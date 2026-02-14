Μετά την 4άρα στη Λάρισα, ο Παναιτωλικός επικράτησε με 3-1 του Αστέρα Τρίπολης στο Αγρίνιο, έκανε το «2 στα 2» και πήρε ακόμη μεγαλύτερη ανάσα ενόψει της συνέχειας. Ματσάν, Μπάτζι, Αλεξιτς τα γκολ της νίκης.

Μεγάλη νίκη για τον Παναιτωλικό και σκληρή ήττα για τον Αστέρα AKTOR. Οι Αγρινιώτες έδειξαν πως το ξέσπασμα τους στη Λάρισα δεν ήταν... φωτοβολίδα, καθώς επικράτησαν των Αρκάδων εκτός έδρας με 3-1, κάνοντας φανταστικό δεύτερο μέρος.

Στους 21 βαθμούς ο 9ος Τίτορμος, στο +5 από την επικίνδυνη ζώνη και τον 13ο Αστέρα AKTOR.

Έτσι ξεκίνησαν

O Γιάννης Αναστασίου παρέταξε τον Παναιτωλικό σε διάταξη 4-3-3. O Κουτσερένκο στην εστία, με τους Σατσιά, Σιέλη, Γκράναθ και Μανρίκε μπροστά του. Μπουχαλάκης στο «6», με τους Εστεμπάν - Ματσάν εσωτερικούς μέσους. Λομπάτο - Ρόσα εξτρέμ και φορ ο Μπάντζι.

Από την πλευρά του ο Μίλαν Ράσταβατς παρέταξε το φιλοξενούμενο Αστέρα AKTOR σε διάταξη 4-2-3-1. Ο Παπαδόπουλος στην εστία, με τους Δεληγιαννίδη, Καστάνιο, Αλάγκμπε και Σιλά μπροστά του. Τσίκο - Μούμο στα χαφ, με Μπαρτόλο στο «10». Εξτρέμ Κετού - Μίτροβιτς και φορ ο Γκιοακίνι.

«Μοιρασμένο» πρώτο ημίχρονο

Ο Αστέρας AKTOR μπήκε πιο δυνατά στο ματς και έκανε δύο φάσεις στο πρώτο δεκάλεπο. Πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό ο Μίτροβιτς έκανε σέντρα - σουτ από τα δεξιά, ο έβγαλε με δυσκολία ο Κουτσερένκο και στη συνέχεια ο Κετού πλάσαρε πάνω στον Ουκρανό. Στο 8ο λεπτό ο Γκιοακίνι απείλησε με κεφαλιά, έπειτα από σέντρα του Κετού.

Mετά το 10ο λεπτό οι γηπεδούχοι πήραν τον έλεγχο του ματς και «χτυπούσαν» κυρίως από τα αριστερά, με Ρόσα και Μανρίκε. Το γκολ ήρθε στο 19ο λεπτό και ήταν... μαγικό! Ματσάν - Λομπάτο έκαναν το 1-2 στο κόρνερ, ο Ρουμάνος έκανε προσποίηση για σέντρα, απέφυγε τον Μπαρτόλο και με άπιαστο σουτ εκτός περιοχής έκανε το 1-0.

Στη συνέχεια οι Αγρινιώτες έχασαν τη συνοχή τους και πιέστηκαν από τον Αστέρα AKTOR. Ο Μούμο απείλησε δις στο 32' και στο 40', όμως οι προσάθειες του κόντραραν.

Στο 40ο λεπτό ο Κετού έπεσε στην περιοχή και ο Ευαγγέλου δεν είδε κάτι. Ο VAR Παπαπέτρου τον κάλεσε να εξετάσει τη φάση και ο διαιτητής έκρινε πως υπήρχε πέναλτι του Λομπάτο, πάνω στο βηματισμό του, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Μπαρτόλο για το 1-1 του πρώτου μέρους.

«Καθάρισαν» οι φορ

Στο δεύτερο μέρος ο Παναιτωλικός κυριάχησε και «καθάρισε» τα ματς με τους δυο φορ του. Στο 61' ο Μπάντζι... προειδοποίησε. Σέντρα του Γκράναθ, κεφαλιά του Μπάντζι, κόντρα στον Αλάγκμπε και στη συνέχεια άστοχο διαγώνιο σουτ του φορ του Παναιτωλικού.

Ο Τίτορμος ανέκτησε προβάδισμα στο 64ο λεπτό. Ο Μάτσαν άνοιξε αριστερά στον Ρόσα, ο Βραζιλιάνος γύρισε και ο Μπάντζι με προβολή έδωσε εκ νέου προβάδισμα στους Αγρινιώτες, έπειτα από μια συνεργασία... καρμπόν με το 0-1 στη Λάρισα.

Ο Παναιτωλικός «τελείωσε» το ματς στο 81ο λεπτό. Ο Σμυρλής απέφυγε τον Άλχο, έστρωσε στον Μπουχαλάκη, ο οποίος σούταρε στα σώματα, η μπάλα έφτασε στον Άλεξιτς και ο Σέρβος έκανε το 3-1 με διαγώνιο σουτ. Αξιοσημείωτο πως οι Αρκάδες έκαναν την πρώτη τους φάση στο δεύτερο μέρος στο 90+2' με κεφαλιά του Μακέντα που δεν ανησύχησε τον Κουτσερένκο.

MVP: Ο Ματσάν ήταν ο κινητήριος μοχλός του Παναιτωλικού, ενώ ήταν «μέσα» στα δυο πρώτα γκολ.

Στο ύψος του: Ο Ρόσα ήταν... διαρκής εφιάλτης για την άμυνα των Αρκάδων και έδωσε ασίστ για το 2-1.

Αδύναμος κρίκος: Κακό ματς από τον Γιοακίνι, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν κατάφερε να βοηθήσει στην επίθεση του Αστέρα.

Γκάφα: To «τζάμπα» πέναλτι του Λομπάτο στον Κετού.

Στραγάλι: Ο διαιτητής Ευαγγέλου χρειάστηκε παρέμβαση του VAR για να δει το πέναλτι του Λομπάτο. Από εκεί και πέρα δεν είχε κάποιο άλλο αξιοσημείωτο λάθος.

Το ταμείο του Gazzetta: Με εξαίρεση δυο διαστήματα στο πρώτο ημίχρονο o Παναιτωλικός ήταν ανώτερος και πήρε δίκαια μεγάλη νίκη επί του Αστέρα AKTOR με 3-1. Πρέπει να αλλάξει κατακόρυφα η εικόνα των Αρκάδων για να ξεφύγουν από τη δύσκολη θέση...

Παναιτωλικός (Αναστασίου): Κουτσερένκο, Σατσιάς (λ.τ. 57' Μλάντεν), Γκράναθ, Σιέλης, Μανρίκε (81' Αποστολόπουλος), Μπουχαλάκης, Εστεμπάν, Ματσάν, Λομπάτο (70' Άλεξιτς), Μπάντζι (86' Χ. Γκαρσία), Ρόσα (71' Σμυρλής)

Αστέρας AKTOR (Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Δεληγιαννίδης (71' Άλχο), Καστάνιο, Αλάγκμπε, Σιλά, Τσίκο (71' Έντερ), Μούμο, Μίτροβιτς (62' Κετού), Μπαρτόλο (82' Οκό), Κετού, Γκιοακίνι (62' Μακέντα)