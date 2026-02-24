Λάδι στη... φωτιά έριξαν οι Σαουδάραβες στο θέμα του Κώστα Φορτούνη καθώς αποκάλυψαν ότι ο ποδοσφαιριστής δεν θέλει να ανανεώσει με την Αλ Καλίτζ προκειμένου να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Η σύνδεση του Ολυμπιακού με τον Κώστα Φορτούνη είναι γνωστή. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ήταν ο αρχηγός που σήκωσε στον ουρανό της Allwyn Arena το τρόπαιο του Conference League ωστόσο έπειτα πάρθηκε η απόφαση να αποχωρήσει από τον Πειραιά παίρνοντας τον δρόμο της Σαουδικής Αραβίας και της Αλ Καλίτζ.

Ωστόσο η πόρτα των «ερυθρολεύκων» δεν έκλεισε ποτέ και μετά τις φήμες του περασμένου χειμώνα, φαίνεται ότι η προεργασία για τη μεγάλη επιστροφή του 33χρονου μεσοεπιθετικού έχει ξεκινήσει. Αυτό υποστηρίζει με δημοσιεύματα της η «arriyadiyah».

Όπως αναφέρει η πηγή, ο διεθνής ποδοσφαιριστής έχει αρνηθεί τις συνεχόμενες προσπάθειες του συλλόγου για την ανανέωση του συμβολαίου του, το οποίο εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι και ο λόγος είναι η θέλησή του για επαναπατρισμό λόγω «προσωπικών και οικογενειακών περιστάσεων».

Παράλληλα τονίζει ότι η Αλ Καλίτζ θα συνεχίσει με κάθε τρόπο να αλλάξει την άποψη του Φορτούνη και τον διατηρήσει στο ρόστερ της καθώς αποτελεί ένα βασικό γρανάζι της ομάδας και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου και της διοίκησης καθώς μετρά 18 γκολ και 16 ασίστ σε 51 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις ενώ μόνο φέτος έχει 11 ασίστ.