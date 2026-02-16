Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για τη νοοτροπία νικητή και την άψογη τακτική προσέγγιση της ΑΕΚ στην Τούμπα, την ανοδική τάση της απόδοσης και την πικρή γεύση της χαμένης ευκαιρίας για διπλό.

Η ΑΕΚ πήγαινε στην Τούμπα χωρίς να έχει πίεση πάνω της, έτσι όπως είχε διαμορφωθεί η βαθμολογία στην κορυφή πριν την έναρξη της αγωνιστικής. Το πιο σημαντικό όμως είχε να κάνει με τη νοοτροπία που θα εμφάνιζαν οι κιτρινόμαυροι στον αγωνιστικό χώρο. Δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να πάνε για την ισοπαλία που στο τέλος της βραδιάς δεν ήταν κακό αποτέλεσμα για την Ένωση.

Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς έπρεπε να βγουν και να δείξουν τη νοοτροπία νικητή στο γήπεδο και αυτό έκαναν, παρά το γεγονός ότι στο τέλος έφυγαν με το ισόπαλο 0-0. Αυτό είδε ο Νίκολιτς και έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από την εμφάνιση των παικτών του, οι οποίοι παρουσιάζουν πρόοδο στο παιχνίδι τους μπαίνοντας σε ένα σημαντικό κομμάτι της σεζόν και ειδικά σε σύγκριση με τα ντέρμπι απέναντι σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό στον πρώτο γύρο.

Η Ένωση δεν ξεκίνησε καλά στο ματς κάνοντας λάθη που θα μπορούσε να πληρώσει. Φυσικά όπως έχουμε αναλύσει αρκετές φορές, πάλι αποδείχθηκε πόσο πολύτιμο είναι για μια μεγάλη ομάδα να διαθέτει έναν μεγάλο τερματοφύλακα. Και ο Θωμάς Στρακόσα είναι τέτοιος. Τρίτο πέναλτι που αποκρούει τη φετινή σεζόν με τρομερή αυτοπεποίθηση και ψυχραιμία, κάτι μάλιστα που έδωσε και το έναυσμα ώστε συνολικά η ΑΕΚ να ανεβάσει την απόδοσή της.

Καθώς περνούσαν τα λεπτά οι κιτρινόμαυροι ήταν καλύτεροι με εξαιρετική τακτική προσέγγιση από πλευράς Νίκολιτς και αρμονία σε ανασταλτική λειτουργία και τρανζίσιον και από κάποιο σημείο και έπειτα είχαν το πάνω χέρι, το οποίο θα μπορούσε να τους είχε δώσει το προβάδισμα σε τρεις περιπτώσεις. Μια στο οριζόντιο δοκάρι του Κοϊτά, μια στο σουτ του Μαρίν που έφυγε δίπλα από το κάθετο στο τέλος του πρώτου μέρους και άλλη μια λίγο μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στο πλασέ του Γιόβιτς που πέρασε ελάχιστα άουτ.

Αν η ΑΕΚ είχε κάνει ένα γκολ σε αυτές τις τρεις πολύ μεγάλες στιγμές που δημιούργησε τα πράγματα ίσως ήταν διαφορετικά στο φινάλε και να μιλάγαμε για ένα διπλό που θα σήμαινε εμφατική δήλωση καθώς θα έδινε τη δυνατότητα στην Ένωση να ξεφύγει κι άλλο στην κορυφή. Από την άλλη βέβαια στη συνέχεια και ο ΠΑΟΚ είχε τις στιγμές του στο πλασέ του Οζντόεφ από πλεονεκτική θέση και φυσικά στη τρομερή ευκαιρία στην κεφαλιά του Καμαρά.

Απλά στο τέλος της βραδιάς στην ΑΕΚ μένει μια πικρή γεύση για μια χαμένη ευκαιρία με το δοκάρι στην κεφαλιά του Γιόβιτς στις καθυστερήσεις που θα της έδινε ένα σπουδαίο τρίποντο. Κι όταν σκέφτεσαι παράλληλα ότι η νίκη στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό χάθηκε με ένα πέναλτι στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, τότε έχεις το δικαίωμα να αισθάνεσαι και άτυχος συνολικά.

Η απόδοση της ΑΕΚ παρουσιάζει ξανά ανοδική τάση

Αυτό που είναι πολύ ενθαρρυντικό, όπως προαναφέραμε, είναι ότι η απόδοση της ΑΕΚ αρχίζει και παρουσιάζει ξανά ανοδική τάση σε ένα κομβικό χρονικά σημείο. Τον επόμενο μήνα έρχονται τα μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια και γενικότερα είμαστε στην τελική ευθεία της κανονικής διάρκειας της σεζόν κατά την οποία η Ένωση έχει τη δυνατότητα να πατήσει γερά και να μπει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα play offs.

Φυσικά η μπάλα πρέπει να παραμείνει χαμηλά, κάτι που φρόντισε να κάνει ο Νίκολιτς μετά το τέλος του ματς στην Τούμπα, όπου απέφυγε να μιλήσει για νοοτροπία πρωταθλητή και υπογράμμισε ότι η ομάδα του έδειξε νοοτροπία νικητή και πως έχει ακόμα αρκετό δρόμο μπροστά της. Τώρα όμως έχοντας βγάλει τα ντέρμπι από πάνω της έχει πέντε αγωνιστικές όπου σε κάθε παιχνίδι είναι το φαβορί. Το πρόγραμμα στρώνει και είναι μεγάλη ευκαιρία να το εκμεταλλευτεί.

Μιλώντας για πρόσωπα, όπως τονίσαμε πιο πάνω, ο Στρακόσα ήταν ξανά εκεί για να προσθέσει ακόμα μια σπουδαία επέμβαση φέτος αποτελώντας έναν από τους παίκτης - κλειδιά της ΑΕΚ του Νίκολιτς. Εξαιρετικός ο Ρέλβας για ακόμα μια φορά στο κέντρο της κιτρινόμαυρης άμυνας καθαρίζοντας τα πάντα, οι Μαρίν και Πινέδα ανέβασαν εμφανώς την απόδοσή τους στον άξονα καθώς περνούσε ο χρόνος και αυτός ήταν ένας επίσης βασικός λόγος που ανέβηκε μαζί και η ΑΕΚ, ενώ ο Κοϊτά επιβεβαίωσε τη φόρμα στην οποία βρίσκεται.

Η ΑΕΚ παραμένει πρώτη, οι εμφανίσεις της δείχνουν φορμάρισμα καθώς ετοιμαζόμαστε να μπούμε στην κρίσιμη τελική ευθεία της σεζόν και ο Νίκολιτς εμπιστεύεται απόλυτα τους παίκτες του για τις προκλήσεις που έχουν μπροστά τους.