Το σχόλιο του Ντέμη Νικολαϊδη για τη διαιτησία στο Ολυμπιακός - Παναιτωλικός και οι ατάκες για Μάνταλο, Τετέι.

Ο Ντέμης Νικολαΐδης στην καθιερωμένη εκπομπή του Monday FC στη Nova πήρε θέση για τη διαιτησία. Αυτή τη φορά για το ματς του Ολυμπιακού με τον Παναιτωλικό.

Ο παλαίμαχος διεθνής άσος εξέφρασε την άποψή του για τη φάση που σήκωσε συζήτηση, με το χέρι του Κοστίνια σε κεφαλιά του Γκράναθ. Εκεί, όπου οι Αγρινιώτες ζήτησαν πέναλτι με το αποτέλεσμα στο 0-0. Ο παλαίμαχος άσος της ΑΕΚ, παράλληλα, αποθέωσε τον Μάνταλο, τονίζοντας ότι ο Πινέδα δεν έχει την κάθετη πάσα του Έλληνα άσου και περιμένει πολλά από τον Ανδρέα Τετέι.

Ο Ντέμης που λέει αυτό που πιστεύει και δεν προσπαθεί να γίνει αρεστός, δυσαρεστώντας πολλές φορές τους οπαδούς όλων των ομάδων, σχολίασε για την επίμαχη φάση.

«Γίνεται μία κεφαλιά χτυπάει στο χέρι του αμυντικού και δεν δίνεται πέναλτι. Πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου. Είναι κοντά η απόσταση και το χέρι δεν είναι ψηλά. Απλά τέτοια πέναλτι έχουν δοθεί πάρα πολλά. Κακώς, κατά τη γνώμη μου. Πρέπει να υπάρχει συνέπεια. Αυτά από κοντινή απόσταση και όταν το χέρι δεν είναι σηκωμένο δεν πρέπει να δίνονται. Σωστά δεν δίνονται, αλλά έχουμε δει να δίνονται πολλά σε άλλα ματς».

Ο Ντέμης αναφέρθηκε ακόμα στον Μάνταλο: «Ο Μάνταλος βοήθησε πολύ με τις κινήσεις του κι έχει αυτό που δεν έχει κανείς άλλος παίκτης της ΑΕΚ. Την κάθετη πάσα. Ο Πινέδα δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν μπορεί να φτάσει σ' αυτό το πράγμα τον Μάνταλο.

Αυτή τη γλυκιά κάθετη την έχει μόνο ο Μάνταλος. Μπορεί να σπάσει κλειστές άμυνες με μία πάσα. Πανέμορφο το γκολ. Πολύ ωραίο γκολ. Έκανε μία ωραία προσποίηση και ένα εξαιρετικό τελείωμα. Κορυφαίος ο Μάνταλος. Ο Μαρίν ήταν πολύ καλός. Κάνει τρομερά παιχνίδια δίπλα στον Πινέδα. Η ΑΕΚ έκανε τρομερή, πολύ σοβαρή εμφάνιση. Δεν έπαιξε με τουπέ τον Λεβαδειακό».

Στον Τετέι: «Μ' αρέσει ότι δεν έχει πιάσει ακόμα το ταβάνι του. Βλέπω πράγματα που μπορεί να βελτιώσει. Στο δικό του 10, νομίζω ότι παίζει στο 7, στο 8. Μπορεί να γίνει καλύτερος. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορώ να πω ότι εντυπωσίασε. Ήταν σοβαρός. Δίκαια νίκησε. Δεν έχει ανάγκη το θέαμα τώρα ο Παναθηναϊκός, ανάγκη έχει να παίρνει βαθμούς».

Στον ΠΑΟΚ: «Υπάρχουν παίκτες που λείπουν από τον ΠΑΟΚ. Λογικό να κάνει μία κοιλιά ο ΠΑΟΚ. Συνήθως τερματίζει καλά τη σεζόν. Δεν θεωρώ προβληματική την εικόνα. Έχει να κάνει με σωματική και πνευματική κούραση. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός. Η ΑΕΛ Novibet άξιζε και τη νίκη. Δεν ήταν χειρότερη και μπορούσε με το λάθος του Τσιφτσή να πάρει το ματς».

Στο διαζύγιο Άρη-Χιμένεθ: «Ο Χιμένεθ φάνηκε ότι δεν ταιριάζει στον Άρη. Δεν σημαίνει ότι είναι κακός προπονητής. Ο Άρης στην έδρα του έχει 2 νίκες σε 11 ματς. Τρομερό».

