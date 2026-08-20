Η Βαλένθια ανακοίνωσε την απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο από τον Ολυμπιακό.

Λίγους μήνες αφότου άφησε την Ισπανία και τη Μαγιόρκα για χάρη του Ολυμπιακού, ο Πάμπλο Μαφέο επαναπατρίστηκε, με τη Βαλένθια να ανακοινώνει την απόκτησή του από τους Ερυθρόλευκους.

Η μεταγραφή έγινε με τη φόρμουλα του δανεισμού, με τον ισπανικό σύλλογο να διατηρεί οψιόν αγοράς που θα της επιτρέψει να κρατήσει τον 29χρονο μπακ στο ρόστερ για της για μία διετία ακόμα αν την ενεργοποιήσει.

Ο Ισπανός μέτρησε μία μόλις συμμετοχή στους Πειραιώτες αλλά δεν μακροημέρευσε στο Καραϊσκάκη, με αποτέλεσμα να γυρίσει άμεσα στη La Liga. Η Βαλένθια αποτελεί τον όγδοο σταθμό της καριέρας του, καθώς στο παρελθόν πέρασε και από Εσπανιόλ, Μάντσεστερ Σίτι, Τζιρόνα, Στουτγκάρδη και Ουέσκα.