευξη Τύπου είπε: «Δεν συνηθίζω να μιλάω για τους διαιτητές, παρότι κάποιες αποφάσεις μερικές φορές δεν μου αρέσουν. Ο καλύτερος τρόπος να βελτιώσουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι να μην μιλάμε πολύ για διαιτητικές αποφάσεις. Μετά μπορεί να δημιουργηθούν φήμες, ας έχουμε εμπιστοσύνη στους διαιτητές ότι παίρνουν τις σωστές αποφάσεις. Όσο λιγότερο μιλάμε για αυτούς, τόσο καλύτερο είναι για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Στην Αγγλία όλοι έχουν μεγάλο σεβασμό για τους διαιτητές, ακόμα και όταν κάνουν λάθη. Όταν είναι να γίνουν κάποιες αλλαγές, δεν είναι οι προπονητές αυτοί που πρέπει να μιλήσουν, υπάρχουν άλλες οδοί. Εμείς πρέπει να στηρίξουμε τους διαιτητές και τις αποφάσεις τους».

Αυτό δεν σημαίνει ότι η σιωπή είναι λύση. Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να κάνει παράπονα. Πολιτισμένα, θεσμικά και με ανακοίνωση αν επιθυμεί, αρκεί να μην τοξική και να στέκεται σε επιχειρήματα. Το χειρότερο είναι να μιλάνε άλλοι δια στόματος των πρόεδρων. Κύκλοι, τετράγωνα, αυλικοί και φανατισμένοι. Οι οπαδοί στο κάτω κάτω έχουν την τρέλα τους, την καψούρα τους. Μπορούν, αν και είναι λάθος, να βλέπουν όπως θέλουν την κάθε φάση. Οι υπόλοιποι οφείλουν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και πολλές φορές δεν το κάνουν. Είναι και χειρότεροι από τον πιο φανατικό...