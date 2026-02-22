Νίκολιτς: «Είμαστε σε καλή φάση, να διευρύνουμε τη δεξαμενή των παικτών ενόψει και της Ευρώπης»

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς μετά το 4-0 του Λεβαδειακού τόνισε ότι η ομάδα του βρίσκεται σε καλή κατάσταση, υπογράμμισε ότι θέλει όλο και περισσότερους παίκτες σε ετοιμότητα, ενώ αποθέωσε τον Μάνταλο.

Η ΑΕΚ παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας με το εμφατικό 4-0 επί του Λεβαδειακού και ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου τόνισε πως η Ένωση βρίσκεται σε καλή κατάσταση και πως είναι σημαντικό να διευρυνθεί η δεξαμενή των παικτών που συμμετέχουν στα παιχνίδια προκειμένου να είναι άπαντες έτοιμοι και για τα ευρωπαϊκά ματς που έρχονται. Ο Νίκολιτς αποθέωσε τον Πέτρο Μάνταλο, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τους Γκεοργκίεφ, Σαχαμπό και Καλοσκάμη, ενώ αναφέρθηκε και στο τι πρέπει να αφαιρέσει η ΑΕΚ από το παιχνίδι της.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Πολύ σημαντικοί οι τρεις βαθμοί, μας κρατάνε στην πρώτη θέση. Το τελικό σκορ μιλά από μόνο του, παίξαμε καλά σε όλο το ματς, θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει κι άλλα τέρματα απέναντι σε μια καλή ομάδα που έκανε μόλις μια ευκαιρία μετά από ένα λάθος μας. Δεν πρέπει να δίνουμε τέτοιες ευκαιρίες, δεν μου άρεσε αυτό. Πρέπει να το αφαιρέσουμε από το παιχνίδι μας. Το μόνο που έλειψε ήταν οι φίλαθλοι. Έχασε το ελληνικό ποδόσφαιρο, ήταν ένα εξαιρετικό παιχνίδι και οι φίλαθλοι έχασαν την πολύ καλή εμφάνιση μας. Τους ευχαριστούμε για την υποδοχή και για το τραγούδι απέξω. Τους αφιερώνουμε τη νίκη».

Για την εξαιρετική εμφάνιση του Μάνταλου στον νέο ρόλο που είχε: «Είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι ο αρχηγός μας, με εξαιρετική ποιότητα. Έκανε ένα εξαιρετικό πρώτο μισό, επανήλθε. Είχε έναν συγκεκριμένο ρόλο που κατανόησε και έφερε εις πέρας. Καταλαβαίνει την ιδέα και την υλοποιεί. Επιβραβεύτηκε για το τέρμα, αλλά πιο σημαντική ήταν η ασίστ δείγμα της ποιότητάς του. Ήταν το κλειδί αυτή η ασίστ».

Για το φορμάρισμα της ΑΕΚ: «Είμαστε σε καλή φάση, είμαστε σταθεροί, δεν δεχόμαστε τέρματα. Θα πρέπει να διευρύνουμε τη δεξαμενή των παικτών γιατί έρχονται και οι αναμετρήσεις της Ευρώπης και θέλουμε όσο περισσότερους παίκτες έτοιμους. Τώρα ακολουθεί ο Βόλος μετά την σημερινή μέρα και την αργία τα κεφάλια μέσα για το παιχνίδι με τον Βόλο».

Για την εμφάνιση του Γκεοργκίεφ στο δεξί άκρο της άμυνας και αν θα βάλει σύντομα και τον Σαχαμπό: «Η απόδοση του Γκεοργκίεφ ήταν πολύ καλή. Έπρεπε να περιμένει τη στιγμή του. Είναι ένας καλός παίκτης που μπορεί να παίξει σε τρεις θέσεις, ως στόπερ, δεξί μπακ και αριστερό μπακ. Είναι ένας all around παίκτης και έξυπνος. Ο Σαχαμπό δουλεύει σκληρά, μιλάω μαζί του, έχει ταλέντο και μέλλον και είναι επαγγελματίας έχοντας σωστή νοοτροπία. Θα έρθει η στιγμή του. Δεν δίνω δώρο τη συμμετοχή ενός παίκτη. Έχει έναν συγκεκριμένο ρόλο και θα έρθει η ώρα του για να παίξει. Ο Γκεοργκίεφ, ο Σαχαμπό και ο Καλοσκάμης δεν ήταν εδώ όταν ήρθα. Είναι τρία νέα παιδιά που αποκτήσαμε με πολύ ταλέντο και έτοιμοι για να παίξουν, διαθέτοντας μέλλον».

Για το που αποδίδει ότι η ομάδα έχασε λίγο τη συγκέντρωσή της μετά το πρώτο γκολ: «Συμφωνώ. Δώσαμε ένα δώρο στον αντίπαλο για να κάνει ευκαιρία, όπως και στο ματς με τον ΠΑΟΚ. Ήταν ένα λάθος και πρέπει να το αφαιρέσουμε από το παιχνίδι μας. Λίγο πριν χάθηκε η ευκαιρία με τον Γιόβιτς και αυτή μας σόκαρε λίγο χάνοντας τη συγκέντρωσή μας για κάποια λεπτά. Θα πρέπει να το δουλέψουμε λίγο για να μην συμβαίνει».