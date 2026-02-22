H AEK έπιασε εκκωφαντική απόδοση στο β' ημίχρονο και διέλυσε τον Λεβαδειακό με 4-0, ούσα εδραιωμένη στην κορυφή της βαθμολογίας. Η πιο βαριά εφετινή ήττα του φιλοξενούμενου, έμεινε για δεύτερη φορά στο «μηδέν» εναντίον της Ενωσης.

Η υπέροχη στο μάτι ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες «σκορπίζοντας» με 4-0 τον Λεβαδειακό στην άδεια λόγω της τιμωρίας των κεκλεισμένων των θυρών Allwyn Arena και παρέμεινε στην κορυφή. Η Ένωση μπήκε αποφασισμένα και πήρε γρήγορο προβάδισμα με τον Μουκουντί (5'), καθαρίζοντας στη συνέχεια το παιχνίδι στο δεύτερο μέρος με ηγέτη τον Πέτρο Μάνταλο. Ο αρχηγός της ΑΕΚ έβγαλε την ασίστ για το γκολ του Γιόβιτς (49') και σκόραρε ένα εξαιρετικό τέρμα (59') με φοβερή ατομική ενέργεια, πριν ο Μαρίν διαμορφώσει το τελικό σκορ στο 68'. Οι οπαδοί της ΑΕΚ εκτός γηπέδου είχαν στήσει πάρτι στην Πλατεία του Αετού, με τους κιτρινόμαυρους να επιστρέφουν στην πρώτη θέση στο +2 από τον Ολυμπιακό και στο +5 από τον ΠΑΟΚ, έπειτα από την απώλεια του τελευταίου στη Λάρισα.

ΑΕΚ – Λεβαδειακός: Έτσι ξεκίνησαν

Ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσε φανέλα βασικού στην ΑΕΚ για πρώτη φορά στον Γκεοργκίεφ, καλύπτοντας το κενό του Ρότα στο δεξί άκρο της άμυνας, με τον Πήλιο αριστερά, τους Ρέλβας και Μουκουντί δίδυμο στους στόπερ και τον Στρακόσα στην εστία. Οι Πινέδα και Μαρίν ήταν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τους Μάνταλο και Λιούμπισιτς εσωτερικούς μέσους και τους Γιόβιτς και Βάργκα στην επίθεση. Για τον Λεβαδειακό ο Νίκος Παπαδόπουλος είχε τον Λοντίγκιν στην εστία, επιλέγοντας τριάδα στην άμυνα και συγκεκριμένα τους Χάνα, Κορνέζο και Μάγκνουσον. Οι Βήχος και Τσάπρας ήταν αριστερά και δεξιά αντίστοιχα ως μπακ-χαφ, με τους Τσοκάι και Κωστή στον άξονα. Στα άκρα της επίθεσης βρίσκονταν οι Βέρμπιτς και Μπάλτσι και στην κορυφή ο Πεντρόσο.

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά και πήρε το προβάδισμα με Μουκουντί από στατική φάση

Μπορεί οι εξέδρες της Allwyn Arena να ήταν άδειες, ωστόσο η ΑΕΚ μπήκε... φουριόζα στο ματς με τους οπαδούς της που ήταν συγκεντρωμένοι στην Πλατεία του Αετού να κάνουν θόρυβο. Οι κιτρινόμαυροι μόλις στο 5' πήραν κεφάλι στο σκορ, εκμεταλλευόμενοι ακόμα μια στατική φάση. Ο Γιόβιτς κέρδισε το φάουλ, ο μετρ του είδους Μαρίν έφερε την μπάλα γλυκά μέσα στην περιοχή του Λεβαδειακού και ο Μουκουντί με κεφαλιά νίκησε τον Λοντίγκιν για το 1-0 τρέχοντας να πανηγυρίσει το γκολ με τον Νίκολιτς στον πάγκο.

Η ΑΕΚ μετά το γρήγορο προβάδισμα θα μπορούσε άμεσα να είχε φτάσει και σε δεύτερο τέρμα δύο λεπτά αργότερα, όταν έπειτα από ανάκτηση του Γκεοργκίεφ, ο Βούλγαρος έβγαλε με πάσα τον Γιόβιτς απέναντι από τον Λοντίγκιν, αλλά ο Σέρβος φορ σπατάλησε ανεπανάληπτη ευκαιρία πλασάροντας ελάχιστα δίπλα από το κάθετο. Μάλιστα στο 10' ο Γιόβιτς ξανά με πλασέ ανάγκασε τον γκολκίπερ των Βοιωτών να βγάλει σε κόρνερ. Μετά το πρώτο τέταρτο η φόρα της ΑΕΚ έπεσε, με τον Λεβαδειακό να βγαίνει μπροστά.

Στο 24' μετά από λάθος του Μαρίν, ο Μπάλτσι σούταρε αλλά ο Στρακόσα ήταν σε ετοιμότητα, ενώ στο 31' από πλάγια θέση ο Πεντρόσο με τρομερό πλασέ πέρασε την μπάλα από τον γκολκίπερ της ΑΕΚ και βρήκε δίχτυα, αλλά το σημαιάκι σηκώθηκε για οφσάιντ, κάτι που επιβεβαίωσε και το ημιαυτόματο οφσάιντ του VAR. Οι κιτρινόμαυροι στο τελευταίο τέταρτο του πρώτου μέρους ανέβασαν και πάλι ρυθμό, ελέγχοντας ξανά το παιχνίδι, έχοντας ακόμα μια καλή στιγμή στο 36' όταν ο Πήλιος σέντραρε στο πρώτο δοκάρι, αλλά η προβολή του Μάνταλου πέρασε πάνω από το οριζόντιο.

Η ΑΕΚ με Γιόβιτς, Μάνταλο και Μαρίν σφράγισε τη νίκη και παρέμεινε στην κορυφή

Η ΑΕΚ ξεκίνησε το δεύτερο μέρος, όπως το πρώτο, με τον Γιόβιτς να... παίρνει το αίμα του πίσω για τη χαμένη ευκαιρία του πρώτου μέρους. Ο Μάνταλος έκλεψε την μπάλα από τον Κωστή στο κέντρο, έβγαλε μια εξαιρετική κάθετη στον Γιόβιτς και ο τελευταίος φτάνοντας απέναντι από τον Λοντίγκιν πλάσαρε αυτή τη φορά σωστά για το 2-0 στο 49'. Η ΑΕΚ αναπτυσσόταν όμορφα στο χορτάρι και στο 57' βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα, με τον Γιόβιτς να στρώνει εξαιρετικά για τον Λιούμπισιτς που με ξερό σουτ σημάδεψε τη γωνία, αλλά το γκολ ακυρώθηκε καθώς στην αρχή της φάσης ήταν οφσάιντ ο Πήλιος.

Δύο λεπτά αργότερα, όμως, η ΑΕΚ τελείωσε το ματς με ένα υπέροχο τέρμα του Μάνταλου. Ο αρχηγός της ΑΕΚ πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή, προχώρησε «χορεύοντας» την άμυνα του Λεβαδειακού και με ένα εξαιρετικό σουτ στον ουρανό των διχτύων έκανε το 3-0 στο 59'. Τρία λεπτά πιο μετά μάλιστα ο Μουκουντί λίγο έλειψε να σκοράρει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, αλλά το πλασέ του πέρασε δίπλα από το κάθετο.

Η ΑΕΚ δεν έβαζε φρένο, παρουσιάζοντας όμορφο ποδόσφαιρο πάνω στον αγωνιστικό χώρο και φτάνοντας στο 4-0 στο 68'. Ο Λιούμπισιτς έστρωσε στον Μαρίν και αυτός από τα όρια της περιοχής στο ημικύκλιο με πλασέ ακριβείας σκόραρε το τέταρτο κιτρινόμαυρο τέρμα. Με το ματς να έχει κριθεί, η Ένωση έριξε ρυθμούς και ο Νίκολιτς προχώρησε στις απαραίτητες αλλαγές για να δώσει ανάσες από τη μέση και μπροστά με τους κιτρινόμαυρους να πανηγυρίζουν μια άνετη νίκη που τους διατήρησε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

MVP: Ο Μάνταλος. Ο αρχηγός της ΑΕΚ με υπέροχη κάθετη έφτασε το δεύτερο γκολ για τον Γιόβιτς και με τρομερή ενέργεια σκόραρε για το 3-0.

Στο ύψος τους: Ο Μαρίν με ασίστ και γκολ έκανε ακόμα μια απόλυτα ουσιαστική εμφάνιση. Καλή παρουσία από τον Γκεοργκίεφ στο δεξί άκρο της άμυνας, στην πρώτη του συμμετοχή στην ενδεκάδα, ο Μουκουντί εκτός από το ότι άνοιξε το σκορ καθοδηγούσε συνεχώς την άμυνα, ενώ ο Γιόβιτς εξιλεώθηκε για την τεράστια χαμένη ευκαιρία του στο πρώτο μέρος σκοράροντας με πλασέ... εκτελεστή το 2-0.

Αδύναμος κρίκος: Η άμυνα του Λεβαδειακού που φέρει μεγάλη ευθύνη τόσο στο πρώτο γκολ στη στατική φάση, όσο και στο τρίτο με τον Μάνταλο να κάνει ό,τι θέλει μπαίνοντας στην περιοχή.

Η γκάφα: Την έκανε ο Κωστή που έχασε την κατοχή από τον Μάνταλο στο ξεκίνημα της φάσης του δεύτερου κιτρινόμαυρου γκολ.

Το στραγάλι: Ο Βεργέτης δεν είχε κάποια δύσκολη φάση στο ματς. Το γκολ του Πεντρόσο ακυρώθηκε σωστά από τον πρώτο βοηθό, κάτι που επιβεβαίωσε και το ημιαυτόματο οφσάιντ.

Το ταμείο του Gazzetta: Η ΑΕΚ... χόρευε στο χορτάρι της Νέας Φιλαδέλφειας παρά την απουσία του κόσμου από τις εξέδρες φτάνοντας σε ένα εμφατικό 4-0. Η Ένωση μπήκε με αποφασιστικότητα, πήρε γρήγορα το προβάδισμα και στο δεύτερο μέρος καθάρισε παίζοντας όμορφο ποδόσφαιρο με ηγέτη τον αρχηγό Πέτρο Μάνταλο. Οι κιτρινόμαυροι βρίσκονται σε φόρμα και παραμένουν στην κορυφή εκμεταλλευόμενοι και την απώλεια βαθμών του ΠΑΟΚ. Όσο για τον Λεβαδειακό, νιώθει πλέον... καυτή την ανάσα του Παναθηναϊκού στη μάχη για την τέταρτη θέση.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Γκεοργκίεφ, Μαρίν (81' Περέιρα), Πινέδα, Μάνταλος (73' Ζοάο Μάριο), Λιούμπισιτς (73' Γκατσίνοβιτς), Γιόβιτς (81' Ζίνι), Βάργκα (85' Ελίασον)

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Χάνα (46' Νίκας), Κορνέζος (73' Φίλων), Μάγκνουσον, Βήχος, Τσάπρας, Τσοκάι, Κωστή (73' Λαμαράνα), Βέρμπιτς (13' Γκούμας), Μπάλτσι, Πεντρόσο (85' Οζέγκοβιτς)