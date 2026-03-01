- Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες
- Ρεσιτάλ χαμένων ευκαιριών ο Ολυμπιακός και 0-0
- Ο Ελ Καμπί ξαναβρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα για το 0-2
- Μείωσε σε 1-2 ο Πανσερραϊκός, αυτό ήταν και το τελικό σκορ
Ο Ολυμπιακός χρειαζόταν πολύ αυτήν την νίκη στις Σέρρες και την απέσπασε, έστω με δυσκολία. Χάρις στο 1-2 από τα δύο τέρματα του Ελ Καμπί, οι Ερυυθρόλευκοι πέρασαν νικηφόρα από την έδρα του Πανσερραϊκού, που μείωσε στο 82' με τον Ντε Μάρκο.
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τον αγώνα σε σχηματισμό 4-2-3-1 και βασικούς τους Σιπιόνι, Νασιμέντο κα Λουίζ: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Μπρούνο. Κέντρο με Σιπιόνι και Νασιμέντο και μπροστά ο Τσικίνιο. Άκρα με Ζέλσον και Λουίζ και φορ ο Ελ Καμπί.
Σε διάταξη 3-5-2 ήταν ο Πανσερραϊκός με τέρμα Τιναλίνι, άμυνα με Γκελασβίλι, Φέλτες και Ντε Μάρκο, στα 2 άκρα οι Τσαούσης και Γεωργιάδης, κέντρο με Μπεν Σαλάμ, Ομεονγκά και Ριέρα και δίδυμο μπροστά τους Ίβαν και Τεσέϊρα.
Στο πρώτο 45λεπτο ο Ολυμπιακός ήταν εμφανώς πιο καλός και είχε τουλάχιστον 4 πολύ καλές φάσεις. Παρόλα αυτά γκολ δεν βρήκε για να προηγηθεί του αντιπάλου της, του Πανσερραϊκού. Στο πρώτο λεπτό ο Τιναλίνι έβγαλε τετ α τετ του Ελ Καμπί. Στο 20' ο Τιναλίνι έβγαλε δύσκολα την κεφαλιά του Τσικίνιο από κοντά.
Στο 28' ο γκολκίπερ του Πανσερραϊκού έβγαλε μετά δυσκολίας την προσπάθεια του Ζέλσον. Στο 45+ ο πορτιέρε των γηπεδούχων σταμάτησε και την κεφαλιά - ψαράκι του Κοστίνια ενώ λίγο πριν το τέλος του πρώτου 45λεπτου οι τελικές ήταν 0-12, με 6 τελικές των Πειραιωτών προς την εστία των Σερραίων.
Στο ξεκίνημα του β' μέρους ο Ελ Καμπί είχε νέα μεγάλη φάση (στο 49'). Ο ίδιος παίκτης στο 60ό λεπτό σκόραρε για το 0-1 με κεφαλιά από κοντά μετά από σέντρα του Ροντινέϊ.
Έτσι ο Ελ Καμπί έφτασε στα 14 γκολ σε 19 αγώνες ως προς στο Πρωτάθλημα. Προηγούμενο γκολ του ήταν στις 24/01 με τον Βόλο αναφορικά με την Stoiximan Super League 1. Στην συνέχεια θα έκανε και το 0-2 για να κάνει 15 τα γκολ του. Στο 70' έπειτα από πολύ καλή πάσα του Ζέλσον ο Ελ Καμπί από κοντά με ξεπέταγμά του σκόραρε για 2η φορά.
Στο 82ο λεπτό και αφού είχε προηγηθεί σουτ του Μπρουκς ο ίδιος παίκτης (Μπρουκς) γύρισε την μπάλα στον Ντε Μάρκο που από κοντά με σουτ έκανε το 1-2. Στην συνέχεια της αναμέτρησης ο Μουζακίτης είχε σουτ στα χέρια του Τιναλίνι.
Οι γηπεδούχοι βελτίωσαν την εικόνα τους από την μέση και μπροστά. Δεν έκαναν ωστόσο το κάτι παραπάνω και έμεινε αυτό το πολύ σημαντικό 1-2 υπέρ του Ολυμπιακού (στον αγώνα των Σερρών).
MVP: Ο Ελ Καμπί. Μόνο και μόνο που σκόραρε δις και επέστρεψε στα γκολ, κάτι πολύ σημαντικό για τον ίδιο και για τον Ολυμπιακό.
ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ροντινέϊ και Ζέλσον. Από μία ασίστ ο καθένας. Ο Ζέλσον ήταν και εξαρχής κινητικός και έκανε μεγάλη προσπάθεια. Και γενικά ο Ζέλσον είναι ένας παίκτης που δεσπόζει στο τελευταίο διάστημα στον Ολυμπιακό.
ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Μεσοεπιθετικά ο Πανσερραϊκός του πρώτου μέρους, που δεν έκανε τίποτα. Παίκτες όπως ο Ίβαν δεν ξεχώρισαν. Στην συνέχεια ωστόσο βρήκε το γκολ.
Η ΓΚΑΦΑ: Θα βάλουμε την φάση του γκολ στο 0-2. Το πώς έχασε η άμυνα τους Ζέλσον και Ελ Καμπί. Εδώ μπαίνει και η φάση του 1-2 του Πανσερραϊκού.
ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Έκανε τα λαθάκια της η διαιτησία από πλευράς καρτών και φάουλ. Πχ για το χτύπημα πάνω στον Πιρόλα δεν βγήκε καν κίτρινη.
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος του Πανσερραϊκού στο πιο μεγάλο μέρος του αγώνα για αυτό το 1-2. Οι Σερραίοι αντέδρασαν στο 2ο μέρος, έβαλαν ένα γκολ και προσπάθησαν για την ισοπαλία αλλά χωρίς να τα καταφέρουν.
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Τιναλίνι, Γκελασβίλι, Φέλτες (46' Καρσαλίδης), Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Γεωργιάδης, Μπεν Σαλάμ (39' λ.τ. Δοϊρανλής), Ομεονγκά, Ριέρα (67' Σοφιανός), Ίβαν (46' Μπρουκς) και Τεσέϊρα (79' Καρέλης).
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Κοστίνια (46' Ροντινέϊ), Ρέτσος (80' Μπιανκόν), Πιρόλα, Μπρούνο, Σιπιόνι (46' Μουζακίτης), Νασιμέντο, Τσικίνιο, Ζέλσον (75' Ταρέμι), Λουίζ (75' Γιαζίτζι) και Ελ Καμπί.
