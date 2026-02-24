Η μισή αλήθεια που παρουσιάζουν και η άλλη μισή που κρύβουν!

Ο Γιώργος Τσακίρης εξηγεί γιατί γίνεται αυτή η προσπάθεια απαξίωσης της πρωτιάς της ΑΕΚ η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί και αναδεικνύει την πραγματικότητα...

Συνιστά αδιαμφισβήτητο γεγονός η ανταπόκριση της ΑΕΚ στην κορυφή της βαθμολογίας και στο αήττητο σερί μηνών στο πρωτάθλημα, όπως και ότι ανεβαίνει όλο και περισσότερο σε ρυθμό, εντάσεις και φτάνει σε στάνταρ απόδοσης αντίστοιχα με εκείνα του σούπερ διμήνου που έκανε την αντεπίθεσή της σε Ελλάδα και Ευρώπη: Νοέμβριο με Δεκέμβριο έως τη διακοπή για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της αλλαγής του έτους... Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει αποδείξει πως δεν έχει πρόβλημα με την πρωτιά, δεν τη ζαλίζει η πρώτη θέση, μιας και σε αυτή έχει βρεθεί περισσότερο φέτος από οποιαδήποτε άλλη ομάδα! Κάτι δεδομένα το οποίο δεν περίμεναν από τον ανταγωνισμό και αυτό αποδεικνύεται από τον τρόπο που το διαχειρίζονται μέσα από τα ελεγχόμενα ΜΜΕ και τις αναλύσεις εκείνων που τους επιβάλλουν να τις κάνουν οι δήθεν αντικειμενικοί. Απορώ γιατί το κάνουν αλλά τους λόγους τους γνωρίζουν εκείνοι που το αξιώνουν και το κατευθύνουν εκεί...

Πραγματικά είναι έως και συγκινητική (αν δεν ήταν αστεία) η προσπάθεια απαξίωσης του σερί της Ένωσης και της πρωτιάς της, όπως και διασκεδαστικό να τους βλέπεις να ψάχνουν συνέχεια κάτι να βρουν για να αναδείξουν μια διαφορετική, δική τους αλήθεια, για να μειώσουν την ΑΕΚ και την έως τώρα πορεία της. Έχουν ξεκινήσει από τις αναμετρήσεις των αντιπάλων σε Ελλάδα και Ευρώπη, ότι δηλαδή είχαν απαιτητικά ματς την περίοδο που η ομάδα του Νίκολιτς δεν είχε λόγο της απ' ευθείας πρόκρισης μέσω του League stage του Conference League στους "16", το γράφουν ξανά και ξανά θαρρείς και πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η ΑΕΚ επειδή τα κατάφερε περίφημα και όπως δεν το είχε κάνει κανείς άλλος στο παρελθόν: και ειδικά να τερματίσει στην πρώτη 3αδα του League phase της διοργάνωσης που μετέχει! Η πραγματικότητα βέβαια είναι ότι όταν έγινε αυτό και υπήρχαν αυτά τα αγωνιστικά δεδομένα για όλους, οι αναλύσεις ήταν διαφορετικές...

Τότε τα ελεγχόμενα ΜΜΕ και οι αντίστοιχες... πένες τους υμνούσαν και αναδείκνυαν πως θα τα καταφέρουν χάρη στα ρόστερ και τους προπονητές τους οι αντίπαλοι της ΑΕΚ. Τώρα και με όσα εντελώς διαφορετικά έχουν συμβεί από αυτά που έλεγαν και έγραφαν έχουν βάλει άλλη....κασέτα η οποία παίζει τα ίδια από τη μία και τα υπόλοιπα από την άλλη πλευρά. Πρόκειται για τη μισή αλήθεια που παρουσιάζουν και τη μισή αλήθεια που σκοπίμως κρύβουν για να εξυπηρετούν το σκοπό τους. Αναλύουν για παράδειγμα το απαιτητικό πρόγραμμα με τα ευρωπαϊκά ματς και φυσικά αυτά στην Ελλάδα τα οποία αδιαμφισβήτητα έφεραν ζητήματα που ταλαιπωρούν τον ΠΑΟΚ κατά κύριο λόγο και έπειτα τον Ολυμπιακό, επειδή είχαν Ευρώπη (μιας και Κύπελλο δεν είχαν οι "ερυθρόλευκοι"). Προφανώς και μέσω αυτής της προσπάθειας δεν αναδεικνύουν όσα δεν έκαναν οι ανταγωνιστές της Ένωσης στο διάστημα που έπρεπε για την ενίσχυσή τους!

Η μισή αλήθεια που σκοπίμως κρύβουν...

Δεν βολεύει αυτή η αλήθεια βλέπετε και δεν θα αρέσει στα αφεντικά τους. Πώς να πουν, να γράψουν, να αναδείξουν ότι δεν έκαναν οι ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων club αυτό που έπρεπε για να ανταποκριθεί στα δύσκολα ματς η ομάδα τους; Οπότε συμφώνησαν να αναδείξουν απουσίες, απόλυτη αούα, αλλά και να μειώσουν την ικανότητα ανταπόκρισης της ΑΕΚ μέσω της απουσίας αγώνων αντίστοιχου αριθμού με αυτούς τούτη την περίοδο, βασικά από τα μέσα Γενάρη έως τώρα, ένα μήνα, φτάνουν στο σημείο να τον αναδεικνύουν και ως μήνα της Ένωσης επειδή, προσέξτε όχι επειδή κερδίζει σερί και είναι πρώτη, αλλά γιατί δεν ειχε ματς εκείνη και οι άλλοι είχαν και το εκμεταλλεύεται... Ωστόσο η αλήθεια προκύπτει από τα γεγονότα και τα δεδομένα και είναι πάντα μια, ολόκληρη και όχι μισή όπως επιλέγουν να την παρουσιάζουν γιατί έτσι τους απαιτούν τα αφεντικά τους και τα άρρωστα δικά τους μυαλά. Προφανώς και ΟΛΑ παίζουν ρόλο στο ποδόσφαιρο αλλά και ισχύουν για όλες τις ομάδες!

Η μισή αλήθεια που κρύβουν είναι πως η ΑΕΚ είναι 4 μήνες αήττητη στο πρωτάθλημα και πρωταγωνιστεί και φιγουράρει στην κορυφή, επαναλαμβάνω 4 μήνες και όχι έναν, τη στιγμή που όλα ξεκίνησαν με το απίστευτο σερί της στο πλέον δύσκολο και απαιτητικό της δίμηνο σε Ελλάδα και Ευρώπη με απουσίες που έγραφαν για 2 μήνες από 6 έως 8 με 9 πρόσωπα! Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έκανε από Νοέμβριο έως τη διακοπή του Δεκεμβρίου, σερί 13 αήττητων αγώνων με εκπληκτικά δίπλα σε Ιταλία με Φιορεντίνα, σε Τουρκία με Σάμσουνσπορ, σε Λεωφόρο με Παναθηναϊκό (όπου ο ανταγωνισμός δεν το πέτυχε και ας συνάντησε τους πράσινους στα down τους)! Πρόκειται για την περίοδο που ο Δικέφαλος δεν είχε εξτρέμ διαθέσιμο και ο Σέρβος τεχνικός αξιοποίησε σε αυτές τις θέσεις τους Ζοάο Μάριο και Λιούμπισιτς! Όπου στα χαφ υποχρεώθηκε να παίζει με Μάνταλο και Πινέδα αφού έλειψε ο Μαρίν (και ο καθοριστικός στην Ευρώπη Περέιρα), αλλά και στην επίθεση στερήθηκε τον Ζίνι την περίοδο που ήταν ο πλέον επιδραστικός φορ και έμεινε μόνο με τον Γιόβιτς!

Δεν χρειάζεται να αναφέρω καν τους τραυματισμούς τους υπόλοιπους, αρκούν των Κουτέσα, Ελίασον, Ζίνι, Περέιρα, Πιερό, Καλοσκάμη (που τότε έπαιζε), Γκατσίνοβιτς και Μουκουντί σε κάποια ματς. Ωστόσο δεν έψαξε ποτέ για δικαιολογίες και ανταποκρίθηκε με 13 σερί παιχνίδια Κυριακή, Πέμπτη, Κυριακή, Τετάρτη (ήταν μέσα στο Κύπελλο έως τα τέλη Δεκεμβρίου) και ξανά Κυριακή, σε Ελλάδα και Ευρώπη! Σε όλο αυτό το διάστημα έχει να αντιμετωπίσει και μια εχθρική διαιτησία που στερεί παίκτες που έχουν σημαδεμένους και τις τιμωρούν: τελευταίο θύμα ο Μαρίν στο ματς τώρα με τον Λεβαδειακό συμπλήρωσε κίτρινες για ανύπαρκτο φάουλ (έχει μάθει να ζει και με αυτό όμως η ΑΕΚ του Νίκολιτς και είναι σπουδαίο ενόψει play offs). Δεν βολεύουν οι αλήθειες αλλά όταν τις κρύβεις, ή παρουσιάζεις σκοπίμως τη μισή, έχεις συνήθως σκοπό και εντολή...