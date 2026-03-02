Ο Αντώνης Καρπετόπουλος γράφει για τις νίκες του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ παρά την κόπωση, για το πλάνο Μπενίτεθ που αρχίζει να φαίνεται, αλλά και πως μια εκδρομή σαν αυτοί των οπαδών της ΑΕΚ μπορεί να στοιχίσει δυο βαθμούς.

Στο πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής υπήρχαν μάλλον εύκολα παιγνίδια για τους τρεις πρωτοπόρους. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είχαν περισσότερο και από τον Πανσερραϊκό και τον Αστέρα Τρίπολης αντιπάλους την κόπωσή τους από τα τελευταία τους ευρωπαϊκά ματς – ίσως και λίγη απογοήτευση που πάντα προκαλούν οι αποκλεισμοί. Δεν έκαναν τα καλύτερα εφετινά τους ματς. Αλλά κέρδισαν. Ενώ η ΑΕΚ στραβοπάτησε με τον Βόλο. Κι αν σκεφτεί κανείς ότι πήγε στο Βόλο με είκοσι χιλιάδες οπαδούς στο πλευρό της ίσως είχαμε την γκέλα της χρονιάς. Η ΑΕΚ με την ισοπαλία έχασε δυο βαθμούς που θα της έδιναν την δυνατότητα να πάρει ένα μεγάλο αβαντάζ απέναντι στον ηττημένο του Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ που ακολουθεί. Που θα μπορούσε με νίκη δική της και ισοπαλία στο Φάληρο να το έχει και έναντι των δυο αλλά σήμερα βλέπει τον Ολυμπιακό συγκάτοικο της και τον ΠΑΟΚ έτοιμο να την πιάσει και αυτός αν απλά κερδίσει την Κηφισιά.

Αλλά ας τα πάρουμε με την σειρά.

Μια νίκη, δυο ερωτήσεις

Ο Ολυμπιακός στις Σέρρες πήγε με μια τριπλή αποστολή. Η πρώτη και σημαντικότερη ήταν να κερδίσει. Η δεύτερον να δώσει συνέχειά στα καλά που μας έδειξε στο ματς με τον Παναιτωλικό σε ό,τι έχει να κάνει με την επιθετική του ανάπτυξη. Το τρίτο ζητούμενο ήταν η παραγωγικότητα του: ο ΕλΚαμπί έπρεπε να ξεμπλοκαριστεί. Τα κατάφερε και στα τρία, χωρίς μάλιστα να κάνει μια σπουδαία εμφάνιση. Κέρδισε και ήταν ικανοποιητικός, κυρίως γιατί δεν αγχώθηκε - έστω κι αν ο Μεντιλίμπαρ θύμωσε με την συμπεριφορά των παικτών του στο τελευταίο δεκάλεπτο. Επαιξε πολύ για τον φορ του κι αυτός πέτυχε δυο γκολ μετά από καιρό: εύκολα για την κλάση του, αλλά σημασία έχει πως ήταν εκεί που έπρεπε. Κι έκανε αρκετές ευκαιρίες πάλι παίζοντας αρκετά ορθόδοξα. Ο Μεντιλίμπαρ άλλαξε έξι παίκτες σε σχέση με την ενδεκάδα που είδαμε στο Λεβερκούζεν, αλλά πλην του Μπρούνο που βρέθηκε στη θέση του Ορτέγκα, του Νασιμέντο που κάπως βοήθησε στην κυκλοφορία της μπάλας χωρίς να φτάνει σε θέση βολής και φυσικά του ΕλΚαμπί οι υπόλοιποι κάπως πιο ξεκούραστοι έκαναν λίγα κι ο Ζέλσον έπαιξε πολύ και για πολλή ώρα μόνος του. Ο Βάσκος βλέποντας τις χαμένες ευκαιρίες έβαλε γρήγορα τους Μουζακίτη – Ροντινέι κι ο Βραζιλιάνος βρήκε την σέντρα για το 0-1 που ουσιαστικά τελείωσε το ματς στο 60΄. Το 0-2, δέκα λεπτά αργότερα, ήρθε να επιβεβαιώσει ότι κρατώντας την μπάλα κάτω ο Ολυμπιακός μπορεί να παίξει και καλύτερο ποδόσφαιρο: ο συνδυασμός Μπρούνο – Ζέλσον – ΕλΚαμπί ήταν υποδειγματικός.

Αυτό ήταν το τελευταίο ματς που ο Ολυμπιακός κουβαλούσε ευρωπαϊκή κόπωση. Τώρα πλέον τον συνοδεύουν δυο ερωτήσεις. Η πρώτη αν μπορεί να παίξει καλύτερα και να κάνει το φινάλε της σεζόν που έκανε πέρυσι χωρίς ευρωπαϊκά ματς. Η δεύτερη αν μπορεί να σκοράρει και κανείς άλλος επιθετικός πλην του ΕλΚαμπί. Οι δυο ερωτήσεις είναι αλληλένδετες: το δεύτερο μπορεί να φέρει το πρώτο.

Επιστροφές χωρίς καταστροφές

Κι ο ΠΑΟΚ έμοιαζε κουρασμένος κυρίως στο μυαλό στο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης και ήταν μάλλον τυχερός που είχε απέναντί του την πιο σβηστή ομάδα του πρωταθλήματος. Ο Λουτσέσκου βλέπει τον νεαρό Χαντσίδη να κάνει το μεγάλο βήμα μπροστά: αυτός άνοιξε το σκορ στο 7΄μετά από ενέργεια του Γερεμέγιεφ που βοηθά αθόρυβα. Είχε επίσης πίσω τον Ζίφκοβιτς που δεν έπαιξε στο Βίγκο λόγω τιμωρίας: δικό του το 2-0 στο 90΄ μετά από προσπάθεια του νεαρού Μύθου. Στο ενδιάμεσο των δυο γκολ ο ΠΑΟΚ είχε λίγες ευκαιρίες αλλά έδειξε προσοχή στα μετόπισθεν. Ωστόσο η είδηση είναι η επιστροφή του Κωνσταντέλια: μπήκε με κέφι όταν ο Αστέρας είχε ισορροπήσει το ματς, τρόμαξε τον Αστέρα με μια – δυο ενέργειες και έδωσε στον ΠΑΟΚ την ηρεμία που ήταν απαραίτητη. Ακολουθεί το ματς με την Κηφισιά που θα ναι πιο δύσκολο. Αν ο ΠΑΟΚ έχει από τώρα το μυαλό του στο Φάληρο θα έχει προβλήματα. Ο Λουτσέσκου που μίλησε για την αρετή της συγκέντρωσης (ως αντίδοτο στην κούραση) το ξέρει.

Εκδρομή χωρίς μυαλό

Το μυαλό είναι μερικές φορές πιο χρήσιμο από τα πόδια και τις αντοχές. Η ΑΕΚ δεν είχε μυαλό στο Βόλο κι αυτό πλήρωσε. Ο Νίκολιτς μίλησε δέκα λεπτά για την διαιτησία στη συνέντευξη Τύπου, αποβλήθηκε στο ημίχρονο για διαμαρτυρίες κι όλα αυτά είναι αποδείξεις ότι τα είχε με τον εαυτό του κι έψαχνε τρόπο να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα: στο τέλος της ημέρας οι αποφάσεις του Τσιμεντερίδη (που χρειάστηκε το VAR πολύ) σίγουρα δεν διαμόρφωσαν το αποτέλεσμα. Το στραβοπάτημα ήρθε από επιπολαιότητες στην άμυνα που είχαμε καιρό να δούμε. Ο Ρότα χαρίζει την φάση του πρώτου γκολ του Βόλου δίνοντας την μπάλα στον Ουρτάδο: ο Στρακόσια βγάζει το σουτ στην κλειστή γωνία αλλά δεν υπάρχει αμυντικός να σταματήσει τον Κόμπα. Ο Πήλιος κάνει μια απερίγραπτη γκάφα στο πέναλτι που παραχωρεί, αλλά η δήλωση του Νίκολιτς ότι δεν υπάρχει πέναλτι γιατί δεν είχε κανένα κοντά του είναι χωρατό: ο παίκτης παίζει με το χέρι καθαρά. Η ΑΕΚ που έχει ισοφαρίσει σε 1-1 με ένα γκολ που βάζουν τα φορ (ο Βάργκα αυτό είναι), έχει πετάξει ένα ημίχρονο χωρίς φάσεις κι ανεβαίνει μετά το 2-1 και γιατί μπαίνει ο Κοϊτά και διορθώνει την επίθεσή της. Βρίσκει το καταπληκτικό γκολ του Ρέλβας στο φινάλε και παίρνει την ισοπαλία αλλά δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένη: ο Βόλος πέτυχε δυο γκολ χωρίς ευκαιρία! Είναι και τυχερή η ΑΕΚ στο τέλος για δυο λόγους. Γιατί ο τερματοφύλακας Σαμπάνης παίρνει και αδικαιολόγητη κίτρινη κάρτα και τα λεπτά των καθυστερήσεων γίνονται 8 από 7, και γιατί ο Ρέλβας στα γεμίσματα του τέλους άγνωστο γιατί βρίσκεται εκτός περιοχής και βρίσκει το σουτ της αγωνιστικής. Κατά τα άλλα η γκέλα οφείλεται και στην χαλαρότητα που δημιουργήθηκε από την οργάνωση μιας ωραίας εκδρομής. Ωραίες οι μετακινήσεις οπαδών κτλ κτλ. Αλλά δεν παίζουν μπάλα αυτοί παρόλο που τους αφιερώνουν νίκες, τους ευχαριστούν, τους θέλουν όλοι μαζί τους κτλ.

Το πλάνο Μπενίτεθ

Το ματς ΠΑΟ – Αρης (3-1) ήταν το ωραιότερο της αγωνιστικής γιατί και ο Μπενίτεθ και ο Γρηγορίου (στο ντεμπούτο του) έπαιξαν με ομάδες που κυνήγησαν το γκολ χάρη και στις επιλογές των προπονητών τους. Ο Μπενίτεθ άλλαξε οκτώ παίκτες σε σχέση με το ματς στην Τσεχία κι έπαιξε με μια τριάδα στην άμυνα (Γεντβάι, Κάτρης, Ερνάντεθ) μάλλον απροσδόκητη. Ο Γρηγορίου έπαιξε επί της ουσίας με τέσσερις κυνηγούς (Πέρεθ, Δώνη, Καντεβέρε και τον Γκαρέ σαν δεκάρι πίσω τους). Ο ΠΑΟ άνοιξε το σκορ με ένα γκολ του Ερνάντεθ μετά από ένα «τακουνάκι – έμπνευση» του Παντελίδη. Ο Αρης είχε δοκάρι με τον Καντεβέρε πριν φύγει το ημίχρονο και κράτησε πιο πολύ την μπάλα. Ο Μπενίτεθ άλλαξε την επίθεσή του και πήρε πράγματα και από τους τρεις που μπήκαν: οι Τζούρισιτς – Ταμπόρδα έφεραν το 2-0 (με εκτελεστή τον Αργεντίνο) κι ο Τετέη χρειάστηκε ένα λεπτό για να διώξει την σκοτούρα που προκάλεσε το ωραίο γκολ του Ράτσιτς.

Είναι το ματς που είδαμε πιο πολύ το χέρι του Μπενίτεθ μέχρι τώρα – κι αυτό είναι ίσως σημαντικότερο από την νίκη. Ο ΠΑΟ μαθαίνει να παίζει με τρία στόπερ (χωρίς πάντα και απαραίτητα οι αμυντικοί να γίνονται πέντε), το rotation είναι κανόνας (και γιατί οι παίκτες είναι πολλοί), η ομάδα σκοράρει χωρίς γιατί το ψάχνει, δεν κάνει μεγάλη κατοχή μπάλας αλλά χτυπά στις αντεπιθέσεις κι ο Μπενίτεθ σχεδόν πάντα αλλάζει τους κυνηγούς του για να φρεσκάρει την επίθεσή του: αυτό είναι σε γενικές γραμμές το πλάνο του που έχει αρχίσει να επαναλαμβάνεται – ο ΠΑΟ αποκτά ταυτότητα.

Ο Αρης έχει παράπονα από την διαιτησία των Ούγγρων – ίσως και δικαιολογημένα. Χάνει το δίκιο του όταν κατηγορεί τον αρχιδιαιτητή Λανουά γιατί έβαλε μια γυναίκα στο VAR. Τόσος σεξισμός δεν αντέχεται. Το μόνο που δεν λέει η ανακοίνωση είναι ότι οι γυναίκες πρέπει να κάθονται σπίτι και να πλένουν πιάτα.

Τίποτα χωρίς γκολ

Με την νίκη αυτή ο ΠΑΟ έπιασε τον Λεβαδειακό. Πέρα από την δική του βελτίωση υπάρχει και η κατάρρευση της ομάδας του Παπαδόπουλου. Μετά τον αποκλεισμό του από τον ΟΦΗ στο κύπελλο, ο Λεβαδειακός μοιάζει απογοητευμένος, αλλά το μεγάλο του πρόβλημα είναι ότι αντιμετωπίζει τελευταία και ομάδες που έχουν μεγαλύτερο κίνητρο από τον ίδιο. Η Κηφισιά πχ το Σάββατο μετέτρεψε το ματς σε τελικό, έφτασε στη νίκη που ήταν η πρώτη της μέσα στο 2026 κι ανέπνευσε – την πήρε με γκολ του Ποκόρνι στο 13΄. Το κίνητρο της ήταν φανερά μεγαλύτερο από του Λεβαδειακού. Κι ο ΟΦΗ χάρη στο κίνητρο που έχει να μπει στην δεύτερη τετράδα και να έχει ευκαιρία να κυνηγήσει ευρωπαϊκό εισιτήριο και από τα play off διέλυσε την ΑΕΛ με πρωταγωνιστή τον Φούντα. Το ίδιο θέλει κι ο Ατρόμητος. Που έφτασε στην δεύτερη νίκη του στο Περιστέρι κερδίζοντας τον Παναιτωλικό με ένα γκολ του Μπάκου στο 44΄ αλλά εδώ δεν έπαιξε ρόλο το κίνητρο. Ο Ατρόμητος δεν ήταν καν καλύτερος. Απλά ο Παναιτωλικός έχασε ευκαιρίες και πέναλτι. Κι ένα πολύτιμο βαθμό γιατί όπως επαναλαμβάνει ο Αναστασίου χωρίς γκολ δεν γίνεται τίποτα.