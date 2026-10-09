Ο Παναθηναϊκός τίμησε τον ΠΑΟΚ στο συνέδριο για τα 100 του χρόνια, στο οποίο έδωσε το παρών ο αντιπρόεδρος της «πράσινης» ΠΑΕ, Τάκης Φύσσας.

Στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης φιλοξενείται το συνέδριο «100 Χρόνια ΠΑΟΚ: Ποδόσφαιρο και Κοινωνία», που διοργανώνει η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυση του συλλόγου.

Τους Θεσσαλονικείς τίμησε κι ένας παραδοσιακός τους αντίπαλος. Ο λόγος για τον Παναθηναϊκό, καθώς με εντολή του Γιάννη Αλαφούζου ο εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ, Τάκης Φύσσας, εκπροσώπησε το Τριφύλλι, ως φόρο τιμής προς τους Ασπρόμαυρους.

Αξιοσημείωτο πως ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα που έκανε ανάλογη κίνηση.