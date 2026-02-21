Ολυμπιακός - Παναιτωλικός: Το πέναλτι που ζήτησαν οι Αγρινιώτες
Μία φάση που θα σηκώσει συζήτηση σημειώθηκε στο ματς του Ολυμπιακού με τον Παναιτωλικού. Σ' εκτέλεση κόρνερ των φιλοξενούμενων στο 21' ο Σουηδός στόπερ Γκούσταβ Γκράναθ έκανε την κεφαλιά, η μπάλα φάνηκε να βρίσκει στο χέρι του Κοστίνια στο ύψος της μικρής περιοχής, όμως, ο Ζαμπαλάς δεν έδειξε κάτι.
Στο VAR, παράλληλα, όπου βρίσκεται ο Παπαδόπουλος ελέγχθηκε η φάση, αλλά δεν κρίθηκε σκόπιμο να κληθεί ο Ζαμπαλάς να την εξετάσει και ο ίδιος. Ενδεχομένως, θεωρήθηκε ακούσιο και ότι ήταν κοντά στο σώμα. Ο Ζαμπαλάς, μάλιστα, έσπευσε στον πάγκο του Παναιτωλικού κι έβγαλε κίτρινη κάρτα στον τεχνικό Γιάννη Αναστασίου για διαμαρτυρία.
Δείτε φωτογραφία από τη φάση
