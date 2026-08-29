Λούζα: «Με έχουν ενθουσιάσει οι εικόνες με τους φίλους του Παναθηναϊκού, θέλω να κερδίσουμε τίτλους»

Ο Ιμράν Λούζα στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού ανέφερε πως έχει ενθουσιαστεί από τις εικόνες με τον κόσμο της ομάδας και πως θέλει με τους «πράσινους» να κερδίσει τίτλους.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Παναθηναϊκού μίλησε το νέο απόκτημα των «πρασίνων», Ιμράν Λούζα με τον Μαροκινό να στέκεται στον κόσμο του «τριφυλλιού».

Αναλυτικά ο Λούζα ανέφερε τα εξής: «Νιώθω πολύ χαρούμενος, πολύ περήφανος και έτοιμος που βρίσκομαι εδώ. Πρόκειται για έναν ιστορικό σύλλογο και είμαι έτοιμος να πετύχω κάτι με την ομάδα.

Ο σύλλογος θέλει να βρίσκεται στην κορυφή. Είναι ένα σημαντικό βήμα για να διεκδικήσω τίτλους και να παίξω στα μεγάλα παιχνίδια. Έχω στο μυαλό μου τους φιλάθλους. Είναι σημαντικό για εμάς να τους έχουμε δίπλα μας.

Οι εικόνες από τους φιλάθλους με έχουν ενθουσιάσει. Το πρότζεκτ με έφερε εδώ. Ο σύλλογος έχει τις μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Θέλω να πετύχω το καλύτερο δυνατό στην καριέρα μου, αλλά και για το σύλλογο γιατί έχει περάσει καιρός που έχει να κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Αυτά είναι που με κάνουν πολύ ενθουσιασμένο και νιώθουμε έτοιμοι να προχωρήσουμε και να κερδίσουμε πολλά παιχνίδια. Μου αρέσει να παίζω πολύ με την μπάλα. Μου αρέσει να ελέγχω το παιχνίδι και να καθοδηγώ το ρυθμό. Μου αρέσει να παίζω μπροστά. Αν μπορώ να δώσω μία ασίστ, ή ένα γκολ ακόμα καλύτερα.

Παρακολούθησα το παιχνίδι με τη Χράντετς Κράλοβε και η ομάδα είχε καλή ενέργεια. Έπαιξαν με χαρακτήρα. Δεν είναι εύκολο να παίξεις σε μια άλλη χώρα. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι στα προκριματικά και το πνεύμα ήταν εξαιρετικό.

Πάλεψαν μέχρι το τέλος και πήραν την πρόκριση. Φυσικά είμαι πολύ χαρούμενους για εκείνους. Ξέρω ότι δεν ήταν εύκολο. Μίλησα με κάποιους παίκτες. Πέτυχαν κάτι σημαντικό. Το πρότζεκτ με ενθουσιάζει. Θέλω να πετύχω το καλύτερο. Δεν θέλω να σκέφτομαι το παρελθόν. Θέλω να αφήσω κάτι σπουδαίο».