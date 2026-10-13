Δεν θα έχει τους οπαδούς του στο πλευρό του ο Ολυμπιακός καθώς απαγορεύτηκε να ταξιδέψουν στη Μασσαλία για το ματς με τη Μαρσέιγ όπως έκανε γνωστό η νομαρχία Μπους-ντι-Ρον.

Είχατε διαβάσει στο Gazzetta σχετικά το ανοιχτό ενδεχόμενο που υπήρχε να απαγορευτεί η μετακίνηση των οπαδών του Ολυμπιακού στη Γαλλία ενόψει του παιχνιδιού με τη Μαρσέιγ για την 2η αγωνιστική του League Phase του Europa League.

Τελικά, οι Πειραιώτες δεν θα έχουν στο πλευρό τους οπαδούς τους καθώς η νομαρχία Μπους-ντι-Ρον έκανε γνωστό ότι λόγω των τεταμένων σχέσεων των φίλων της Μαρσέιγ με τους «ερυθρολεύκους», απαγορεύτηκε η μετακίνηση και η είσοδος στο Velodrome για λόγους ασφαλείας.

Μάλιστα, σχεδόν 3.500 φίλοι του Ολυμπιακού ήταν να δώσουν το παρών στις εξέδρες του σταδίου αλλά όλα δείχνουν ότι δεν θα μπορέσει να συμβεί.

🇬🇷❌ Finalement, ce matin, la préfecture des Bouches-du-Rhône vient de publier un communiqué accompagné d’un arrêté portant sur l’interdiction de déplacement des supporters grecs de l’Olympiakos à Marseille. #TeamOM https://t.co/lvvhC0Ovjc — Belo Foot 13 (@BeloMediaFoot) October 13, 2026

Επιβεβαίωση με επίσημη θέση του Ολυμπιακού: «Ήδη έχουμε στείλει επίσημη διαμαρτυρία στην UEFA»

Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του έβγαλε ανακοίνωση και πήρε θέση για το ζήτημα, δείχνοντας τη δυσαρέσκεια του για τη συγκεκριμένη απόφαση και τόνισε πως ήδη έχει καταθέσει επίσημη διαμαρτυρία στην UEFA.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους μας ότι μόλις ενημερωθήκαμε επίσημα ότι οι Γαλλικές αρχές απαγορεύουν την παρουσία φιλάθλων μας στον αγώνα μας με την Μαρσέιγ την ερχόμενη Πέμπτη στην Μασσαλία για το Europa League!

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την καθυστερημένη απόφαση των γαλλικών Αρχών να απαγορεύσουν την παρουσία των φιλάθλων της ομάδας μας στον αγώνα της Πέμπτης (15/10) με τη Μαρσέιγ για το Europa League, επικαλούμενες ζητήματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του τελευταίου μήνα, η ΠΑΕ Ολυμπιακός συνεργάστηκε άψογα τόσο με τη γαλλική ομάδα και την UEFA, όσο και με τις τοπικές αστυνομικές Αρχές και ουδέποτε τέθηκε θέμα απαγόρευσης παρουσίας των φιλάθλων μας στη Γαλλία. Σε καμία από τις επαφές και τις συναντήσεις που είχαν προηγηθεί δεν μας είχε τεθεί ποτέ τέτοιο ζήτημα ούτε καν σαν ενδεχόμενο.

Μόλις χθες πληροφορηθήκαμε για την πρόθεση των γαλλικών Αρχών και μάλιστα όχι με επίσημο τρόπο , αποστείλαμε επιστολή διαμαρτυρίας τόσο στην UEFA όσο και στη Μαρσέιγ. Το ίδιο έπραξε και η UEFA προς τις γαλλικές Αρχές, αλλά η στάση και η δική μας και της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας αγνοήθηκε.

Αναγνωρίζουμε ότι όταν οι αρμόδιες Αρχές μιας χώρας λαμβάνουν αποφάσεις επικαλούμενες λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας, τα περιθώρια παρέμβασης ενός συλλόγου ή και της UEFA είναι περιορισμένα, αλλά καταδικάζουμε την καθυστέρηση με την οποία καταδικάζουν τους φιλάθλους μας σε έξοδα και ταλαιπωρία με αυτή την απόφαση η οποία απαραδέκτως πάρθηκε την τελευταία στιγμή και ενώ ήδη υπάρχουν άνθρωποι που ταξιδεύουν ή έχουν ταξιδέψει για την Μασσαλία!

Η απαράδεκτη καθυστέρηση ελπίζουμε να μην εδράζεται στο προηγούμενο που υπάρχει σε αντίστοιχο αγώνα τον Δεκέμβριο του 2023, πριν από το Λανς – Σεβίλλη για το Champions League, όταν τότε οι γαλλικές Αρχές είχαν απαγορεύσει τη μετακίνηση των Ισπανών φιλάθλων μόλις τρεις ημέρες πριν από τον αγώνα, παρότι περίπου 400 οπαδοί της Σεβίλλης είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια.

Τότε η Σεβίλλη προσέφυγε στο γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας και την ημέρα του αγώνα η απαγόρευση ανεστάλη δικαστικά. Τώρα δεν υπάρχει χρόνος ούτε γι’ αυτή την αντίδραση.

Ήδη έχουμε στείλει επίσημη διαμαρτυρία στην UEFA και ζητάμε να διερευνηθεί ο τρόπος που θα αποζημιωθούν οι φίλαθλοί μας που υπέστησαν αυτή την ταλαιπωρία και θέτει το ζήτημα της προστασίας της ασφάλειας όσων φιλάθλων μας βρέθηκαν ή θα βρεθούν στην Μασσαλία!

Θα επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωση για τις ακριβείς απαγορεύσεις των γαλλικών Αρχών».