Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 21ης αγωνιστικής.

Με το ματς Ατρόμητος - Πανσερραϊκός που έληξε 2-2 ολοκληρώθηκε η 21η αγωνιστική. Αποτέλεσμα που δεν βολεύει τους Περιστεριώτες στην προσπάθεια να μπουν στις θέσεις 5-8, ενώ οι Σερραίοι στάθηκαν όρθιοι με δέκα παίκτες, αλλά ακόμα απέχουν πολύ από τον στόχο της παραμονής.

Το αξιοσημείωτο στην αγωνιστική είναι ότι τα 6 από τα 7 ματς έληξαν ισόπαλα! Μόνο ο Παναιτωλικός νίκησε, αφού λύγισε εντός έδρας τον Αστέρα Aktor.

Το «Χ» στην Τούμπα δεν έδωσε την ευκαιρία είτε στην ΑΕΚ είτε στον ΠΑΟΚ να εκμεταλλευτούν το... δώρο του Ολυμπιακού στη Λιβαδειά! Η Ένωση παραμένει πρώτη στο +2 από τον Ολυμπιακό και ο ΠΑΟΚ είναι στο -3 από την κορυφή με ματς λιγότερο.

Ο Παναθηναϊκός επίσης έχασε την ευκαιρία να πλησιάσει τον Λεβαδειακό μετά τη δική του ισοπαλία με την ΑΕΛ Novibet.

Tα αποτελέσματα της αγωνιστικής (21η)

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης 3-1

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-0

Βόλος – Αρης 1-1

Κηφισιά – ΟΦΗ 2-2

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0

Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Νovibet 1-1

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 2-2

Η βαθμολογία (21η αγωνιστική)

1. AEK 49

2. Ολυμπιακός 47

3. ΠΑΟΚ 46 (20 αγ.)

4. Λεβαδειακός 39

-------------------------------------

5. Παναθηναϊκός 33 (20 αγ.)

6. Άρης 27

7. Βόλος 26

8. ΟΦΗ 25 (20 αγ.)

--------------------------------------

9. Ατρόμητος 21

10. Παναιτωλικός 21

11. Κηφισιά 20 (20 αγ.)

12. ΑΕΛ Novibet 20

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 9

*Εκκρεμούν τα παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ

H επόμενη αγωνιστική (22η)

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (5μμ)

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός (5μμ)

Kυριακή 22 Φεβρουαρίου

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός (4μμ)

Πανσερραϊκός – Βόλος (4μμ)

ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ (6μμ)

Αρης – Κηφισιά (7μμ)

ΑΕΚ – Λεβαδειακός (8μμ)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.