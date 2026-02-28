Η ΑΕΛ Novibet έμεινε στα καλά αποτελέσματα με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, ο ΟΦΗ… μύρισε αίμα με το καλημέρα και σε λιγότερο από 10 λεπτά καθάρισε (3-0) το τρίποντο με δύο γκολ του Φούντα (3’, 7’). Το κερασάκι ο Σαλσέδο για τους Κρητικούς που είναι αγκαλιά με το «5-8».

Ο ΟΦΗ μετά τη σπουδαία πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου... προσγειώθηκε με μία ισοπαλία κόντρα στην Κηφισιά εκτός έδρας, αν και προηγήθηκε 2-0 και μία ήττα εντός από τον Παναθηναϊκό.

Η ΑΕΛ Novibet είχε το σοκ με τη συντριβή από τον Παναιτωλικό, αλλά στη συνέχεια πήρε δύο σημαντικά αποτελέσματα. Έφυγε όρθια από τη Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό και ήρθε ισόπαλη 1-1 εντός με τον ΠΑΟΚ, ενώ θα μπορούσε να πάρει το ματς. Στο Παγκρήτιο, λοιπόν, οι δύο ομάδες συγκρούστηκαν και ήθελαν επιστροφή στις νίκες. Οι Κρητικοί για να παραμείνουν στις θέσεις των playoffs 5-8 και οι Θεσσαλοί για να κάνουν ένα ακόμα βήμα για την παραμονή.

Ο ΟΦΗ, όμως, ήταν αυτός που εμφανίστηκε στο Παγκρήτιο, σε αντίθεση με τη Λάρισα που ήταν άφαντη. Και το ματς κράτησε 7 λεπτά... Η ομάδα του Χρήστου Κόντη με δύο γκολ του Ταξιάρχη Φούντα προηγήθηκε στο 7' με 2-0 κι έπειτα όλα ήταν πιο απλά, για τη νίκη της με το τελικό 3-0, το οποίο διαμόρφωσε ο Σαλσέδο.

Η διάταξη των ομάδων

Ο ΟΦΗ ξεκίνησε με τον Χριστογεώργο στο τέρμα, τριάδα στην άμυνα τους Κωστούλα, Λαμπρόπουλο, Κρίζμανιτς, δεξί μπακ χαφ τον Ανδρούτσο, αριστερό τον Αθανασίου και στα χαφ τους Κανελλόπουλο, Αποστολάκη. Στα άκρα της επίθεσης οι Σενγκέλια, Φούντας και στην κορυφή ο Σαλσέδο.

Η ΑΕΛ Novibet είχε τον Μελίσσα στο τέρμα, τριάδα στην άμυνα τους Ηλιάδη, Φερίγκρα, Μπατουμπινσικά, δεξί μπακ χαφ ήταν ο Μασόν κι αριστερό ο Όλαφσον. Στα χαφ οι Ναόρ, Ατανάσοφ και οι Σίστο, Τούπτα πλαισίωναν τον Σαγκάλ που ήταν στην κορυφή.

Φούντας και 2-0

Ο ΟΦΗ μπήκε φουριόζος στο ματς και μόλις στο 3' άνοιξε το σκορ. Ο εξαιρετικός Κωστούλας έκανε την μπαλιά, ο Φούντας βγήκε στην πλάτη της άμυνας και συγκεκριμένα του Φερίγκρα, πλάσαρε με το δεξί τον Μελίσσα κι έκανε το 1-0.

Πριν προλάβουν να συνέλθουν οι βυσσινί, ήρθε και το 2-0. Ο Κωστούλας από δεξιά έδωσε στον Σενγκέλια, ο Γεωργιανός εντός περιοχής έκανε την πάσα, ο Φούντας τρύπωσε και με δεξί πλασέ από το ύψος της μικρής περιοχής έγραψε το 2-0.

Σ' εκείνο το σημείο η ΑΕΛ Novibet προσπάθησε να βγει στην επίθεση, αλλά ο ΟΦΗ είχε τον απόλυτο έλεγχο. Στο 36' σε λάθος στην άμυνα της Λάρισας, το αριστερό σουτ του Αποστολάκη εντός περιοχής απέκρουσε σε κόρνερ ο Μελίσσας. Το ημίχρονο έκλεισε με ένα φάουλ στο 45'+2 του Σίστο, που μπλόκαρε ο Χριστογεώργος.

Το τελείωσε ο Σαλσέδο

Ο Παντελίδης μετά το 2-0 έβαλε αριστερό στόπερ τον Ηλιάδη και δεξί τον Φερίγκρα, που είχε τρομερά προβλήματα στο ξεκίνημα. Στο 46' ο τεχνικός της ΑΕΛ Novibet έριξε στη μάχη Κοσονού και Κακουτά. Παρέμεινε η τριάδα στην άμυνα, αλλά ο Όλαφσον πήγε αριστερό στόπερ και ο Κοσονού ήταν αριστερό μπακ χαφ με τον Κακουτά μπροστά του.

Στο 54' σε κάθετη του Κακουτά, ο Σαγκάλ «τσίμπησε» τη μπάλα στη μικρή περιοχή, αλλά έδιωξε σε κόρνερ ο Χριστογεώργος.

Στο 56' κι έπειτα από τρία σερί κόρνερ που πήρε η ΑΕΛ ένα λεπτό νωρίτερα, έγινε το 3-0 και ουσιαστικά κλείδωσε η νίκη για τον ΟΦΗ.

Ο φοβερός Σαλσέδο πήρε τη μπάλα περιμένοντας στη σέντρα, από αριστερά προχώρησε υπό το βλέμμα του Μπατουμπινσικά, κινήθηκε προς τον άξονα και με δεξί σουτ έστειλε τη μπάλα στην κλειστή γωνία του Μελίσσα για το 3-0.

Στο 66' ο Κακουτά πήρε τη μπαλιά από την άμυνα, αλλά στο τετ α τετ με τον Χριστογεώργο πλάσαρε άουτ με το αριστερό. Αμέσως σηκώθηκε η σημαία για οφσάιντ, ωστόσο, αν σκόραρε ο παίκτης της Λάρισας θα ελεγχόταν, διότι ήταν οριακή η φάση.

Ο ΟΦΗ... έσβησε τις μηχανές και η Λάρισα απλά αναζητούσε το γκολ της τιμής. Στο 81' κεφαλιά του Πασά έφυγε πολλά μέτρα άουτ, ενώ στο 85' από το ύψος του πέναλτι ο Πέρες έκανε κακό πλασέ με το αριστερό και η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Χριστογεώργου. Στο 91' δεξί σουτ του Τούπτα εκτός περιοχής, απέκρουσε σε κόρνερ ο Χριστογεώργος.

MVP: Ο Ταξιάρχης Φούντας πέτυχε δύο γκολ στο 3'και στο 7' και φυσικά ήταν αυτός που έβαλε τη σφραγίδα του για την άνετη επικράτηση του ΟΦΗ.

Στο ύψος τους: Ο Κωστούλας είχε τη θαυμάσια μπαλιά στο 1-0 και ξεκίνησε το 2-0. Ο Σαλσέδο με ένα εκπληκτικό σουτ σφράγισε τη νίκη της ομάδας του. Αλλά κανείς ουσιαστικά δεν υστέρησε από τον ΟΦΗ.

Αδύναμος κρίκος: Ο Έρικ Φερίγκρα έχασε στο πρώτο γκολ τον Φούντα, στο δεύτερο δεν ήξερε που πατούσε και που βρισκόταν και όπως ήταν αναμενόμενο έγινε αλλαγή στο ημίχρονο.

Η γκάφα: Ο Φερίγκρα που έχασε τον Φούντα πολύ εύκολα στο πρώτο γκολ, αλλά γενικά όλη η ΑΕΛ Novibet είχε τραγική αμυντική λειτουργία στο ματς.

Το στραγάλι: Πολύ εύκολο έργο είχε ο Ζαμπαλάς.

Το ταμείο του GAZZETTA: Από τη στιγμή που ο ΟΦΗ ήταν μπροστά στο σκορ 2-0 στο 7' και ήταν σοβαρός, η ΑΕΛ Novibet δεν μπορούσε ν' αλλάξει την έκβαση του αγώνα. Δίκαιη και άνετη η επικράτηση των Κρητικών.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κωστούλας, Αθανασίου (82' Χατζηθεοδωρίδης), Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Ανδρούτσος (73' Μπόρχα Γκονζάλες), Κανελλόπουλος (61' Μπαϊνοβιτς), Σενγκέλια (82' Θεοδοσουλάκης), Αποστολάκης, Φούντας, Σαλσίδο (73' Ισέκα).

ΑΕΛ Novibet (Σάββας Παντελίδης): Μελίσσας, Μασόν (64' Πέρες), Όλαφσον (64' Αποστολάκης), Ηλιάδης, Φερίγκρα (46' Κοσονού), Μπατουμπινσικά, Ναόρ, Ατανάσοφ, Σαγκάλ (74' Πασάς), Σίστο (46' Κακουτά), Τούπτα.