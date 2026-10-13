Το Gazzetta, παρέα με το Wyscout, σας δίνει στο... πιάτο την ηγετική εμφάνιση του Παναγιώτη Ρέτσου στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής από το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν κόντρα στον Παναθηναϊκό καθώς επικράτησε με 1-0 στο Φάληρο χάρη στο «χρυσό» τέρμα του Παναγιώτη Ρέτσου.

Ο αρχηγός των Πειραιωτών ήταν ο άνθρωπος που έδωσε τη λύση στο σκοράρισμα αλλά η παρουσία του δεν περιορίστηκε μόνο εκεί. Ο ίδιος ήταν καταλυτικός για να έρθει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα καθώς ηγήθηκε της αμυντικής γραμμής και ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του αγώνα.

Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός έβγαλε στο χορτάρι όλη την ποιότητα που διαθέτει και οι αριθμοί του το επαληθεύουν σε μεγάλο βαθμό. Το Gazzetta, πάντα με την πολύτιμη βοήθεια του Wyscout, σας αναλύει τα πεπραγμένα του Ρέτσου στον αγωνιστικό χώρο κόντρα στο «τριφύλλι».

Το heatmap του Ρέτσου με τον Παναθηναϊκό

Ας τα δούμε με τη σειρά...

Αρχικά δεν μπορούμε να μην σταθούμε στην σχεδόν... άριστη παρουσία του στον τομέα των μεταβιβάσεων. Σε μία εποχή όπου ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ζητάει την άμεση και σωστή κυκλοφορία της μπάλας, ο διεθνής στόπερ έχει προσαρμοστεί σε αυτό το νέο πλάνο και κόντρα στον Παναθηναϊκό έκανε μόλις μία λάθος πάσα χαμηλά και άλλη μία ψηλά.

Συγκεκριμένα μέτρησε 45 σωστές πάσες στις συνολικά 46 που επιχείρησε ενώ είχε 3 μεγάλες μπαλιές από τις 4 συνολικά που έκανε κατά τη διάρκεια του ντέρμπι και δεδομένου του πρέσινγκ από τους επιθετικούς του Παναθηναϊκού. Από εκεί και πέρα, στο ανασταλτικό σκέλος, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακός.

Οι πάσες του Ρέτσου με τον Παναθηναϊκό

Ηγέτης της αμυντικής γραμμής, «εφιάλτης» για τους επιθετικούς του Τριφυλλιού και «βράχος» με όλη τη σημασία της λέξης. Συγκεκριμένα, μέτρησε 7/10 μονομαχίες έχοντας 70% επιτυχία ενώ στον αέρα ήταν επίσης ανίκητος με 3/4 στιγμές να βγάζει την άμυνα που ήθελε.

Παράλληλα έχασε την μπάλα μόλις τρεις φορές σε 98 λεπτά συμμετοχής με τη μία από αυτές να είναι στο αντίπαλο μισό του γηπέδου. Αυτό αποτελεί απόδειξη της απόλυτης συγκέντρωσης που είχε ο Έλληνας στόπερ, κάτι που αποδείχθηκε καθοριστικό για τη ροή του ντέρμπι.

Τέλος, ο Ρέτσος είχε συνολικά 14 ανακτήσεις της μπάλας (!) στο δικό του μισό και άλλες 4 στο επιθετικό τρίτο του αγωνιστικού χώρου, έχοντας μεγάλη συμμετοχή στο πρέσινγκ και στο πλάνο του Αλγκουαθίλ.

Το γκολ της νίκης ήταν απλώς το... κερασάκι στην τούρτα, με τον Έλληνα στόπερ να έχει αγγίξει το γκολ στο ματς με τη Γιαγκελόνια όταν η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι των Πολωνών. Τελικά κόντρα στον Παναθηναϊκό, ήρθε και αυτό.