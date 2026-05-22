Μάνατζερ Τσάλοφ: «Κατά πάσα πιθανότητα θα τον δούμε στη Ρωσία»
Ο Φίοντορ Τσάλοφ μετά τον δανεισμό του στην Καϊσέρισπορ επιστρέφει στον ΠΑΟΚ και μένει να ξεκαθαρίσει το μέλλον του. Ο ατζέντης του Ρώσου φορ, Πάουλο Μπαρμπόσα, με δηλώσεος του ανέφερε πως το πιθανότερο είναι ο πελάτης του να επαναπατριστεί.
Ο 28χρονος φορ σε 14 εμφανίσεις με την Καϊσέρισπορ είχε 14 εμφανίσεις με 2 γκολ και 1 ασίστ, ενώ στο πρώτο μισό της χρονιάς είχε 24 συμμετοχές με τον ΠΑΟΚ, έχοντας 3 γκολ και 1 ασίστ.
Το συμβόλαιο του με τους Θεσσαλονικείς ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027.
Οι δηλώσεις του μάνατζερ του Τσάλοφ
«Ο Τσάλοφ είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, ένα μεγάλο ταλέντο. Θα μπορούσε να ενισχύσει τις κορυφαίες ομάδες της ρωσικής λίγκα. Για την ΤΣΣΚΑ, για παράδειγμα, η επιστροφή του Τσάλοφ θα ήταν μια ώθηση.
Επιμένω είναι ένας πολύ ταλαντούχος παίκτης, αλλά, δυστυχώς, τον τελευταίο χρόνο δεν είχε την ευκαιρία να δείξει τις πραγματικές του δυνατότητες.
Νομίζω ότι θα έχει μερικές ενδιαφέρουσες προσφορές αυτό το καλοκαίρι. Κατά πάσα πιθανότητα θα δούμε τον Τσάλοφ πίσω στη Ρωσία την επόμενη σεζόν».
