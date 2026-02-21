Ο Παναιτωλικός ζήτησε πέναλτι στο ματς με τον Ολυμπιακό για χέρι του Κοστίνια.

Μία φάση που θα σηκώσει συζήτηση σημειώθηκε στο ματς του Ολυμπιακού με τον Παναιτωλικού. Σ' εκτέλεση κόρνερ των φιλοξενούμενων στο 21' ο Σουηδός στόπερ Γκούσταβ Γκράναθ έκανε την κεφαλιά, η μπάλα φάνηκε να βρίσκει στο χέρι του Κοστίνια στο ύψος της μικρής περιοχής, όμως, ο Ζαμπαλάς δεν έδειξε κάτι.

Στο VAR, παράλληλα, όπου βρίσκεται ο Παπαδόπουλος ελέγχθηκε η φάση, αλλά δεν κρίθηκε σκόπιμο να κληθεί ο Ζαμπαλάς να την εξετάσει και ο ίδιος. Ενδεχομένως, θεωρήθηκε ακούσιο και ότι ήταν κοντά στο σώμα. Ο Ζαμπαλάς, μάλιστα, έσπευσε στον πάγκο του Παναιτωλικού κι έβγαλε κίτρινη κάρτα στον τεχνικό Γιάννη Αναστασίου για διαμαρτυρία.

Δείτε φωτογραφία από τη φάση



