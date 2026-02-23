Ο αρχηγός της ΑΕΚ, Πέτρος Μάνταλος συνεχίζει να ξεχειλίζει από ποιότητα και να προσφέρει στιγμές ποδοσφαιρικής απόλαυσης, όπως στο χθεσινοβραδινό 4-0 με τον Λεβαδειακό.

Πριν από πέντε μήνες ο Πέτρος Μάνταλος συμπλήρωνε 400 συμμετοχές με τη φανέλα της ΑΕΚ συνεχίζοντας να γράφει ιστορία με την κιτρινόμαυρη φανέλα και τον Δικέφαλο στο στήθος. Στα 34 του ο αρχηγός της Ένωσης συνεχίζει παράλληλα να ξεχειλίζει από ποιότητα, καταθέτοντας στο χορτάρι την ποδοσφαιρική του μαεστρία και στο χθεσινοβραδινό ματς με τον Λεβαδειακό. Και θα συνεχίσει να το κάνει για τουλάχιστον ακόμα ένα χρόνο καθώς όπως αποκάλυψε το Gazzetta πρόσφατα συμφώνησε οριστικά για την ανανέωση του συμβολαίου του ως το 2027.

Ο Μάρκο Νίκολιτς τον χρησιμοποίησε σε έναν διαφορετικό ρόλο αυτή τη φορά. Όχι πλάι στον Πινέδα, αλλά ελαφρώς πιο μπροστά ως εσωτερικό μέσο και εκείνος με δύο φανταστικές ενέργειες μέσα σε ένα δεκάλεπτο στο δεύτερο μέρος απέδειξε τη μεγάλη ποδοσφαιρική ευφυΐα που διαθέτει. «Είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι ο αρχηγός μας, με εξαιρετική ποιότητα. Έκανε ένα εξαιρετικό πρώτο μισό, επανήλθε. Είχε έναν συγκεκριμένο ρόλο που κατανόησε και έφερε εις πέρας. Καταλαβαίνει την ιδέα και την υλοποιεί. Επιβραβεύτηκε για το τέρμα, αλλά πιο σημαντική ήταν η ασίστ, δείγμα της ποιότητάς του. Ήταν το κλειδί αυτή η ασίστ», είπε ο Νίκολιτς μετά το παιχνίδι.

Η ασίστ που βγάζει στο δεύτερο γκολ της ΑΕΚ για τον Γιόβιτς είναι το σήμα κατατεθέν του Μάνταλου. Έχοντας πάρει το... πορτοφόλι του Κωστή κλέβοντας την μπάλα κάτω από τον χώρο του κέντρου, προχώρησε και έβγαλε μια κάθετη όνειρο για τον Σέρβο φορ. Με όση δύναμη χρειαζόταν ακριβώς ώστε εκείνος να τη βρει εκεί που ήθελε για να μπει με δύναμη στην περιοχή και να τελειώσει τη φάση με άψογο πλασέ. Στο πρώτο μέρος είχε αστοχήσει, αλλά τη δεύτερη φορά δεν μπορούσε να τη χαραμίσει και να πετάξει στα σκουπίδια αυτή τη μαγική μπαλιά του Μάνταλου που ελάχιστοι στην Ελλάδα θα μπορούσαν να βγάλουν.

Όσο... άρρωστη όμως ήταν η ασίστ, άλλο τόσο... άρρωστο ήταν και το γκολ που σημείωσε λίγο αργότερα. Πήρε ξανά την κατοχή της μπάλας, μπήκε μέσα στην περιοχή, χόρεψε τους αντιπάλους που βρήκε μπροστά του με ένα φοβερό σλάλομ και μια ωραία ντρίμπλα και σημάδεψε τον ουρανό των διχτύων με ένα αποφασιστικό τελείωμα για να σκοράρει και να βάλει ουσιαστικά τέλος στο ματς. Μια φανταστική ατομική ενέργεια από την αρχή ως το τέλος της, δείγμα της αυτοπεποίθησης με την οποία αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια όντας πια απελευθερωμένος.

Τι άρεσε περισσότερο στον ίδιο; Μιλώντας στο ΑΕΚ TV αμέσως μετά το παιχνίδι τόνισε ότι μπορεί να είναι λάτρης των ασίστ, όμως η ενέργειά του στο γκολ ήταν για εκείνον καλύτερη: «Παλιά είχα πει καλύτερα ασίστ, αλλά τώρα χάρηκα περισσότερο το γκολ. Και την ασίστ, γιατί είναι σε φορ. Όταν είναι σε φορ το ευχαριστιέμαι περισσότερο». Η αλήθεια είναι πάντως ότι όσες φορές και να τα δει κάποιος δυσκολεύεται να ψηφίσει τι από τα δύο ήταν καλύτερο. Γιατί και η ασίστ και το γκολ του ήταν σκέτη απόλαυση!