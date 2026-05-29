Τα δικά τους μηνύματα έστειλαν ΑΕΚ και ΠΑΟΚ μέσα από τα social media για την Άλωση της Κωνσταντινούπολης.

Με ανάρτηση στα social media, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έστειλαν μήνυμα για τη μαύρη επέτειο της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Το ημερολόγιο έδειχνε 29 Μαΐου όταν Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των Οθωμανών μετά από πολιορκία υπό τον σουλτάνο Μωάμεθ Β'.

Σαν σήμερα πριν από 573 χρόνια «Η πόλις εάλω» και οι δύο Δικέφαλοι έκαναν αναρτήσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Οι «κιτρινόμαυροι» παράλληλα, έκαναν γνωστό ότι θα κυματίζει μεσίστια η σημαία της ΑΕΚ έξω από την Allwyn Arena.

Το μήνυμα της ΑΕΚ: «Μεσίστια κυματίζει σήμερα η Μεγάλη Σημαία της ΑΕΚ έξω από το Σπίτι Μας, την “Αγιά Σοφιά”… Για την Αποφράδα Ημέρα…».

Μεσίστια κυματίζει σήμερα η Μεγάλη Σημαία της ΑΕΚ έξω από το Σπίτι Μας, την «Αγιά Σοφιά »... Για την Αποφράδα Ημέρα... pic.twitter.com/Zrbq3uDWiJ — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) May 29, 2026

Το μήνυμα του ΠΑΟΚ: «29η Μαΐου 1453. Η Πόλη έπεσε, μα το φως της δεν έσβησε. Στην αιωνιότητα της ιστορίας, η Κωνσταντινούπολη έγινε σύμβολο και η μνήμη της οδηγός. Κρατάμε άσβεστη τη μνήμη, την περηφάνια μας, την ταυτότητά μας».