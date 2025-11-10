Εκ των κορυφαίων κόντρα στην Κηφισιά, μπόλικη δουλειά στη μεσαία γραμμή και οι ευκαιρίες που... αρπάζει από τα μαλλιά. Ο Ντιόγο Νασιμέντο φαίνεται πως βρίσκει σιγά-σιγά τα πατήματα του και το Gazzetta σας μεταφράζει με αριθμούς τι έκανε στη Νεάπολη.

Δεν είναι σύνηθες μία από τις «μεγάλες» ομάδες της Ελλάδας να αποκτά ποδοσφαιριστή από τη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας και να του δίνει ενεργό ρόλο στο ρόστερ. Από μόνες τους αυτές οι πληροφορίες, δημιουργούν ενδιαφέρον γύρω από το σκάουτινγκ που έγινε για την περίπτωση του Ντιόγο Νασιμέντο.

Σε ηλικία 23 ετών και έπειτα από μία εντυπωσιακή σεζόν με τη Βιζέλα αλλά και την εθνική ομάδα της Ιταλίας Κ21, ο Ολυμπιακός αποφάσισε να επενδύσει στο ταλέντο του και ο ίδιος δείχνει πως παιχνίδι με το παιχνίδι, κερδίζει όλο και περισσότερο την εμπιστοσύνη του Μεντιλίμπαρ.

Κόντρα στην Κηφισιά, ο Πορτογάλος χαφ εκμεταλλεύτηκε τις απουσίες των Γκαρθία και Έσε και αν όχι ο καλύτερος, ήταν εκ των κορυφαίων της αναμέτρησης, πετυχαίνοντας ένα εντυπωσιακό γκολ και κάνοντας μπόλικη δουλειά στη μεσαία γραμμή με εντυπωσιακή ακρίβεια.

Το Gazzetta μιλάει με τη... γλώσσα των αριθμών και σας δίνει στο «πιάτο» την εξαιρετική εμφάνιση του ταλαντούχου ποδοσφαιριστή.

Γκολ... σπάνιας ομορφιάς που ξεκίνησε από τον ίδιο!

Αποκορύφωμα της εμφάνισης του δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο πέρα από το γκολ που πέτυχε στο 37ο λεπτό. Δεν είναι μόνο ο τρόπος που το πέτυχε, γιατί δεν είναι το πιο εύκολο από πλάγια θέση και υπό πίεση να εκτελεί με τη μία και να σκοράρεις, αλλά ότι έχει προηγηθεί.

Η φάση ξεκινάει από τα δικά του πόδια, με τον Νασιμέντο να παίρνει την μπάλα στη μεσαία γραμμή και να βρίσκει κάθετα τον Ζέλσον. Ο Πορτογάλος εξτρέμ γύρισε με μέτωπο στην εστία, είδε τον Ροντινέι στα δεξιά και ο 23χρονος χαφ εντόπισε το μεγάλο κενό που υπήρχε στην άμυνα με την κίνηση του Ζέλσον να τραβηχτεί στα πλάγια.

Με σπριντ, εκμεταλλεύτηκε την εντυπωσιακή πάσα του Βραζιλιάνου μπακ και με εντυπωσιακό σουτ νίκησε τον Ραμίρεζ για το 0-1, το οποίο έκανε πιο εύκολο το έργο του Ολυμπιακού ενόψει της συνέχειας.

Τα εντυπωσιακά ποσοστά ακρίβειας στις μεταβιβάσεις

Όπως αναφέραμε, δεν ήταν μόνο το γκολ. Ο Νασιμέντο έχει κάνει ένα εντυπωσιακό παιχνίδι στο κομμάτι των μεταβιβάσεων καθώς τα ποσοστά επιτυχίες στις πάσες του είναι ιδιαίτερα υψηλά. Έκανε συνολικά 61 πάσες και το 89% ήταν σε συμπαίκτη του (54 από αυτές), όμως που κάνει περισσότερη εντύπωση, είναι το σκεπτικό του Πορτογάλου χαφ στο να παίξει μπροστά.

Από τις 61 πάσες, οι 42 έγιναν στο επιθετικό μισό του γηπέδου με ποσοστό επιτυχίας 74% (31) ενώ μόλις 19 έγιναν προς τα πίσω (σχεδόν το τέλειο με 18 σωστές πάσες). Παράλληλα, κάθε μεγάλη μπαλιά ήταν μελετημένη από τον νεαρό μέσο όπου είχε 4/5 σωστές κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Μέσα σε όλα αυτά, ο Νασιμέντο είχε και συνολικά τρεις πάσες κλειδιά προς τους συμπαίκτες του χωρίς ωστόσο να δει το όνομά του στον πίνακα των παικτών με ασίστ.

DIOGO NASCIMENTO 🇵🇹 Lembras-te dele? Mais um "puto" português a fazer pela vida lá fora, e hoje foi destaque na vitóri do Olympiacos 🇬🇷⭐️ pic.twitter.com/d79lddtSDZ — GoalPoint (@_Goalpoint) November 9, 2025

Η κυκλοφορία της μπάλας περνούσε από τα πόδια του και εξαιρετικός στο τρανζίσιον

Με τον Μουζακίτη στη μεσαία γραμμή έκαναν τεράστια δουλειά και έβγαλαν ασπροπρόσωπο τον Μεντιλίμπαρ που τους εμπιστεύτηκε στη μεσαία γραμμή εν απουσία των Γκαρθία και Έσε. Τα χαμόγελα που μοίρασαν στους Πειραιώτες ήταν πολλά και ειδικά από τις πολλές δουλειές και ρόλους που κάλυπταν στο κέντρο.

Ο Νασιμέντο ήταν ο... εγκέφαλος στη μεσαία γραμμή. Η μπάλα πέρασε από τα πόδια συνολικά 81 φορές (!), με τον ίδιο να φτιάχνει όλο το παιχνίδι του Ολυμπιακού και να έχει λάβει τον ρόλο του οργανωτή στον άξονα, κάτι που φαίνεται και από τα ποσοστά στις πάσες του όπως αναφέραμε παραπάνω.

Έτρεξε πάρα πολύ καθώς κάλυψε πολλούς χώρους στον αγωνιστικό χώρο πέρα από τη μεσαία γραμμή. Βρέθηκε στα άκρα, κάλυψε ανεβάσματα των ακραίων μπακ, προσπάθησε να κρατήσει την ισορροπία με τον Μουζακίτη και άλλαζε συνεχώς με τον Τσικίνιο θέσεις στο κομμάτι της επίθεσης.

Φυσικά δεν γίνεται να μην σταθούμε και στο αμυντικό σκέλος. Παρότι μιλάμε για έναν παίκτη που παίζει κυρίως στο «8» ή το «10», ο Πορτογάλος χαφ ήταν πιστός στο πλάνο και αρκετά καλά στατιστικά στο τρανζίσιον. Είχε δύο επιτυχημένα τάκλιν, έκλεψε την μπάλα άλλες δύο φορές, μέτρησε συνολικά έξι επανακτήσεις ενώ κέρδισε και τις 4 από τις 6 μονομαχίες κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι ο Νασιμέντο χρειάζεται και άλλα δείγματα γραφής για να δείξει το ταλέντο του αλλά αυτό που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε είναι η εξέλιξη που έχει παιχνίδι με το παιχνίδι.