Η τοποθέτηση του τεχνικού του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ για τη διαιτησία και την εικόνα της ομάδας κόντρα στον Άρη.

Ο Ράφα Μπενίτεθ στάθηκε στη συνέντευξη Τύπου στο ομαδικό πνεύμα που έχει ο Παναθηναϊκός, ενώ έκανε σχόλιο και για τη διαιτησία.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ισπανός τεχνικός του τριφυλλιού στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με τον Άρη:

Για το αν είναι μια νίκη χαρακτήρα: «Εσείς λέτε χαρακτήρα, εγώ το ονομάζω και ομαδική δουλειά, είναι κάτι που δείχνει πόσο ομάδα είμαστε. Ξέρετε καλά ότι γυρίσαμε πολύ αργά από την Τσεχία, είχαμε ελάχιστες ώρες ύπνου. Στις προπονήσεις που ακολούθησαν κάναμε μόνο 10-15 λεπτά καθαρά τακτικής δουλειάς για τον σημερινό αγώνα. Έπρεπε να κάνουμε τροποποιήσεις, να βάλουμε επτά νέα πρόσωπα για να δώσουν ενέργεια. Ακόμα κι έτσι όμως η ομάδα ανταποκρίθηκε πολύ καλά, κέρδισε και θα έλεγα ότι όλοι πλέον νιώθουν σημαντικοί».

Για το τι του αρέσει το τελευταίο διάστημα: «Νομίζω ότι έχουμε καλή ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια. Όλοι ξέρουν τι προσπαθούμε να κάνουμε. Παρόλο που έχουμε λίγες προπονήσεις για να δουλέψουμε αυτά που θέλουμε, επαναλαμβάνουμε συνέχεια πράγματα και οι παίκτες ανταποκρίνονται σε αυτά. Όποιος μπαίνει στο γήπεδο μπορεί να βγάλει σε ικανοποιητικό βαθμό όσα πρέπει. Έχουν όλοι κίνητρο, έχουμε αυτό το ομαδικό πνεύμα και όλα αυτά καταφέρνουν και μας φέρνουν τα αποτελέσματα και την καλή απόδοση».

Για τις αλλαγές των Τζούρισιτς, Ταμπόρδα, Τετέι που ήταν καθοριστικοί: «Χρειαζόμασταν φρέσκα πόδια, γιατί ο Άρης είναι καλή ομάδα. Θέλαμε να έχουμε φρέσκα πόδια για να πιέσουμε. Μετά το δεύτερο γκολ ξέραμε ότι θα επιτεθούν, οπότε σκεφτήκαμε τον Τετέι που μπορεί να παίξει στην πλάτη της ομάδας και τους κενούς χώρους. Οι παίκτες μπήκαν με μεγάλη αυτοπεποίθηση και κατάφεραν όντως να έχουν μια μεγάλη επίδραση σε σύντομο χρονικό διάστημα».

Για τον Ταμπόρδα: «Κάθε παίκτης έχει τον χρόνο στον οποίον θα έρθει στην κατάλληλη φόρμα και να δώσει πραγματικά τον καλύτερό του εαυτό. Ο Ταμπόρδα δουλεύει από την πρώτη στιγμή πάρα πολύ στις προπονήσεις. Σιγά σιγά άρχισε να παίρνει χρόνο συμμετοχής και πλέον έχει πολύ μεγάλη επίδραση στην ομάδα. Σήμερα ήρθε από τον πάγκο και γρήγορα πέτυχε γκολ, είχε και σχεδόν μια ασίστ. Νιώθει πολύ καλά, πιστεύει στις δυνατότητές του και εμείς του δίνουμε την ευκαιρία να τις αναδείξει».

Για τα παράπονα του Άρη για τη διαιτησία: «Δεν συνηθίζω να μιλάω για τους διαιτητές, παρότι κάποιες αποφάσεις μερικές φορές δεν μου αρέσουν. Ο καλύτερος τρόπος να βελτιώσουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι να μην μιλάμε πολύ για διαιτητικές αποφάσεις. Μετά μπορεί να δημιουργηθούν φήμες, ας έχουμε εμπιστοσύνη στους διαιτητές ότι παίρνουν τις σωστές αποφάσεις. Όσο λιγότερο μιλάμε για αυτούς, τόσο καλύτερο είναι για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Στην Αγγλία όλοι έχουν μεγάλο σεβασμό για τους διαιτητές, ακόμα και όταν κάνουν λάθη. Όταν είναι να γίνουν κάποιες αλλαγές, δεν είναι οι προπονητές αυτοί που πρέπει να μιλήσουν, υπάρχουν άλλες οδοί. Εμείς πρέπει να στηρίξουμε τους διαιτητές και τις αποφάσεις τους».



