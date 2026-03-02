Ο Ολυμπιακός κέρδισε πράγματα από το διπλό στις Σέρρες αλλά ο Ντιόγο Νασιμέντο είχε μία γεμάτη εμφάνιση στη μεσαία γραμμή και το Gazzetta μεταφράζει με αριθμούς τα όσα έκανε.

Μετά τον αποκλεισμό από το Champions League, ο Ολυμπιακός έστρεψε το ενδιαφέρον του αποκλειστικά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και πέτυχε τη δεύτερη σερί νίκη του κόντρα στον Πανσερραϊκό στις Σέρρες, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να κρατάει τη σημαντική επιστροφή του Αγιούμπ Ελ Καμπί στο σκοράρισμα.

Ο 32χρονος Μαροκινός φορ είχε να σκοράρει από τις 24 Ιανουαρίου με τα... ερυθρόλευκα και το γεγονός ότι βρήκε δύο φορές τα αντίπαλα δίχτυα, έφερε χαμόγελα στις τάξεις των Πειραιωτών ωστόσο δεν ήταν ο μόνος που άρεσε. Ο Ισπανός προπονητής είδε τον Ντιόγο Νασιμέντο να αποδίδει σε μεγάλο βαθμό και να δηλώνει... παρών για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Ο Πορτογάλος χαφ αγωνίστηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά ως βασικός στο πρωτάθλημα και παρότι δεν έδωσε κάποια ασίστ ή να πέτυχε κάποιο γκολ, ήταν ο άρχοντας της μεσαίας γραμμής κάνοντας ένα γεμάτο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό.

Το Gazzetta βάζει στο... τραπέζι τους αριθμούς του και επαληθεύει την εξαιρετική εμφάνιση που πραγματοποίησε το 23χρονος ποδοσφαιριστής.

Σχεδόν... αλάνθαστος στην κυκλοφορία της μπάλας

Ο Νασιμέντο εντυπωσίασε στο κομμάτι των μεταβιβάσεων. Ο Πορτογάλος χαφ ήταν παντού στη μεσαία γραμμή και από εκείνον ξεκίναγε το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ο ίδιος σε 98 λεπτά αγώνα είχε συνολικά 85 πάσες από τις οποίες οι 80 ήταν πετυχημένες, δηλαδή το 94% (!). Από αυτές κιόλας, οι 63 έγιναν στο αντίπαλο μισό του γηπέδου έχοντας το ίδιο ποσοστό επιτυχίας (59 σωστές).

Παράλληλα επιχείρησε όχι μία, ούτε δύο αλλά δέκα μεγάλες μπαλιές, έχοντας μόλις μία λανθασμένη (!) σε όλο το ματς. Γενικότερα το πλάνο του Ολυμπιακού είχε στηριχθεί στον νεαρό ποδοσφαιριστή που πήρε την μπάλα συνολικά 98 φορές κατά τη διάρκεια του αγώνα, κερδίζοντας παράλληλη δύο φάουλ, έχοντας μία ντρίμπλα και μία γεμάτη παρουσία στην ανάπτυξη του παιχνιδιού για τον Ολυμπιακό.

Δεν βιαζόταν, κουβαλούσε μπάλα, κινούταν τόσο στον άξονα όσο και στα πλάγια μοιράζοντας την μπάλα στα δύο ακραία μπακ ή στους εξτρέμ, χάνοντας την κατοχή ελάχιστες φορές (9).

Εξαιρετικός στο αμυντικό τρανζίσιον

Ο ρόλος που έθεσε στον Νασιμέντο ο Μεντιλίμπαρ ήταν ξεκάθαρος. Ήταν εκείνος που θα έπαιρνε πάνω του την κυκλοφορία της μπάλας καθώς ο παρτενέρ του, ο Λορέντσο Σιπιόνι ήταν εκείνος που θα αναλάμβανε το αμυντικό σκέλος. Η συνεργασία των δύο νεαρών χαφ πήγε εξαιρετικά, έχοντας αρκετά καλή χημεία παρότι έχουν παίξει ελάχιστα μαζί.

Ωστόσο ο Πορτογάλος μέσος βοήθησε σε μεγάλο βαθμό και στο αμυντικό τρανζίσιον. Δεν επαναπαύθηκε στα μεσοεπιθετικά καθήκοντά του ή μόνο στην ομαλή κυκλοφορία της μπάλας. Ο Νασιμέντο βοήθησε αρκετά και αυτός ήταν εκ των βασικών λόγων που ο Πανσερραϊκός, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, δυσκολευόταν αρκετά να περάσει τη γραμμή του κέντρου.

Συγκεκριμένα, ο 23χρονος ποδοσφαιριστής έδωσε έξι μονομαχίες στο έδαφος, βγαίνοντας νικητής στις τρεις από αυτές ενώ είχε το απόλυτο στις μονομαχίες στον αέρα (3/3). Παράλληλα είχε οκτώ επανακτήσεις της μπάλας, δείγμα ότι υπηρέτησε το πλάνο για πίεση ψηλά προς την αντίπαλη άμυνα ενώ μέτρησε και ένα κλέψιμο, ένα τάκλιν και μία αμυντική απομάκρυνση.

«Φώναξε» ότι αποτελεί αξιόπιστη λύση για το υπόλοιπο του πρωταθλήματος

Ο Ντιόγο Νασιμέντο είναι ένας ποδοσφαιριστής που όταν αποκτήθηκε πέρσι το καλοκαίρι, θεωρούνταν μία επένδυση για το μέλλον. Εντυπωσιακός με την Κ21 της Πορτογαλίας, καλύτερος χαφ στη Β' κατηγορία της Πορτογαλίας με τη Βιζέλα και σχεδόν τέσσερα εκατ. ευρώ για να αποκτηθεί την ίδια στιγμή που τον ήθελε και η Μπενφίκα.

Ο ίδιος χρειάστηκε χρόνο για να ενσωματωθεί στα νέα δεδομένα και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προσπάθησε να τους δώσει χώρο και χρόνο μέχρι αυτή τη στιγμή λόγω των συνεχόμενων παιχνιδιών. Μέχρι στιγμής μετρά 22 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις φέτος με ένα γκολ και τρεις ασίστ στον απολογισμό του αλλά το κυριότερο είναι το πρόσωπο που δείχνει με τις ευκαιρίες που παίρνει.

Δεν έχει καμία σχέση ο Νασιμέντο που είδαμε στο πρώτο του παιχνίδι ως βασικός κόντρα στον Βόλο στις 30 Αυγούστου με τον Νασιμέντο που είδαμε κόντρα στον Πανσερραϊκό το μεσημέρι της Κυριακής (1/3). Με αυτόν τον τρόπο, ο ίδιος φωνάζει... παρών στον Μεντιλίμπαρ και του δείχνει ότι μπορεί να τον εμπιστεύεται ενόψει της τελικής ευθείας στο πρωτάθλημα.