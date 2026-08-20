Πρόταση του Ολυμπιακού προς την Παρί FC για την απόκτηση του 28χρονου δεξιού εξτρέμ, Ιλάν Κεμπάλ, αποκαλύπτουν στη Γαλλία!

Ο Ολυμπιακός δουλεύει την περίπτωση του Ρούμπεν Βάργκας για ενίσχυση στα φτερά της επίθεσης, αλλά νέες πληροφορίες από τη Γαλλία υποστηρίζουν πως ο Ελβετός δεν είναι το μοναδικό όνομα που απασχολεί τους Ερυθρόλευκους. Το «Foot Mercato» συγκεκριμένα αποκαλύπτει πως ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει πρόταση προς την Παρί FC για την απόκτηση του Αλγερινού δεξιού εξτρέμ, Ιλάν Κεμπάλ.

Ο 28χρονος επιθετικός προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν στη Ligue 1 με απολογισμό εννέα γκολ και τέσσερις ασίστ σε 29 συμμετοχές με τη φανέλα της Παρί FC, με τις επιδόσεις του να έχουν τραβήξει πολλά βλέμματα από κάθε γωνιά της Γης. Στο δημοσίευμα άλλωστε συμπληρώνεται πως οι Πειραιώτες δεν παίζουν μόνοι τους για τη περίπτωσή του.

Η Παρί FC φαίνεται να έχει δεχθεί κρούση κι από ομάδες του MLS, ενώ έντονο ενδιαφέρον έχουν εκφράσει επίσης οι Μαρσέιγ, Χαλ Σίτι, αλλά και η Αλ Φατέχ από τη Σαουδική Αραβία. Προς το παρόν πάντως οι Γάλλοι διατηρούν σκληρή διαπραγματευτική στάση και δεν δείχνουν διατεθειμένοι να μπουν σε συζητήσεις, αν δεν πέσει στο τραπέζι μια οικονομική προσφορά που θα αγγίζει τουλάχιστον τα δέκα εκατομμύρια ευρώ.

Ένα ποσό το οποίο βέβαια έχε κριθεί από αρκετούς μνηστήρες ως υπερβολικό, ιδίως από τη στιγμή που ο Κεμπάλ δεσμεύεται με μόλις δυο χρόνια συμβόλαιο με την Παρί FC.

Ο Κεμπάλ έχει περάσει την καριέρα του εντός γαλλικών συνόρων με παρελθόν μεταξύ άλλων σε Δουνκέρκη και Ρεμς. Το 2023 οι Παριζιάνοι κατέβαλαν δυο εκατομμύρια ευρώ στη Ρεμς για να τον αποκτήσουν κι έκτοτε έχει εξελιχθεί σε μόνιμο κάτοικο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Χάρη στην εντυπωσιακή του άνοδο στη Γαλλία κατάφερε να κερδίσει και το ντεμπούτο στην εθνική Αλγερίας τον Οκτώβριο του 2025, ενώ από τότε έχει καταγράψει ακόμα τρεις συμμετοχές με την εθνική ομάδα.