Άρης: «Ο Λανουά να πάρει το πρώτο αεροπλάνο...»
Στον Άρη είναι εκνευρισμένοι με τη διαιτησία του Ούγγρου Τάμας Μπόγκναρ στο ματς με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, όπου ηττήθηκαν 3-1, αλλά και για την 41χρονη Κάταλιν Κούλτσαρ, που ήταν στο VAR.
Η ΠΑΕ Άρης με ανάρτηση στα social media εξαπέλυσε επίθεση στον πρόεδρο της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά και τον κάλεσε να γυρίσει στην πατρίδα του, τη Γαλλία.
Στην ανάρτηση της ΠΑΕ Άρης, που συνοδεύεται από δύο βίντεο με τις φάσεις που έχουν έντονα παράπονα οι Θεσσαλονικείς, αναφέρεται: «Αν απέμεινε ίχνος ντροπής στον κ. Λανουά θα πρέπει απόψε κιόλας να πάρει το πρώτο αεροπλάνο και να επιστρέψει στην πατρίδα του. Η επιλογή στο VAR σήμερα άραγε ήταν τυχαία;
Στέρεψαν πια τα λόγια μας...
Καληνύχτα και καλή τύχη...».
Η ανάρτηση του Άρη
