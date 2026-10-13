Η UEFA όρισε για τη μάχη του Ολυμπιακού με τη Μαρσέιγ στη Γαλλία τον γνωστό Άγγλο διαιτητή, Μάικλ Όλιβερ.

Η UEFA έκανε γνωστούς τους ορισμούς των αγώνων για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League και στη μάχη του Ολυμπιακού με τη Μαρσέιγ, επέλεξε τον γνωστό Άγγλο διαιτητή, Μάικλ Όλιβερ για να διευθύνει το ματς.

Ο Elite ρέφερι έχει σφυρίξει ουκ ολίγες φορές ευρωπαϊκές αναμετρήσεις ελληνικών ομάδων με τελευταία αυτή των Πειραιωτών με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Φάληρο (3-4) ενώ έχει υπάρξει σε ματς της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ.

Πρόκειται για έναν άνθρωπο που έχει οριστεί σε 48 παιχνίδια Champions League, έχει διευθύνει 432 αγώνες στην Premier League ενώ είχε σφυρίξει επτά παιχνίδια σε τελικά EURO και ισάριθμοι αγώνες σε τελικά Μουντιάλ.