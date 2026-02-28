Σε ένα ματς χωρίς ιδιαίτερες φάσεις, ο Μπάκου βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, ο Γκουγκεσαβίλι έπιασε το πέναλτι του Ματσάν και με το 1-0 επί του Παναιτωλικού, ο Ατρόμητος βρέθηκε εντός 8άδας.

Πολύ μεγάλη νίκη για τον Ατρόμητο που συνεχίζει την μάχη για την οκτάδα και μάλιστα ανέβηκε σε αυτή αφήνοντας στην 9η θέση τον Βόλο. Οι Περιστεριώτες με ήρωα τον Γκουγκεσασβίλι που έπιασε πέναλτι στο δεύτερο ημίχρονο και σκόρερ τον Μπάκου, επικράτησαν με 1-0 του Παναιτωλικού και έφτασαν τους 27 βαθμούς ανεβαίνοντας όπως αναφέραμε στην 8η θέση. Τα... καναρίνια που προσπάθησαν αλλά έφυγαν χωρίς τίποτα από το Περιστέρι, έμειναν στους 21 και την 11η θέση.

Πως ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Ο τεχνικός του Ατρομήτου, Ντούσαν Κέρκεζ ξεκίνησε την ομάδα του με 4-2-3-1 και τον Γκουγκεσασβίλι στο τέρμα, τον Μουντές δεξί μπακ, τον Ούρονεν αριστερό και τους Σταυρόπουλο, Μανσούρ στο κέντρο της άμυνας. Αμυντικά χαφ ήταν οι Τσιγγάρας και Μουτουσαμί, ενώ πίσω από τον Τσούμπερ από αριστερά προς τα δεξιά ξακίνησαν οι Μπάκου, Μίχορλ και Γιουμπιτάνα.

Από την πλευρά του ο Γιάννης Αναστασίου ξεκίνησε τον Παναιτωλικό με 4-3-3 και τον Κουτσερένκο στο τέρμα, τον Αποστολόπουλο αριστερό μπακ, τον Μαυριά δεξί και τους Σιέλη, Γκράναθ στα στόπερ. Την τριάδα στην μεσαία γραμμή αποτέλεσαν οι Μάτσαν, Μπουχαλάκης και Εστέμπαν και αυτήν της επίθεσης επίσης από δεξιά προς τα αριστερά οι Λομπάτο, Μπάτσι και Ρόσα.

Λίγες φάσεις και γκολ με εξαιρετικό φάουλ του Μίχορλ

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο που δεν είχε πολλές φάσεις, αλλά ένα σχετικά γρήγορο ρυθμό. Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο στο ξεκίνημα και βρέθηκαν δύο φορές κοντά στο γκολ χωρίς να καταφέρουν να το πετύχουν.

Στην συνέχεια και μετά το 20' ο Ατρόμητος κατάφερε να ανεβάσει ρυθμό και να κερδίσει μέτρα στο γήπεδο, χωρίς όμως να μπορεί να απειλήσει. Στο 41' ωστόσο κατάφερε να κάνει το 1-0. Ο Μπάκου έφυγε στην κόντρα με τον Σιέλη να τον ανατρέπει έξω από την περιοχή. Ο Μίχορλ εκτέλεσε εξαιρετικά το φάουλ, ο Κουτσερένκο έδιωξε με υπερένταση, η μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι και ο ανενόχλητος Μπάκου με κεφαλιά έκανε το 1-0, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε και το ημίχρονο.