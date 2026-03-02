Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για την ΑΕΚ που από τη μία πλήρωσε τα λάθη της στον Βόλο, αλλά από την άλλη πρέπει να πεισμώσει ακόμη περισσότερο κόντρα σε όλα.

Το χειρότερο με τη διαιτησία του Τσιμεντερίδη στο Πανθεσσαλικό ήταν ο τρόπος με τον οποίο σφύριζε σε όλο το παιχνίδι τα φάουλ. Προκαλούσε έντονο εκνευρισμό που όσο πέρναγαν τα λεπτά αυξανόταν και είχε ως συνέπεια η ΑΕΚ να χάσει το μυαλό της. Δεν θα έπρεπε, αλλά αυτό συνέβη. Και όταν έχει δώσει φάουλ πολλές ανάλογες επαφές μέσα στο ματς, δεν γίνεται να μην βλέπει ως τέτοια αυτή που γίνεται από τον Ουρτάδο πάνω στον Βίντα λίγο πριν γίνει το χέρι του Πήλιου. Άντε να πούμε πως το χέρι του Μπουζούκη μετά το γύρισμα του Ρότα είναι στήριξης παρότι ο παίκτης του Βόλου σέρνει την μπάλα στη συνέχεια σε μια «γκρίζα» φάση. Αλλά το φάουλ πάνω στον Βίντα όταν υπάρχει συγκεκριμένη αντιμετώπιση σε αντίστοιχες περιπτώσεις εις βάρος της ΑΕΚ σε όλο το παιχνίδι είναι πραγματικά αδιανόητο πως δεν δόθηκε και δεν υποδείχθηκε ούτε από τον VAR Παπαδόπουλο...

Παρότι ο Ρέλβας έσωσε με αυτή τη σουτάρα στην εκπνοή των καθυστερήσεων τον βαθμό για την ΑΕΚ, είναι δύο βαθμοί που χάθηκαν με φτηνό τρόπο καθώς ο αντίπαλος της δεν την απείλησε καθόλου. Και τα δυο γκολ που δέχθηκε, ήρθαν από ατομικά λάθη. Ένα του Ρότα στο επιπόλαιο διώξιμο που επιχειρεί και ένα του Πήλιου που υποδέχεται απρόσεκτα την μπάλα, η οποία βρίσκει στο απλωμένο χέρι του μέσα στην περιοχή. Δύο λάθη σε περιπτώσεις που δεν υπήρχε η συγκέντρωση που έπρεπε είχαν ως αποτέλεσμα η ΑΕΚ να μείνει πίσω στο σκορ και να κυνηγάει για να βγάλει αντίδραση. Λάθη που πρέπει η ΑΕΚ να αποβάλει από το παιχνίδι της γιατί χαλάνε τη συνολική της προσπάθεια. Παιχνίδι λαθών το ποδόσφαιρο θα πει κάποιος, αλλά είναι πολύ φτηνά για να τα χωνέψεις.

Η ΑΕΚ στο πρώτο μέρος έδειχνε μπλοκαρισμένη απέναντι στη διπλή ζώνη άμυνας των παικτών του Μπράτσου, αλλά μπόρεσε να βρει τον τρόπο για να φέρει το παιχνίδι στα ίσια εκμεταλλευόμενη το δυνατό σημείο του αρχισκόρερ Βάργκα, το κεφάλι. Στο δεύτερο μέρος μετά το νέο προβάδισμα του Βόλου, όπως αυτό ήρθε, είδε να μην τη θέλει και η τύχη. Δύο φορές βρήκε δίχτυα, με τους σκόρερ σε θέση οφσάιντ, ενώ άλλες δύο φορές από τη σέντρα σουτ του Κοϊτά και από την φοβερή κεφαλιά του Γιόβιτς η μπάλα κατέληξε με διαφορετικό τρόπο στο δοκάρι. Ο κεραυνός του Ρέλβας στο φινάλε του ματς ήρθε για να γλυκάνει κάπως την γκέλα, διατηρώντας το αήττητο της ΑΕΚ και τη θέση της στην κορυφή όπου πλέον συγκατοικεί, ωστόσο από την άλλη συνολικά είναι δύο βαθμοί που πετάχτηκαν στο τέλος της ημέρας.

Τα λόγια του Νίκολιτς αποτελούν το σύνθημα για τη συνέχεια

Το σύνθημα για την επόμενη μέρα είναι στα λόγια του Νίκολιτς, ο οποίος χρησιμοποίησε αρκετές φορές τη λέξη «συσπείρωση» τη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι. Η ΑΕΚ κόντρα σε όλα όσα μπορεί να συμβαίνουν, πρέπει να βγει ακόμα πιο ενωμένη και να φανεί ακόμα πιο δυνατή για τη συνέχεια. Πρέπει να πεισμώσει ακόμα περισσότερο κόντρα σε όλα, όπως τα έχει καταφέρει ως τώρα στο πρωτάθλημα με τους παίκτες του Νίκολιτς να παραμένουν πρώτοι τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, αυτό το ξέρουν καλά και οι παίκτες και αυτό βγαίνει ως κλίμα και από τα λεγόμενα του Νίκολιτς που στάθηκε στην αποφασιστικότητα των αποδυτηρίων και στο ότι θα συνεχίσουν να πολεμάνε. Άλλωστε η ΑΕΚ τελευταία είχε βρει τη φόρμα της και πρέπει πλέον οπωσδήποτε να κάνει το 3/3 στις τελευταίες αγωνιστικές της κανονικής διάρκειας και να μπει στα play offs από την πρώτη θέση.

Την ίδια στιγμή ο κόσμος της ΑΕΚ ήταν συγκλονιστικός, κάνοντας κάτι που δεν είχε ξαναγίνει. Το Πανθεσσαλικό ντύθηκε απ' άκρη σ' άκρη στα κιτρινόμαυρα με 22.000 φίλους της Ένωσης να σπάνε το ρεκόρ σε εκτός έδρας παιχνίδι μετατρέποντας το στάδιο του Βόλου σε... Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι φοβερή η στήριξη στην ομάδα και έτσι θα συνεχίσουν γιατί αυτό δίνει δύναμη και στους παίκτες για να παραμείνουν συσπειρωμένοι και ενωμένοι, όπως φάνηκε και στην κίνηση να κάνουν ένα κύκλο όλοι μαζί μετά το τέλος του αγώνα. Εκπληκτική ατμόσφαιρα φυσικά και πριν το παιχνίδι στην πόλη του Βόλου, με τους οπαδούς της ΑΕΚ να δημιουργούν μια ξεχωριστή μέρα σε εκτός έδρας ματς. Μπορεί να μην συνδυάστηκε με το διπλό, ωστόσο στάθηκαν εξαιρετικά στο πλευρό των παικτών του Νίκολιτς και στο τέλος με το «να 'τοι, να 'τοι οι πρωταθλητές» φρόντισαν να τους τονώσουν την αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια.