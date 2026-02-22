Χιλιάδες Ενωσίτες εκτός γηπέδου έστησαν συγκλονιστικό πάρτι στο ματς με τον Λεβαδειακό και έγραψαν ιστορία...

Η ΑΕΚ με υπέροχη εμφάνιση επικράτησε άνετα με 4-0 του Λεβαδειακού και παρέμεινε μόνη πρώτη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Εκτός από την εμφάνιση της Ένωσης, συγκλονιστικός ήταν και ο κόσμος, ο οποίος συγκεντρώθηκε έξω από την κεκλεισμένων των θυρών Νέα Φιλαδέλφεια.

Χιλιάδες Ενωσίτες έστησαν απίθανο πάρτι εκτός γηπέδου, δεν σταμάτησαν το τραγούδι και έγραψαν ιστορία, αποδεικνύοντας ότι δεν αφήνουν ποτέ μόνη την ΑΕΚ.

Οι οπαδοί της ΑΕΚ είχαν υποδεχθεί νωρίτερα την αποστολή κατά την άφιξή της στο γήπεδο, με τον Μάρκο Νίκολιτς να τους ευχαριστεί στη συνέντευξη Τύπου και να τους αφιερώνει τη νίκη.

Δείτε δύο εντυπωσιακά βίντεο από ψηλά με τον κόσμο της ΑΕΚ: