Με την ευρωπαϊκή του αύρα και τον μπαλαδόρο Ταμπόρδα... καθάρισε και τον Άρη ο Παναθηναϊκός!

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει στο Gazzetta για την νίκη του Παναθηναϊκού επί του Άρη και τους μεγάλους πρωταγωνιστές του Τριφυλλιού σε αυτή την επικράτηση.

Ο Παναθηναϊκός με απόλυτο κυνσιμό στα τελειώματά του, με τον Μπενίτεθ να παίρνει πολλά πράγματα από τις αλλαγές του και τον Βιθέντε Ταμπόρδα να κάνει τα... δικά του, νίκησε τον Άρη και μετά από καιρό πάτησε στην πρώτη τετράδα. Με παιχνίδι λιγότερο. Είχε τόσα να διαχειριστεί μετά το Πλζεν, τα κατάφερε, πήρε το ματς και προχωρά.

Έχοντας να διαχειριστεί την κόπωση της Πέμπτης, την μηδενική προετοιμασία για το αποψινό παιχνίδι λόγω συνθηκών, τις απουσίες και με επτά αλλαγές στο αρχικό σχήμα που δεν είχε το σημείο αναφοράς στην επίθεση, δηλαδή τον Ανδρέα Τεττέη, ήταν κομβικό για τον Παναθηναϊκό να κάνει μια εκκίνηση όπως η αποψινή. Ένα γρήγορο γκολ που θα ανέβαζε την πίστη, την αυτοπεποίθηση, που θα έκανε τα πράγματα πιο εύκολα.

Από μία εξαιρετική στατική φάση που έγιναν όλα σωστά από Τσέριν(πρώτη σέντρα) και Παντελίδη(τσίμπημα με το τακουνάκι), ο Ερνάντεθ ξετύλιξε το δώρο στο δεύτερο δοκάρι και σε κενό τέρμα, πέτυχε το πρώτο του γκολ με την πράσινη φανέλα στο 9'. Το Τριφύλλι όπως το συνηθίζει όταν έχει το προβάδισμα, άφησε την μπάλα στον Άρη, οπισθοχώρησε στο γήπεδο και διαχειρίστηκε το 1-0. Χωρίς να απειληθεί ιδιαίτερα. Με εξαίρεση μία στιγμή. Οι φιλοξενούμενοι είχαν την κατοχή(57%) στο ημίχρονο, καλή κυκλοφορία μέχρι το μεσαίο τρίτο αλλά απείλησαν μόνο έπειτα από ένα χοντρό λάθος του Κοντούρη με τον Γέντβαι που έφερε το ανάποδο ψαλίδι του Καντεβέρε που κατέληξε στο δοκάρι του Λαφόν.

Το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ήταν προβληματικό. Ο Παναθηναϊκός γύρισε κι άλλα μέτρα πίσω, ο Άρης έγινε πιο επιθετικός και στο 50' ο Καντεβέρε απείλησε με τον τρόπο που είχε μέχρι εκείνο το σημείο το σύνολο του Γρηγορίου. Από στατικές φάσεις.

Οι φιλοξενούμενοι πίεζαν αλλά οι δύο αλλαγές του Μπενίτεθ έκαναν την διαφορά για τους Αθηναίους. Ο Τζούρισιτς έχτισε την φάση από αριστέρα, έκανε το γύρισμα και ο αγαπημένος της κερκίδας, αυτός που δεν... κάνει και δεν είναι επαγγελματίας, τελείωσε υπέροχα την φάση. Βιθέντε Ταμπόρδα κυρίες και κύριοι. Πέντε γκολ και δύο ασίστ σε ελάχιστο χρόνο συμμετοχής.

Ο Άρης έδωσε ενδιαφέρον στο ματς με την σουτάρα του Ράσιτς, ο Αλφαρέλα απείλησε στο 78' αλλά ο beast mode, Ανδρέας Τεττέη δεν χρειάστηκε ούτε λεπτό για να σκοράρει σε τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι.

Από στατική φάση, η μπάλα έφυγε από τον Αθανασιάδη και ο Έλληνας φορ μπήκε μαζί της στο πλεκτό, καθαρίζοντας το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό.

Για τις αποφάσεις του διαιτητή: Στο κανονικό, το παλιό ποδόσφαιρο αγγίγματα χωρίς πρόθεση όπως αυτό στο γκολ του Άρη δεν ήταν φάουλ. Είναι με πλάτη, δεν τον βλέπει. Στην εποχή του VAR, τα περισσότερα από αυτά, πλέον δίνονται. Θα ήταν καλό να μπορούσε να μας εξηγήσει ο Μπόγκναρ.

Στο γκολ του Τεττέη δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι και από την στιγμή που υπήρχε κριτήριο, παλιού ποδοσφαίρου, σωστά συνέχισε να κρίνει το ίδιο τις φάσεις ο ρέφερι. Στο πέναλτι που ζητά ο Άρης, φαίνεται μια επαφή στο σώμα του Λαφόν που κάνει τρομερή γκάφα, με τον Αλφαρέλα.

