ΑΕΚ: Νέα τουρκικά σενάρια για πρόταση της Μπεσίκτας σε Νίκολιτς
Την ώρα που στη Σερβία ανέφεραν την πρόθεση της ΑΕΚ να επεκτείνει το συμβόλαιο του Μάρκο Νίκολιτς για ακόμα ένα χρόνο ως το 2028, με τον ίδιο όπως έχετε διαβάσει στο Gazzetta να είναι θετικός, στην Τουρκία συνεχίζουν να κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της Μπεσίκτας.
Παρά τη διάψευση της τουρκικής ομάδας, ο Τούρκος ρεπόρτερ Ογκούζ Ορούτς ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μπεσίκτας πρότεινε στον Νίκολιτς συμβόλαιο διετούς διάρκειας.
Ο συγκεκριμένος έγραψε στο X ότι και η ΑΕΚ έχει καταθέσει πρόταση για νέο συμβόλαιο στον Νίκολιτς, με τον ίδιο να εξετάζει τα δεδομένα.
Teknik direktör arayışlarında olan Beşiktaş, AEK Atina ile bu sezon Yunanistan Ligi şampiyonluğu yaşayan Marko Nikolic'e 2 yıllık bir sözleşme teklif etti.
Bu teklifin ardından AEK Atina, şampiyon hocasını takımda tutmak için sözleşme uzatma teklifi yaptı. Önünde iki teklif olan… pic.twitter.com/HE2UHzD0Fy— Oğuz Oruç (@oguzoructd) May 28, 2026
