Σε κρίσιμη κατάσταση ο Μάριος Οικονόμου μετά από σοβαρό τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη στα Ιωάννινα!

Σοκ με τον Μάριο Οικονόμου, ο οποίος έχει υποστεί πολύ σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάστασή του κρίνεται κρίσιμη μετά από σοβαρό τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη στα Ιωάννινα.

Το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου έξω από το νοσοκομείο Χατζηκώστα. Όπως προκύπτει, η μηχανή στην οποία επέβαινε ο Μάριος Οικονόμου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με συνέπεια ο 34χρονος να τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το epirus post, ο οδηγός της μοτοσυκλέτας έχει διακομισθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και υποβάλλεται σε πολύωρο χειρουργείο.

Όπως ενημέρωσε η ΑΕΚ, η διοίκηση των κιτρινόμαυρων είναι στο πλευρό του και ηθικά και πρακτικά σε οτιδήποτε χρειαστεί.

Ο Οικονόμου έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση από το καλοκαίρι του 2024 όταν και αποχώρησε από τον Παναιτωλικό. Επίσης εκτός από την ΑΕΚ έχει αγωνιστεί σε Μπολόνια, Κοπεγχάγη, ΠΑΣ Γιάννινα, ΣΠΑΛ, Μπάρι και Κάλιαρι, ενώ έχει αγωνιστεί και έξι φορές με την Εθνική Ελλάδας.