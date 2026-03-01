Ο Παναθηναϊκός μετά τη νίκη επί του Άρη έπιασε τον Λεβαδειακό στην τέταρτη θέση και με ματς λιγότερο είναι το φαβορί για να μπει στα playoffs 1-4.

Ο Παναθηναϊκός με τη νίκη επί του Άρη και την ήττα του Λεβαδειακού στη Νεάπολη από την Κηφισιά, ισοβαθμεί πλέον με την ομάδα της Βοιωτίας.

Το τριφύλλι έχει και ματς λιγότερο, αλλά ό,τι κι αν γίνει στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, ουσιαστικά όλα θα κριθούν την ερχόμενη 24η αγωνιστική, όταν ο Λεβαδειακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, με την καλύτερη επίθεση στη Super League, αφού μετράει 49 γκολ έπειτα από 23 αγωνιστικές, με 39 βαθμούς είδε τον Παναθηναϊκό να φτάνει επίσης στους 39.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ χρωστάει τον αγώνα με τον ΟΦΗ εντός έδρας, ο οποίος θα γίνει την Τετάρτη 4 Μαρτίου. Το ματς είχε αναβληθεί στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, έπειτα από αίτημα του Ρουί Βιτόρια για να προετοιμαστεί καλύτερα η ομάδα του στο ματς των προκριματικών με τη Σαμσουνσπόρ. Αν νικήσει ο Παναθηναϊκός θα είναι στο +3, με ισοπαλία πάλι θα προσπεράσει τον Λεβαδειακό και την επόμενη Κυριακή αναμένεται να ξεκαθαρίσουν πολλά.

Ο Λεβαδειακός έβγαλε τα ματς με Ολυμπιακό και ΑΕΚ παίρνοντας έναν βαθμό, έχασε από την Κηφισιά και τώρα τις προσεχείς τρεις αγωνιστικές έχει Παναθηναϊκό εντός και ΠΑΟΚ εκτός.

Η ισοβαθμία

Ο Λεβαδειακός και ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο ήρθαν 1-1. Αν για παράδειγμα έρθουν ισόπαλοι στο μεταξύ τους ματς στη Λιβαδειά, τότε το τρίτο κριτήριο της ισοβαθμίας, είναι στην παρούσα φάση για τον Λεβαδειακό. Αυτό είναι η συνολική διαφορά τερμάτων στο πρωτάθλημα. Οι δύο ομάδες θα έχουν από 2 βαθμούς, με τα ίδια γκολ μεταξύ τους, αλλά τώρα η ομάδα του Παπαδόπουλου στη συνολική διαφορά τερμάτων είναι στο +19 και ο Παναθηναϊκός στο +11. Μοιάζει φυσικά δύσκολο να καλυφθεί. Όποιος νικήσει εννοείται ότι έχει την ισοβαθμία στα δύο πρώτα κριτήρια (βαθμοί στα μεταξύ τους ματς και διαφορά γκολ μεταξύ τους)

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια

Θυμίζουμε ότι οι δύο πρώτοι παίζουν στα προκριματικά του Champions League (αν πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα μπορεί να πάει απευθείας στη League Phase), ο τρίτος και ο τέταρτος στα προκριματικά του Europa League και ο πέμπτος στα προκριματικά του Conference. Θα πρέπει φυσικά να σημειωθεί ότι αν κατακτήσει ο ΟΦΗ το Κύπελλο Ελλάδας, τότε η πέμπτη θέση δεν οδηγεί στην Ευρώπη.

Οι Κρητικοί θα οδηγηθούν στα playoffs του Europa League και ο τέταρτος του πρωταθλήματος θα παίξει στα προκριματικά του Conference. Αν ο ΠΑΟΚ πάρει το Κύπελλο και τερματίσει στις δύο πρώτες θέσεις, το καλό εισιτήριο (στα playoffs) του Europa League θα πάει στον τρίτο της βαθμολογίας, ενώ αν ο Δικέφαλος κατακτήσει το Κύπελλο, αλλά είναι τρίτος ή τέταρτος θα κρατήσει αυτός το εισιτήριο για τα playoffs του Europa League. Η ομάδα που θα είναι τρίτη ή τέταρτη θα πάει στον β' προκριματικό του Europa League και η πέμπτη θα πάει στον β' προκριματικό του Conference.

Το πρόγραμμα Λεβαδειακού, Παναθηναϊκού

4 Μαρτίου

Παναθηναϊκός - ΟΦΗ (1η αγωνιστική)

24η αγωνιστική

Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός (8/3)

25η αγωνιστική

ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός (15/3)

Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός (15/3)

26η αγωνιστική

Αστέρας Aktor - Παναθηναϊκός (22/3)

Λεβαδειακός - Ατρόμητος (22/3)