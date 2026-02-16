Ο Ατρόμητος έπαιξε με παίκτη παραπάνω λόγω αποβολής του Ίβαν στο 63', αλλά ισοφαρίστηκε στο 92' από τον Πανσερραϊκό και πέταξε την ευκαιρία να πλησιάσει στην όγδοη θέση.

Απίστευτο παιχνίδι στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο και τον Πανσερραϊκό να πετυχαίνουν από δύο γκολ και να παίρνουν από έναν βαθμό. Με τον βαθμό αυτό οι Περιστεριώτες που με τον Ματουσαμί βρέθηκαν μια ανάσα από τη νίκη έφτασαν τους 21 βαθμούς, μένοντας 4 πίσω από τον ΙΦΗ και την 8η θέση, ενώ οι Σερραίοι που ισοφάρισαν με εξαιρετική κεφαλιά του Τεσέιρα τους 9 παραμένοντας στην τελευταία.

Πως κατέβηκαν οι δύο ομάδες

Όσον αφορά το πως ξεκίνησαν το παιχνίδι αυτό οι δύο ομάδες, αρχικά οι γηπεδούχοι του Ντούσαν Κέρκεζ ξεκίνησαν με 4-2-3-1 και τον Χουτεσιώτη στο τέρμα, τους Μανσούρ, Σταυρόπουλο στα στόπερ, αριστερό μπακ τον Παπαδόπουλο και δεξί τον Μουντές. Αμυντικά χαφ ήταν οι Τσιγγάρας και Μουτουσαμί και την τριάδα πίσω από τον Τσούμπερ αποτέλεσαν από αριστερά προς τα δεξιά οι Μπάκου, Μίχορλ και Γιουμπιτάνα.

Από την πλευρά του ο Ζεράρ Σαραγόσα κατέβασε τον Πανσερραϊκό με 3-5-2 και τον Τιναλίνι στο τέρμα, τους Κάλινιν, Ντε Μάρκο και Γκελασβίλι στα στόπερ, με τον Τσαούση να έχει την αριστερή πλευρά ως μπακ-χαφ και ο Λύρατζης την δεξιά. Οι Ομεονγκά, Μπεν Σαλάμ και Δοϊρανλής ήταν στο κέντρο και μπροστά οι Τεσέιρα και Ίβαν.

Λίγες φάσεις αλλά δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο που μπορεί να μην είχε τις πολλές φάσεις, αλλά από την άλλη είχε ένα σχετικά γρήγορο ρυθμό και κυρίως είχε και δύο γκολ, ένα για κάθε ομάδα. Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που πίεζαν όσο γίνεται πιο ψηλά και είχαν τον έλεγχο, αλλά οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να γίνουν επικίνδυνοι με τις κόντρες, κάτι που κατάφεραν.

Πέναλτι μέσω VAR και το 1-0 ο Τσούμπερ

Είπαμε πως στο πρώτο μέρος δεν είχαμε κάτι φοβερό σε φάσεις και έτσι φτάσαμε στο 27' για να δούμε το πρώτο γκολ. Συγκεκριμένα οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι σε ανατροπή του Μανσούρ από τον Κάλινιρ, με τον Πολυχρόνη αρχικά να μην δίνει κάτι. Ο Φωτιάς τον κάλεσε να το δει στο VAR, αυτός έδωσε το πέναλτι και ο Τσούμπερ ευστόχησε για το 1-0.

Δυνατό σουτ του Λύρατζη για το 1-1

Τέσσερα λεπτά αργότερα οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να βγάλουν αντίδραση και να ισοφαρίσουν. Συγκεκριμένα στο 31' ο Παπαδόπουλος έκανε λάθος διώξιμο η μπάλα έφτασε στον Ίβαν που πάσαρε στον Λύρατζη και αυτός με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή νίκησε τον Χουτεσιώτη κάνοντας το 1-1. Ένα σκορ που έμεινε ως το τέλος του πρώτου μέρους, καθώς στην συνέχεια δεν υπήρξε κάποια μεγάλη ευκαιρία.

Καλύτερος στο ξεκίνημα του δευτέρου ο Πανσερραϊκός

Στο δεύτερο ημίχρονο και ειδικά στο ξεκίνημά του ο Πανσερραϊκός ήταν καλύτερος από τον Ατρόμητο και βγήκε μπροστά διεκδικώντας τη νίκη. Μάλιστα μέσα σε δύο λεπτά οι γηπεδούχοι έφτασαν κοντά στο γκολ, αλλά ο Χουτεσιώτης στο 48' και στο 49' νίκησε τους Ίβαν και Λύρατζη κρατώντας το 1-1.

Με 10 οι φιλοξενούμενοι λόγω αποβολής του Ίβαν

Με τον ρυθμό να πέφτει φτάσαμε στο 63' λεπτό στο οποίο τα «λιοντάρια» έμειναν με 10 παίκτες λόγω αποβολής με δεύτερη κίτρινη του Ίβαν. Με αριθμητικό πλεονέκτημα οι γηπεδούχοι ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους και στο 69' έφτασαν μια ανάσα από το 2-1 με τον Μίχορλ να κάνει το σουτ, τον Λύρατζη να βάζει την κόντρα και τον Κάλινιρ να διώχνει πάνω στην γραμμή.

Φοβερό τέλος στο ματς που σφραγίστηκε με δύο γκολάρες

Και ενώ πηγαίναμε για ισοπαλία με 1-1, ναι μεν είχαμε ισοπαλία αλλά στο τέλος είδαμε και δύο ακόμα όμορφα γκολ. Αρχικά στο 87' ο Ματουσαμί με εξαιρετικό κοντρόλ με το δεξί και φοβερό σουτ με το αριστερό έκανε το 2-1 δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στους γηπεδούχους που έπαιζαν και με παίκτη παραπάνω.

Εκεί όμως που όλα έδειχναν πως οι «κυανόλευκοι» θα πάρουν το σημαντικό τρίποντο, ήρθε ο Τεσέιρα για να κάνει το 2-2. Συγκεκριμένα στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν κόρνερ, ο Μασκανάκης το εκτέλεσε και ο Βραζιλιάνος με άπιαστη κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Χουτεσιώτη κάνοντας έτσι το 2-2 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Ο ΜVP: Μέχρι το 92' θα ήταν ο Ματουσαμί με το εξαιρετικό γκολ που είχε κάνει το 2-1, ωστόσο μετά την ισοφάριση από τον Τεϊσέιρα θα μπει σε αυτή τη θέση ο Βραζιλιάνος επιθετικός.

Στο ύψος τους: Στο ύψος του θα βάλουμε σίγουρα τον Ματουσαμί, αλλά και τον Λύρατζη που έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι.

Ο «αδύναμος κρίκος»: Θα ήταν άδικο να βάλουμε κάποιον σε αυτή την θέση μετά από ένα ματς με 4 γκολ και καλές στιγμές συνολικά.

Η «γκάφα»: Χωρίς αμφιβολία την έκανε η άμυνα του Ατρομήτου που στο 92 +2' δέχθηκε γκολ με κεφαλιά μετά από κόρνερ. Είναι οι στιγμές που λέμε πως οι αμυντικοί την «τρώνε» την μπάλα κάτι που σίγουρα δεν έκαναν.

Το «στραγάλι»: Αρχικά δεν είδε το πέναλτι του Ατρομήτου αλλά μετά το VAR το υπέδειξε, ενώ οι φιλοξενούμενοι φωνάζουν για την δεύτερη κίτρινη που έδειξε ο Πολυχρόνης στον Ίβαν

Το «ταμείο» του Gazzetta: Το ταμείο θα λέγαμε πως δεν ήταν τόσο γεμάτο και για τους δύο. Σίγουρα όχι για τους γηπεδούχους που έφτασαν μια ανάσα από το να μειώσουν στους 2 την διαφορά τους από τον ΟΦΗ, αλλά και για τους φιλοξενούμενους που ναι μεν ισοφάρισαν στις καθυστερήσεις, αλλά απέχουν πολύ από την ζώνη σωτηρίας.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κερκέζ): Χουτεσιώτης, Παπαδόπουλος (57΄Κίνι), Μανσούρ, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας (57΄Ουκάκι), Μουτουσάμι, Μουντές (80΄Τσαντίλας), Γιουμπιτάνα, Μίχορλ, Μπακού (68΄Πνευμονίδης), Τσούμπερ.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Βέρνον, Καλίνιν, Τσαούσης (88΄Μασκανάκης), Ομεονγκά (88΄Ριέρα), Δοϊρανλής, Σαλάμ (79΄Μπρουκς), Τεϊσέιρα (95΄Καρέλης), Ιβάν.