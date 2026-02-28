Με το γκολ του Πόκορνι η Κηφισιά πήρε μεγάλη νίκη - οξυγόνο με το 1-0 επί του Λεβαδειακού που με την σειρά του χάνει έδαφος στη μάχη για την κατάκτηση της 4ης θέσης.

Τρεις μήνες χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα ήταν πολλοί για την Κηφισιά. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έβαλε τέλος σε σερί εννέα αγωνιστικών με έξι ισοπαλίες και τρεις ήττες, καθώς επικράτησε του Λεβαδειακού στη Νεάπολη, χάρη στο «χρυσό» γκολ του Πόκορνι.

Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων έφτασε τους 24 βαθμούς, όντας στο -3 από τον 8ο Ατρόμητο με ματς λιγότερο, ενώ απέχει 8 βαθμούς από τον 13ο Αστέρα AKTOR. H Kηφισιά έδωσε ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να «πιάσει» τους 4ους Βοιωτούς στη βαθμολογία, εάν νικήσει τον Άρη στη Λεωφόρο.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Σεμπάστιαν Λέτο παρέταξε την γηπεδούχο Κηφισιά σε διάταξη 4-2-3-1. Ο Ραμίρεζ στην εστία, με τους Κονατέ, Πέτκοφ, Πόκορνι, και Λαρουσί μπροστά του. Ρούμπεν - Αμανί χαφ, με τον Πόμπο σε επιτελικό ρόλο. Ακραίοι μεσοεπιθετικοί Μπένι - Νούνελι και φορ ο Χριστόπουλος.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος κατέβασε τον φιλοξενούμενο Λεβαδειακό σε διάταξη 3-4-3. Λοντίγκιν στην εστία, με τους Άμπου Χάνα, Φίλων και Μάγκνουσον στόπερ. Δεξί μπακ - χαφ Τσάπρας και αριστερό ο Βήχος. Τσοκάι - Κωστή δίδυμο στα χαφ και Μπάλτσι - Πεντρόσο στην επίθεση με τον Όζμπολτ.

«Χτύπησε» από στατική φάση η Κηφισιά

Το ματς ήταν αρκετά ισορροπημένο στο πρώτο μέρος και η Κηφισιά ευτύχησε να προηγηθεί στην πρώτη της ευκαιρία, εκμεταλλευόμενη στατική φάση. Στο 13ο λεπτό ο Πόμπο εκτέλεσε κόρνερ, ο Πόκορνι πήρε καρφωτή κεφαλιά από τη μικρή περιοχή και άνοιξε το σκορ.

Στο 16ο λεπτό ο Οζέγκοβιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από γύρισμα του Βήχου, αλλά το γκολ ακυρώθηκε με τη μία ως οφσάιντ, με το ημιαυτόματο να επιβεβαιώνει τηνε απόφαση. Στο 27' ο Τσάπρας γύρισε την μπάλα από τα δεξιά και ο Οζέγκοβιτς έπιασε... αέρα στην προσπάθεια του να εκτελέσει.

Στο 41' ο Μπάλτσι αστόχησε με δυνατό σουτ εκτός περιοχής, ενώ στα τελευταία λεπτά η Κηφισιά είχε δυο ευκαιρίες να διπλασιάσει το προβάδισμα της. Στο 45' ο Αμανί έκλεψε την μπάλα από τον Κωστή, βγήκε σε θέση βολής, πλάσαρε αλλά ο Μάγκνουσον τον έκοψε. Στο 45+3' ο Μπένι ανέκτησε την κατοχή από ακόμα ένα λάθος του Κωστή, πέρασε στον Λαρουσί, ο οποίος σούταρε άουτ μέσα από την περιοχή.

Χαμένες ευκαιρίες και νικήτρια η Κηφισιά

Στην αρχή του δεύτερου μέρους ο Λεβαδειακός πίεσε στην προσπάθεια του να ισοφαρίσει. Στο 51' ο Ραμίρεζ απέκρουσε την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μάγκνουσον. Στο 53' ο Μπάλτσι εκτέλεσε κόρνερ και ο αμαρκάριστος Βήχος αστόχησε με κεφαλιά, ενώ στο 54' ο Κωστή βγήκε σε θέση βολής και εκτέλεσε άστοχα. Μετά τη μια ώρα παιχνιδιού η Κηφισιά ανέβασε εκ νέου την απόδοση της.

Στο 63' ο Λαρουσί σέντραρε από τα αριστυερά και ο Χριστόπουλος αστόχησε με κεφαλιά, ενώ στο 64' ο Νούνελι έβγαλε σε θέση βολής τον Χριστόπουλο, ο οποίος έκανε άτσαλο τελείωμα. Η Κηφισιά έχασε τεράστια ευκαιρία να «τελειώσει» το ματς στο 77', όταν ο Λοντίγκιν έκανε λάθος πάσα, ο Ρουκουνάκης έκλεψε και πάσαρε στον Χριστόπουλο, ο οποίος δεν κατάφερε να σημαδέψει την κενή εστία.

Στο 80ο λεπτό ο Μάγκνουσον δεν κατάφερε να εκτελέσει από την μικρή περιοχή έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, ενώ στο 81' ο Νίκας αστόχησε με κεφαλιά ύστερα από καλή σέντρα του Τσάπρα. Η Κηφισά κατάφερε να διατηρήσει το «μηδέν» μέχρι το φινάλε και πήρε μεγάλο τρίποντο.

MVP: O Πόκορνι πέτυχε το γκολ της νίκης και ήταν εξαιρετικός στα αμυντικά του καθήκοντα.

Στο ύψος του: Ο εκ των κορυφαίων παικτών της Κηφισιάς από την αρχή της σεζόν. Ο Πόμπο ήταν ο μαέστρος, βοήθησε στην κυκλοφορία, κέρδισε φάουλ και έδωσε ασίστ στο νικητήριο γκολ.

Αδύναμος Κρίκος: Πολλά λάθη από τον Κωστή στη μεσαία γραμμή. Δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση ο Κύπριος χαφ.

Στραγάλι: Aπό πλευράς Λεβαδειακού διαμαρτυρήθηκαν για χέρι του Ρούμπεν εντός περιοχής και για μαρκάρισμα στον Μάγκνουσον, όμως ο διαιτητής Ματσούκας σωστά είδε σε πρώτο χρόνο πως δεν υπήρχε καμία παράβαση.

Γκάφα: To μεγάλο λάθος του Λοντίγκιν που έδωσε στην Κηφισιά την ευκαιρία για το 2-0, αλλά ο Χριστόπουλος δεν βρήκε εστία.

Το ταμείο του Gazzetta: Και οι δυο ομάδες είχαν τα καλά τους διαστήματα, όμως η Κηφισιά είχε το αποτέλεσμα. Χτύπησε τον Λεβαδειακό στην αδυναμία του στις στατικές φάσεις, ενώ κατάφερε αμυντικά να... σβήσει την πιο παραγωγική επίθεση του πρωταθλήματος. Δίκαιη νίκη των γηπεδούχων.

Κηφισιά (Λέτο): Ραμίρεζ - Κονατέ, Πέτκοφ, Πόκορνι, Λαρουσί - Αμανί, Πέρεθ (88' Μποτία) - Μπένι (46' Έμπο), Πόμπο (69' Ρουκουνάκης), Νούνελι (88' Ζέρσον Σόουζα) - Χριστόπουλος (83' Θεοδωρίδης)

Λεβαδειακός (Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν - Φίλων, Μάγκνουσον, Άμπου Χάνα (73' Παλάσιος) - Τσάπρας, Κωστή (88' Λαμαράνα), Τσόκαϊ (88' Μανθάτης), Βήχος - Πεντρόσο, Μπάλτσι, Οζέγκοβιτς (79' Νίκας)