Νίκολιτς: «Κρίμα που δεν είχαμε κόσμο, χάνει το ελληνικό ποδόσφαιρο»

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ευρεία νίκη της ΑΕΚ επί του Λεβαδειακού με 4-0.

Η ΑΕΚ έκανε εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στον Λεβαδειακό, τον οποίο συνέτριψε με 4-0 σε μια από τις κορυφαίες εμφανίσεις επί ημερών Νίκολιτς.

Ο Σέρβος τεχνικός μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς και στάθηκε στην απουσία φιλάθλων.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

«Πρέπει να πω πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την εμφάνιση και το σκορ. Το δουλέψαμε όλη αυτή τη βδομάδα.

Είχαμε ένα συγκεκριμένο πλάνο και δούλεψε. Δεν δημιούργησε ευκαιρίες ο αντίπαλος εκτός από την αρχή μετά από δικό μας λάθος.

Κρίμα που δεν είχαμε φιλάθλους σήμερα, χάνει το ελληνικό ποδόσφαιρο από την σημερινή κατάσταση και οι φίλοι της ΑΕΚ».