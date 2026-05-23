Μεξικό: Φιλική νίκη με Σάντσες αλλά χωρίς Πινέδα
Το Μεξικό ετοιμάζεται για το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα συνδιοργανώσει με ΗΠΑ και Καναδά και τα ξημερώματα του Σαββάτου (23/5) έδωσε το πρώτο από τα τρία φιλικά ματς που έχει προγραμματίσει πριν την πρεμιέρα της διοργάνωσης, επικρατώντας 2-0 της Γκάνας στην Πουέμπλα.
Ο Γκουτιέρες άνοιξε το σκορ για την Τρι στο δεύτερο μόλις λεπτό της αναμέτρησης, με τον Μαρτίνες να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στο 54'. Για τους νικητές, πέρασε αλλαγή στο 46ο λεπτό ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ, με τον Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ από την άλλη να μένει στον πάγκο και να προφυλάσσεται.
Ακολουθούν δύο ακόμη φιλικοί αγώνες για τους Μεξικανούς, που θα παίξουν με την Αυστραλία στις 31/5 και με τη Σερβία στις 5/6, με την πρεμιέρα τους στο Μουντιάλ να είναι προγραμματισμένη για τις 11/6, ενάντια στη Νότια Αφρική.
