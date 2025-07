Το 2025 ξεκίνησε δυναμικά για τον Ντιόγο Νασιμέντο, ο οποίος τράβηξε όλα τα βλέμματα του πάνω με τις εμφανίσεις του στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας. Αυτό αποτυπώθηκε στο απίστευτο σερί ατομικών βραβείων που έκανε από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο.

Σε αυτό το διάστημα, ο 22χρονος μέσος κατάφερε να πάρει τον τίτλο του Καλύτερου Παίκτη του Μήνα στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας τέσσερις φορές σερί (!). Συγκεκριμένα πήρε το βραβείο για τον Ιανουάριο, τον Φλεβάρη, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, ξεχωρίζοντας ακόμα περισσότερο στα μάτια των ανθρώπων τόσο από τη μεγάλη κατηγορία της χώρας όσο και από την Ευρώπη.

Παράλληλα, στα social media, οπαδοί της Μπενφίκα αλλά και του πορτογαλικού ποδοσφαίρου ήταν... ασταμάτητοι, σχολιάζοντας συνεχώς τους λόγους που ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δεν έχει πάρει τον δρόμο της επιστροφής στους «αετούς» (καθώς η ομάδα είχε πρόβλημα στη συγκεκριμένη θέση) ή σε κάποιο άλλο κλαμπ της μεγάλης κατηγορίας.

Συνολικά έπαιξε σε 36 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό ένα γκολ και μία ασίστ, όπου παρά την αλλαγή του προπονητή, ο 22χρονος ποδοσφαιριστής ήταν από τους βασικούς και αναντικατάστατους του κλαμπ.

🇵🇹⭐️ | 𝐃𝐢𝐨𝐠𝐨 𝐍𝐚𝐬𝐜𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 (𝟐𝟐) is a 𝐑𝐄𝐀𝐋 𝐁𝐀𝐋𝐋𝐄𝐑 who’s playing in the Liga Portugal 2



Diogo in the last few months:



🎖️ January POTM

🎖️ February POTM

🎖️ March POTM

🎖️ April POTM



Portuguese 2nd Division Player of the Month for 𝟒 𝐌𝐎𝐍𝐓𝐇𝐒 in a row 😳 pic.twitter.com/FNhMZcpedJ