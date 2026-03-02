Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta πολλά και διάφορα για τον Ολυμπιακό με αφορμή το παιχνίδι του στις Σέρρες.

Το δεύτερο γκολ του Ελ Κααμπί χθες στις Σέρρες μπορεί κάποιος να πει ότι είναι ένα από τα πιο εύκολα της καριέρας του. Πλασέ σε κενή εστία. Μόνο που δεν μπήκε με την μπάλα στα δίκτυα. Χμ. Δεν είναι ακριβώς έτσι!

Προσωπικά θα το χαρακτήριζα ένα γκολ που φέρνει από την αρχή έως το τέλος του την σφραγίδα του Ελ Κααμπί! Ένα γκολ με διάρκεια 19 δευτερολέπτων. Στο 68.58 λοιπόν εκτελεί κόρνερ ο Πανσερραϊκός κι ο Ελ Κααμπί καθαρίζει τη φάση και με κεφαλιά διώχνει την μπάλα, που σχεδόν αμέσως μετά καταλήγει στα χέρια του Τζολάκη. Ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού με το που παίρνει την μπάλα την δίνει με τα χέρια στον Μπρούνο και παράλληλα ο Ελ Κααμπί ξεκινάει ένα σπριντ 80 μέτρων, ακριβώς για να ακολουθήσει την αντεπίθεση. Ο Μπρούνο ωραία στον Ζέλσον, κούρσα ο Ζέλσον, σηκώνει το κεφάλι, βλέπει τον Ελ Κααμπί, που στο μεταξύ έχει φτάσει σε χρόνο ρεκόρ στην αντίπαλη μικρή περιοχή από εκεί που ήταν στη δική του μικρή περιοχή! Και από το δεξί του πόδι όντως εύκολα πλέον η μπάλα στα δίκτυα στο 69.17!

Ήταν μία φάση που αποδεικνύει πανηγυρικά πόσο καλά ένιωθε χθες ο Μαροκινός με το που έστειλε την μπάλα στα δίκτυα δέκα λεπτά νωρίτερα, κάνοντας το 1-0 με εκείνο το πολύ ωραίο ξεπέταγμα και την κοντινή κεφαλιά. Δεν μπορούμε να είμαστε στο μυαλό του, αλλά μάλλον δεν χρειάζεται κιόλας! Ένας αυθεντικός γκολτζής αισθάνεται λυτρωμένος, ανακουφισμένος, με το που σκοράρει για πρώτη φορά μετά από καιρό και δη ένα κρίσιμο γκολ, το πρώτο της ομάδας του, την στιγμή κατά την οποία έχει φτάσει ήδη το 60ο λεπτό και το 0-0 αρχίζει να «απειλεί», για μία ακόμη φορά τον τελευταίο καιρό.

Σα να «λύθηκε» με αυτό το γκολ στο 60’ ο Ελ Κααμπί. Κι αυτό φάνηκε περίτρανα στη φάση του 2-0, που έγινε ακριβώς όπως το περιέγραψα. Με έναν Ελ Κααμπί σε χρόνο ντε τε από τη μία να διώχνει με κεφαλιά κόρνερ των Σερρών κι από την άλλη να βρίσκεται μπροστά στην αντίπαλη εστία και να πλασάρει, μέσα σε 19 δευτερόλεπτα. Μία φάση που σε όλο της το μεγαλείο δείχνει πόσο απελευθερώθηκε ο Άραβας στράϊκερ, σε βαθμό που ούτε το Ραμαζάνι τον επηρέασε ούτε τίποτα. Διότι, πολύ απλά, η ψυχολογία είναι το άλφα και το ωμέγα και στο ποδόσφαιρο.

Θυμηθείτε μάλιστα κι ένα άλλο στιγμιότυπο, στη φάση που ο Πανσερραϊκός μείωσε το σκορ στο 82’. Ο παίκτης του Ολυμπιακού που έσπευσε από θέση αριστερού μπακ να μαρκάρει τον αντίπαλο έξω δεξιά ήταν ο Ελ Κααμπί. Δεν τα κατάφερε να αποτρέψει το γύρισμα που έφερε το γκολ, αλλά ο Μαροκινός ήταν που γύρισε και προσπάθησε να κόψει. Διότι, η στιγμή αυτή ήταν συνέχεια ενός κόρνερ που κέρδισε ο Βόλος κι ο Ελ Κααμπί είχε γυρίσει πίσω να βοηθήσει αμυντικά. Βέβαια, όλοι είχαν γυρίσει πίσω για να κάνουν άμυνα, αλλά με το που έγινε η απόκρουση ο Ταρέμι κι οι άλλοι έφυγαν μπροστά, ενώ ο Ελ Κααμπί ήταν εκεί για να το παλέψει και στην άμυνα.

Τέλος πάντων, η ουσία είναι το τρίποντο ήρθε για τον Ολυμπιακό με μία παλιά καλή συνταγή. Σέντρα Ρόντινεϊ και κεφαλιά Ελ Κααμπί! Κλασικό γκολ!

Άσχετο:

Ο Γιαζίτσι χθες στα 20 λεπτά που έπαιξε δεν ήταν αδιάφορος. Ήταν προκλητικά αδιάφορος. Με αποκορύφωμα την μπάσα πάνω στον αντίπαλο στο 91΄, που έφερε τον Καρέλη σε θέση να απειλήσει με ένα σουτ που αν το έπιανε καλύτερα μπορεί να κατέστρεφε τον Ολυμπιακό. Η εικόνα του Τούρκου ήταν απαράδεκτη. Κρίμα. Κι ο Ταρέμι που μπήκε στο 74’ δεν ήταν καλός, όμως αδιάφορο δεν νομίζω ότι μπορείς να τον πεις.

Για τον Μουζακίτη κάτι-μπήκε με μεγάλη όρεξη στο παιχνίδι και ωφέλησε ξεκάθαρα την ομάδα, αφού έδειξε πολύ πιο χρήσιμος για τα δεδομένα του συγκεκριμένου αγώνα από τον Σιπιόνι, του οποίου πήρε τη θέση. Είχε καλές ενέργειες και καλές έως πολύ καλές πάσες. Αλλά από κάποια στιγμή και μετά ήταν σαν να το έχασε. Του έκλεψαν μία μπάλα και βγήκε η ευκαιρία των Σερρών μισό λεπτό πριν τη μείωση του σκορ και μετά δεν ήταν εντάξει η απόδοση του.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Μα κι αυτός ο Μπιανκόν, είναι λες και τραβάει σαν μαγνήτης το γκολ της αντίπαλης ομάδας! Στο 80’ μπήκε, στο 81’ ο Πανσερραϊκός είχε ένα επικίνδυνο σουτ που έβγαλε ο Τζολάκης και στο 82’ μείωσε το σκορ! Και δεν μπορείς να μιλήσεις για προσωπική ευθύνη του Γάλλου, υπό την έννοια ότι ο Πιρόλα θα μπορούσε ίσως να είχε διώξει πριν πάει η μπάλα στον σκόρερ. Αλλά σίγουρα την στιγμή του σουτ, δεν είναι η καλύτερη αντίδραση για στόπερ, να περνάει η μπάλα μέσα από τα πόδια και του Μπιανκόν και του Πιρόλα!

Παρεμπιπτόντως, ο Ιταλός για δεύτερο στη σειρά παιχνίδι δεν ήταν καλός. Απέχει πολύ από τον καλό εαυτό του. Tον κανονικό Πιρόλα τον είδαμε χθες μόνο σε μία φάση που είχε δυναμική διπλή παρέμβαση. Κατά τα άλλα, μέχρι που κάποια στιγμή έχασε εντελώς τον παίκτη του. Είναι φανερό ότι έχει επηρεαστεί από τους τραυματισμούς που τον ταλαιπωρούν εδώ και δύο μήνες. Και μου φαίνεται ότι κάποιες στιγμές αποφεύγει να πηγαίνει να διώξει με το κεφάλι, παρότι είναι ένα από τα πιο δυνατά σημεία του.

Προφανώς νιώθει εκνευρισμό που κάθε τρεις και λίγο του ανοίγουν τα ράμματα στο μέτωπο και τρέχουν αίματα, βγαίνει έξω, τον μπαντάρουν κλπ. Αλλά όπως κι αν έχει, κανονικός Πιρόλα δεν είναι στα δύο τελευταία παιχνίδια. Και δεν έχει κι εναλλακτικές ο Μεντιλίμπαρ στην κατάσταση που είναι ο Μπιανκόν, καθώς ο Γάλλος σου δίνει την εντύπωση ότι από την εμπλοκή του σε τόσα γκολ έχουν αρχίσει και τρέμουν τα πόδια του, κάνοντας εύκολα λάθη.

Γιατί τον έβαλε χθες τον Μπιανκόν, ενώ είχε την επιλογή του Καλογερόπουλου, που μάλιστα τον είχε βασικό με τον Παναιτωλικό την προηγούμενη αγωνιστική; Πιθανότατα για να του έδινε λίγη ψυχολογία σε ένα ματς που εξελίσσονταν σε εύκολο με το 2-0 στο 70’. Και λέω «πιθανότατα» γιατί όταν άνοιξε το μέτωπο του Πιρόλα στο α΄ ημίχρονο, είδα τον Καλογερόπουλο να σηκώνεται για ζέσταμα, όχι τον Μπιανκόν.

Και για το τέλος ένα ιμότζι