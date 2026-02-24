Η ΑΕΚ για ακόμα μια αγωνιστική παρέμεινε στην πρώτη θέση με τον Μάρκο Νίκολιτς να εκμεταλλεύεται το σύνολο του ρόστερ του σε επίθεση και άμυνα.

Η ΑΕΚ δεν έκανε μόνο τη δουλειά της απέναντι στον Λεβαδειακό, δηλαδή να πάρει απλά τη νίκη που ήταν το ζητούμενο, αλλά κατάφερε να το συνδυάσει με όμορφη εμφάνιση και να σκοράρει τέσσερα τέρματα. Η ΑΕΚ έβγαλε με τρίποντο το θεωρητικά πιο δύσκολο παιχνίδι που είχε από τα πέντε τελευταία της κανονικής διάρκειας και είναι στο χέρι της να τερματίσει πρώτη ενόψει των play offs που θα ακολουθήσουν.

Για τον Μάρκο Νίκολιτς βέβαια αυτό που έχει πάντα τη μεγαλύτερη σημασία είναι το επόμενο παιχνίδι και ο Σέρβος τεχνικός από αυτή τη στιγμή δεν βλέπει τίποτε άλλο πέρα από το κυριακάτικο ματς με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Εκεί όπου οι οπαδοί της ΑΕΚ θα δημιουργήσουν ένα κιτρινόμαυρο σκηνικό για να έρθει το διπλό που θα διατηρήσει την Ένωση στην κορυφή της βαθμολογίας.

Πολυπρόσωπη επιθετικά με 20 διαφορετικούς σκόρερ

Η ΑΕΚ κράτησε την πρωτιά για ακόμα μια αγωνιστική με τον Νίκολιτς να παίρνει για άλλο ένα παιχνίδι πολλά πράγματα στο επιθετικό κομμάτι από διάφορες μονάδες. Ασίστ και γκολ ο Μαρίν, ασίστ και γκολ ο Μάνταλος, σκόρερ ο συνήθης ύποπτος Γιόβιτς, αλλά και ο Μουκουντί που έγινε ο 20ος διαφορετικός σκόρερ της ΑΕΚ σε όλες τις διοργανώσεις τη φετινή σεζόν μέσω μιας στατικής φάσης που έχει αποδειχθεί ένα μεγάλο «όπλο» για την ΑΕΚ του Νίκολιτς.

Η πολυφωνία στον επιθετικό τομέα αποτελεί ένα από τους βασικούς πυλώνες της ΑΕΚ του Νίκολιτς, με τον πρωτοκλασάτο Γιόβιτς φυσικά να κάνει τη διαφορά με 17 γκολ και να οδεύει ολοταχώς για ρεκόρ στο κλαμπ μέσα σε μια σεζόν από τη χρονιά της επιστροφής του το 2015. Ο Νίκολιτς παίρνει γκολ από όλες τις μεσοεπιθετικές του μονάδες και όχι μόνο, ενώ ανάλογη εικόνα παρατηρεί κανείς και στη δημιουργία με 19 παίκτες να έχουν φτιάξει τουλάχιστον ένα κιτρινόμαυρο γκολ καταγράφοντας ασίστ τη φετινή σεζόν.

Οι 20 σκόρερ της ΑΕΚ σε όλες τις διοργανώσεις

Λούκα Γιόβιτς 17

Αμπουμπακαρί Κοϊτά 6

Ραζβάν Μαρίν 6

Ντέρεκ Κουτέσα 5

Ορμπελίν Πινέδα 4

Ρόμπερτ Λιούμπισιτς 4

Φρανζί Πιερό 4

Πέτρος Μάνταλος 3

Δημήτρης Καλοσκάμης 3

Μπάρναμπας Βάργκα 3

Φιλίπε Ρέλβας 2

Νίκλας Ελίασον 2

Ζοάο Μάριο 2

Ρομπέρτο Περέιρα 2

Ζίνι 2

Ντομαγκόι Βίντα 1

Αρόλντ Μουκουντί 1

Μάρκο Γκρούγιτς 1

Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς 1

Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος 1

Πέντε clean sheets σε επτά ματς πρωταθλήματος το 2026

Εκτός όμως από την επιθετική πολυφωνία, ο Νίκολιτς παίρνει πολλά και από πολλούς και στην ανασταλτική λειτουργία. Το μηδέν παθητικό είναι από τα αγαπημένα του Σέρβου κόουτς, χωρίς αυτό φυσικά να σημαίνει ότι η ΑΕΚ παίζει για το 1-0. Ωστόσο, όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος, λατρεύει η ομάδα του να μην δέχεται τέρματα, καθώς αποτελεί τη βάση της νοοτροπίας του νικητή που έχει περάσει στο σύνολό του.

Το δίδυμο των Ρέλβας και Μουκουντί έχει κουμπώσει άψογα στο κέντρο της άμυνας, ωστόσο είναι η συνολική δουλειά που γίνεται στο κομμάτι της αμυντικής συμπεριφοράς και φυσικά η παρουσία του Στρακόσα που όποτε χρειάζεται φέτος είναι εκεί με καθοριστικές επεμβάσεις. Και στο ματς με τον Λεβαδειακό η ΑΕΚ κράτησε το μηδέν πίσω περιορίζοντας την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος σε μια ευκαιρία, κάτι που λέει πολλά. Οι κιτρινόμαυροι διαθέτουν τη δεύτερη καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος με 13 γκολ παθητικό και μάλιστα τελευταία η σταθερότητα σε αυτό το κομμάτι είναι αξιοσημείωτη με πέντε clean sheets και μόλις δύο γκολ παθητικό στα επτά ματς πρωταθλήματος μέσα στο 2026 με τέρματα 15-2.

Τα πέντε clean sheets με 15-2 τέρματα στα επτά τελευταία ματς