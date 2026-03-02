Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για τον Βιθέντε Ταμπόρδα, την αποτελεσματικότητα του Παναθηναϊκού και την αμυντική σταθερότητα στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια.

Mετά την εκτρωματική εικόνα κόντρα στην ΑΕΛ, ο Παναθηναϊκός έβγαλε σωστή αντίδραση, έκανε το 2/2 στο πρωτάθλημα κόντρα σε ΟΦΗ και Άρη πατώντας μετά από πολύ καιρό στη πρώτη τετράδα. Με δύο ισοπαλίες κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν και μια διαδικασία πέναλτι προκρίθηκε στους 16 του Europa League και δείχνει να βρίσκεται σε ένα καλό φεγγάρι βάσει αποτελεσμάτων και γενικής αγωνιστικής εικόνας. Φυσικά για ομάδες αυτού του επιπέδου σημασία και μοναδική αξία έχει η διάρκεια, η συνέπεια και η συνέχεια, πράγματα που μέχρι στιγμής το σύνολο τα αγνοεί από το ξεκίνημα της σεζόν μέχρι και σήμερα. Για την συνολική εικόνα της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ σε αυτό το καλό φεγγάρι θα τα πούμε παρακάτω, αφού πρώτα βγάλουμε ποδοσφαιρικά το καπέλο στον Βιθέντε Ταμπόρδα για την συνεισφορά του, την επιδραστικότητά του, την απόλυτη ουσία που προσφέρει στην ομάδα του.

Γκολ ή ασίστ κάθε 80 λεπτά...

Τώρα που τα χλευαστικά, υποτιμητικά και αντιποδοσφαιρικά σχόλια μπήκαν στο χρονοντούλαπο της άμπαλης ιστορίας αυτού του τόπου, τώρα που όλοι κατάλαβαν πως στο ποδόσφαιρο μπορούν να παίξουν στο υψηλό επίπεδο και παίκτες που δεν κάνουν παράλληλη καριέρα στον... στίβο, ο Βιθέντε Ταμπόρδα που ήταν με το ενάμισι πόδι εκτός Παναθηναϊκού τον Ιανουάριο, αποτελεί σημείο αναφοράς για το Τριφύλλι και έναν παίκτη που ο προπονητής, οι συμπαίκτες, οι φίλαθλοι και ο Τύπος περιμένουν σε κάθε παιχνίδι αυτό το ''κάτι'' που θα κάνει και θα οδηγήσει στην διαφορά. Ο Αργεντινός άσος από την ημέρα που έπαψε να παίζει μόνο στο Κύπελλο κι έγινε βασικό κομμάτι αυτής της ομάδας, κατάφερε σε πρωτάθλημα και Europa League να έχει ένα φοβερό στατιστικό, μία καταπληκτική συχνότητα σε αυτά που προσφέρει στο σύνολο. Χωρίς πέναλτι. O Tαμπόρδα σκοράρει ή δίνει ασίστ κάθε 80 αγωνιστικά λεπτά, μετρώντας 4 τέρματα και 2 ασίστ σε 481 αγωνιστικά λεπτά και αποτελεί έναν σημαντικό πόλο γκολ και δημιουργίας μέσα στο 2026 για τον Παναθηναϊκό.

Απόλυτα κυνικός, θα χρειαστεί μεγαλύτερη παραγωγή

Στο συγκεκριμένο κουαρτέτων παιχνιδιών ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να είναι απόλυτα κυνικός στις λίγες πολύ μεγάλες ευκαιρίες που δημιουργεί ανά ματς. Χάρη στο επιθετικό κρεσέντο κυρίως Ανδρέα Τεττέη, το Τριφύλλι είναι απόλυτα αποτελεσματικά στις περισσότερες ποιοτικές τελικές που δημιουργεί. Με λίγα λόγια και σε απλά ελληνικά, την... μισή ή την πρώτη ευκαιρία την κάνει γκολ. Για αυτό και στη Τσεχία, στο Ηράκλειο και στη Λεωφόρο απέναντι στον Άρη, είχε σκοράρει πριν συμπληρωθεί το πρώτο τέταρτο. Αυτού του επιπέδου η αποτελεσματικότητα, προφανώς και είναι ευεργετική αλλά θα πρέπει οι ''πράσινοι'' να ανεβάσουν την δημιουργία τους, ώστε να αυξάνουν τις πιθανότητές τους για περισσότερα γκολ και πιο εύκολο δρόμο προς την νίκη.

Η σταθεροποίηση του 3-6-1 μάζεψε την άμυνά του

Εκτός από τον κυνισμό στη τελική προσπάθεια, ο Παναθηναϊκός με την σταθεροποίηση του 3-6-1 και το τέλος των πειραμάτων, έχει βελτιώσει την ανασταλτική του εικόνα, προσφέρει παρά ελάχιστα στους αντιπάλους και δημιουργεί ένα μοτίβο μέσα στα παιχνίδια, όπου σκοράρει πρώτος κι έπειτα κατά κύριο λόγο παίζει πίσω από την μπάλα, διαχειρίζεται το προβάδισμα και ψάχνει τις μεταβάσεις για ένα δεύτερο γκολ. Μπορεί τούτο για μία ομάδα αυτού του επιπέδου να μην φαντάζει ως ιδανικό σενάριο, ωστόσο, αυτή την εποχή όπου ο σύλλογος... καίγεται για αποτελέσματα, μοιάζει να οδηγεί στην αγωνιστική επιτυχία. Οι δύο σερί νίκες στο πρωτάθλημα και η πρόκριση στους 16 του Europa League ανέβασε τους δείκτες πίστης και αυτοπεποίθησης στα αποδυτήρια και φυσικά η απαίτηση για διάρκεια και συνέπεια παραμένει πάντα εκεί σε πρώτο πλάνο, κρίνοντας τα πάντα στη συνέχεια σε Ελλάδα κι Ευρώπη...