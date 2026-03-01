Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για την επικράτηση του Παναθηναϊκού επί του Αρη και τις αποφάσεις του Ούγγρου ρέφερι και της συμπατριώτισσάς του στο VAR, Αννα Κούλτσαρ.

Να εξηγούμαστε εξ' αρχής, για να μην παρεξηγούμαστε εν συνεχεία ως προς τη διαιτησία του Ούγγρου Τάμας Μπόγκναρ και της VAR, Αννα Κούλτσαρ: σωστά κατακυρώθηκε το γκολ του Αρη (παρά την παρέμβαση από το VAR για επιθετικό φάουλ του Γκαρέ στον Κοντούρη με το χέρι στο πρόσωπό του), λανθασμένα δεν καταλογίστηκε το κλασικό πέναλτι του Λαφόν στον Αλφαρέλα, πολύ δύσκολη η φάση του 3-1, διότι ο Φαμπιάνο τραβάει τον Τεττέη και τον σπρώχνει πάνω στον Αθανασιάδη μετά τη γκάφα του γκολκίπερ των φιλοξενούμενων. Γκάφα αντίστοιχου μεγέθους με αυτή του Γάλλου τερματοφύλακα ο οποίος τον τελευταίο μήνα το πάει από γκέλα σε γκέλα...

Ο Παναθηναϊκός είχε πολλές απουσίες, παρατάχθηκε με επτά αλλαγές συγκριτικά με το ματς εναντίον της Βικτόρια Πλζεν, ο Μπενίτεθ άλλαξε και τους δύο χαφ και τους δύο εξτρέμ και τον σέντερ φορ. Λογικό ήταν χημεία να μην έχει. Είχε όμως αντοχές, φιλότιμο και τρέξιμο, όπως είχε και ο καλός, αλλά φλύαρος και προβληματικός σε σετ επιθέσεις και στις στατικές φάσεις, Αρης.

Οι Πράσινοι πήραν σήμερα το ματς χάρη στην ποιότητα τριών παικτών, οι οποίοι μπήκαν στο β' μέρος. Χάρη στην ποιότητα του Ταμπόρδα με την μπάλα (απίστευτη υποδοχή, έξοχη εκτέλεση στο 2-1), την αύρα και την όσφρηση του γκολ από τον Τετέι, τη δημιουργικότητα του Φίλιπ Τζούρισιτς, ο οποίος μας θύμισε ότι... επέστρεψε για τα καλά. Διατήρησε τη θετική αύρα που αποτυπώθηκε και στη Λεωφόρο μετά τον αποκλεισμό της Βικτόρια Πλζεν και λογικά πλέον αν δεν «αυτοκτονήσει» όπως έκανε ο Λεβαδειακός με την Κηφισιά, θα πάρει τελικά και την τέταρτη θέση. Διότι ας μην λησμονούμε ότι η ομάδα του Κομπότη έχει και τον ΠΑΟΚ στο πρόγραμμά της μετά την κυριακάτικη φιλοξενία του Τριφυλλιού στη πόλη της.

Ο Αρης το έπαιξε στα ίσια το ματς. Είχε ένταση στο παιχνίδι του, είχε σωστό coaching από τον Μιχάλη Γρηγορίου με τις αλλαγές που έκανε στην εκκίνηση του β' μέρους, είχε πάθος, αλλά δεν ήταν τόσο δημιουργικός όσο έπρεπε βάσει του υψηλού ποσοστού κατοχής μπάλας. Εχει καλό πρόγραμμα στις τελευταίες αγωνιστικές, καλείται να διασφαλίσει μια θέση στο γκρουπ 5-8 και να κάνει ό,τι καλύτερο στα play offs, επενδύοντας σε πιθανό «άδειασμα» ψυχολογικό του Λεβαδειακού, αν ασφαλώς η καλύτερη επαρχιακή ομάδα της σεζόν καταλήξει σ' αυτό το γκρουπ...

Τι άλλο καλό δικαιούται να κρατήσει στις σημειώσεις του ο Μπενίτεθ; Την σούπερ εμφάνιση του Τσέριν στο α' μέρος και συνολικά την καλή απόδοση του Κοντούρη. Τη σταθερότητα των Καλάμπρια – Κυριακόπουλου. Τη βελτίωση του Γεντβάι που δεν έκανε λάθη και κάποιες εμπνεύσεις του Παντελίδη. Τι καλείται να επανεξετάσει μιας και το πρόγραμμα παραμένει βαρύ με ματς Τετάρτη – Κυριακή – Πέμπτη – Κυριακή; Την καλύτερη αξιοποίηση του Αντίνο, ο οποίος είναι ταχύς και δυνατός, αλλά μοιάζει να ξοδεύει την ενέργειά του. Τα «μαθήματα» στον Κάτρη που έκανε αρκετά σφάλματα στο β' ημίχρονο. Την πιθανότητα αναδιάταξης κατά τη διάρκεια του ματς σε 4-2-3-1.

Και κυρίως, να πάρει μια απόφαση για το αν θα αλλάξει βασικό τερματοφύλακα σε κρίσιμη καμπή της σεζόν. Από τη μια πλευρά, ο Λαφόν το πάει από γκάφα σε γκάφα. Από την άλλη πλευρά, ο Τσάβες ακόμα δεν έχει κάνει ντεμπούτο και ο Κότσαρης δεν έχει κανένα ματς μετά το 3-0 επί του Πανσερραϊκού, στις 11 Ιανουαρίου. Δύσκολη απόφαση. Δύσκολη και κρίσιμη...