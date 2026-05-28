Τούρκος δημοσιογράφος ισχυρίζεται πως η Μπεσίκτας έκανε πρόταση στον τεχνικό της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς για συμβόλαιο δύο ετών.

Την ώρα που στη Σερβία ανέφεραν την πρόθεση της ΑΕΚ να επεκτείνει το συμβόλαιο του Μάρκο Νίκολιτς για ακόμα ένα χρόνο ως το 2028, με τον ίδιο όπως έχετε διαβάσει στο Gazzetta να είναι θετικός, στην Τουρκία συνεχίζουν να κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της Μπεσίκτας.

Παρά τη διάψευση της τουρκικής ομάδας, ο Τούρκος ρεπόρτερ Ογκούζ Ορούτς ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μπεσίκτας πρότεινε στον Νίκολιτς συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Ο συγκεκριμένος έγραψε στο X ότι και η ΑΕΚ έχει καταθέσει πρόταση για νέο συμβόλαιο στον Νίκολιτς, με τον ίδιο να εξετάζει τα δεδομένα.