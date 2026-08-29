Παναθηναϊκός - Πάντοβιτς: Για δανεισμό στη Βαγιαδολίδ λένε οι Ισπανοί
Ο Μίλος Πάντοβιτς δεν υπολογίζεται στον Παναθηναϊκό και ψάχνει να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με αυτόν να ενδέχεται να είναι στην Ισπανία. Όπως αναφέρει το Radio Marca Valladolid, η Ρεάλ Βαγιαδολίδ είναι κοντά στην απόκτηση του Σέρβου επιθετικού με δανεισμό, με την υπόθεση να παρουσιάζεται ως προχωρημένη.
Ο 24χρονος φορ έχει συνδεθεί τελευταία τόσο με την Κάντιθ, όσο και με την Κηφισιά, έχοντας να επιδείξει πέρυσι δύο τέρματα και ισάριθμες ασίστ σε 33 συμμετοχές έχοντας αποκτηθεί έναν χρόνο πριν από την Μπάτσκα Τόπολα.
🟣 Info @MARCAvalladolid— MARCA VALLADOLID (@MARCAvalladolid) August 29, 2026
👉 El @realvalladolid tiene avanzado el fichaje, en forma de cesión, del delantero centro serbio de 24 años Milos Pantovic, procedente del @paofc_ pic.twitter.com/N6bGtVRvNn
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